تزايد الاعتماد على الأبناء والأحفاد لمساعدة كبار المواطنين في التعامل مع التقنية والحماية من الجرائم الإلكترونية في الإمارات، بنسبة انخفاض تجاوزت 50%.

تتطور العلاقة الأسرية في دولة الإمارات بشكل جذري، حيث بات الأبناء والأحفاد هم المرجع التقني الأول ل كبار المواطنين في التعامل مع الهاتف الذكي والخدمات الرقمية. هذه الديناميكية الجديدة تخلق بيئة من الحماية والتعلم المتبادل، حيث يساعد الجيلان "زد" و"ألفا" أجدادهم في استخدام التطبيقات الحكومية والصحية، مما يعزز الترابط الأسري ويوفر خط دفاعاً أولياً ضد المخاطر الرقمية المتزايدة.

تحول الأدوار العائلية نحو الدعم التقني

بدأت هذه الظاهرة بطلبات بسيطة مثل إرسال صورة أو تحميل مستند، لتتطور لاحقاً إلى جلسات تعليمية طويلة المدى لتعليم استخدام التطبيقات الرسمية والحجز الطبي. هذا التحول في طبيعة العلاقة لا يعني تراجع مكانة كبار المواطنين، بل يعزز شعورهم بالقيمة والانتماء عندما تقدم المساعدة بأسلوب يحفظ كرامتهم ويريحهم فرصة المشاركة الفعلية في الإنجازات اليومية بدلاً من الاعتماد الكلي على الغير.

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خبرات الأجداد تكمل المهارات الرقمية للحفيد

يؤكد الدكتور شافع النيادي ، خبير التنمية الأسرية، أن هذه العلاقة تمثل نموذجاً مثالياً للتكامل بين الأجيال، حيث ينقل الجد خبراته الحياتية وقيمه الثرية إلى الحفيد، بينما يقدم الحفيد المعرفة التقنية الحديثة. ويضيف أن تخصيص وقت لتعليم التكنولوجيا يسهم في تقوية الروابط العاطفية، مشدداً على أهمية أن تقوم المساعدة على الصبر والتشجيع، مع إتاحة الفرصة لكبار المواطنين لتجربة التطبيقات بأنفسهم لتعزيز ثقتهم وقدرتهم على الاستقلالية الرقمية.

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تطور أساليب الاحتيال وحلول الحماية

في المقابل، يواجه كبار المواطنين مخاطر متطورة تشمل انتحال صفات الجهات الرسمية والروابط الوهمية، وصولاً إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج أصوات ومقاطع مزيفة للتلاعب بهم. وتكشف البيانات التي أعلنها مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات خلال عام 2026 عن انخفاض الجرائم الإلكترونية الموجهة لكبار المواطنين بنسبة تتجاوز 50%، وهو مؤشر إيجابي يعكس فعالية جهود التوعية، رغم استمرار الحاجة للتحذير من الأساليب الاحتيالية المستحدثة.

نصائح عملية لضمان الأمن والمحافظة على الخصوصية

يؤكد محمد سعيد ، اختصاصي الأمن السيبراني، أن الحماية الفعالة تتطلب الانتقال من التحذيرات العامة إلى التوعية العملية التي تمكن كبار السن من التعرف على محاولات الخداع. وينصح بشدة بتجنب ممارسات مشاركة كلمات المرور أو بيانات الدخول، والتي قد تعرض المعلومات المالية لمخاطر إضافية، مشدداً على أن التعليم الصحيح لوسائل التحقق الآمن هو السبيل الأمثل لضمان سلامة البيانات والاستفادة من الخدمات الرقمية بثقة تامة.