دولة الإمارات تشارك في أعمال قمة الهيدروجين العالمية 2026 وملتقى تجارة الهيدروجين الدولي

دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، شاركت في أعمال قمة الهيدروجين العالمية 2026 التي استضافتها مدينة روتردام، إحدى أبرز المنصات الدولية التي تجمع صُنّاع القرار والخبراء وقادة القطاع لاستشراف مستقبل اقتصاد الهيدروجين وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. كما شاركت الدولة في جلسة المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين، التي ناقشت الرؤى والتوجهات العالمية لتعزيز تجارة الهيدروجين وتكامل سلاسله على المستوى الدولي.

كما شاركت الدولة في جلسة المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين، التي ناقشت الرؤى والتوجهات العالمية لتعزيز تجارة الهيدروجين وتكامل سلاسله على المستوى الدولي. تأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة في إطار التزامها بتعزيز التحول في قطاع الطاقة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والاستخدام، بما يسهم في دعم جهود الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة واستدامته على المدى الطويل





