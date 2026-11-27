يبدأ دوري أبطال أفريقيا موسمًا جديدًا بغياب الأهلي حامل الرقم القياسي وصنداونز، مع منافسة شرسة بين الزمالك والأفريقي في المجموعة الثانية، مما يفتح المجال لأندية جديدة للسيطرة.

تستهل المسابقة القارية الأفريقية موسمها الجديد بمواجهة كبرى تجمع بين الزمالك المصري والأفريقي التونسي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في صراع يحظى باهتمام واسع من الجماهير والمتابعين. يشارك الفريقان في هذه المحطة الحاسمة بحثًا عن بداية قوية تمهد الطريق للنيل من اللقب القاري، في ظل تحول جذري في المعادلة التنافسية لهذا العام. تبرز هذه المواجهة Sabtu (السبت) على ملعب القاهرة الدولي كمحور رئيسي للمجموعة الثانية، حيث يسعى كل من الزمالك والأفريقي إلى فرض سيطرتهما مبكرًا في السباق المحموم. لا تمثل النقاط الثلاث في هذا اللقاء رصيدًا عابرًا فحسب، بل هي فرصة ذهبية لفريقين يمتلكان تاريخًا قاريًا ثريًا ووزنًا جماهيريًا كبيرًا لتقرير مصيرهما مبكرًا في البطولة.

غياب الأبطال التقليديين يفتح المجال لمنافسين جدد

يدخل دوري أبطال أفريقيا موسمًا جديدًا يمر بمرحلة انتقالية مهمة في الصراع على الزعامة، ويتميز هذا الموسم بانعدام هيمنة الأسماء التي اعتادت احتكار المشهد في السنوات السابقة. يأتي هذا التحول في ظل غياب واضح لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، الحاصل على لقب النسخة الأخيرة من المسابقة، مما يخلق فراغًا في القمة يستغله المنافسون الجدد. كما يغيب عن السباق الأهلي المصري، الذي يحرز الرقم القياسي في عدد الألقاب بحوزته "12 لقبًا" في تاريخ المسابقة، وهو أمر يفسح المجال واسعًا أمام طموحات أندية أخرى كانت تعاني من صعوبة في اختراق المربع الذهبي سابقًا.

Also read «الشايبة» تحصد الكأس و«موفق» يتوّج بالبندقية في منافسات الإيذاع بجائزة زايد الكبرى للهجن

هذا التغير في المعادلة التنافسية يجعل من الجولة الافتتاحية محطة حاسمة لأي فريق يسعى إلى تثبيت حضوره القاري وبناء زخم نفسي قوي منذ البداية. غياب العملاقين يرفع من حدة المنافسة بين الأندية المتبقية، ويمنح كل نادٍ فرصة متكافئة لمحاولة كتابة اسم جديد على قائمة الأبطال أو تعزيز مكانته في صدارة المجموعات. يركز الزمالك الآن بشكل كامل على ضمان نقطة الانطلاقة الصحيحة، خاصة مع التنافس المباشر مع الأفريقي التونسي في المجموعة ذاتها.

تفاصيل المنافسات والمجموعات في الجولة الافتتاحية

في إطار المجموعة الثانية، تبرز أهمية المباراة التي ستجمع بين يانغ أفريكانز التنزاني وضيفه مولودية الجزائر الجزائري، والتي ستقام في مدينة زنجبار، وتعد مواجهة لا تقل أهمية عن اللقاء الرئيسي بين الزمالك والأفريقي. أما في المجموعة الأولى، فإن الترجي التونسي يسعى لمدى مشواره في البطولة باستضافة ويلييت الأنغولي على ملعب حمادي العقربي في مدينة رادس، في محاولة لتعزيز فرصه في التقدم. يُنظر إلى هذا اللقاء على أنه بداية جادة لمسيرة الترجي في السباق نحو المراكز الأولى في مجموعته.

Advertisement

كما تشهد الجولة افتتاحية مهمة أخرى تجمع بين بيراميدز، بطل النسخة الماضية لعام 2025، وضيفه المغرب الفاسي المغربي، والتي ستقام يوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي. في المجموعة ذاتها، يلتقي الهلال بضيفه حوريا كوناكري الغيني على ملعب "أماهورو" في العاصمة الرواندية كيغالي، التي تُعتمد أرضًا للفريق السوداني في هذه التظاهرة القارية. تعكس هذه التوزيعات الجغرافية والمواجهات التنافسية التعقيد الذي تمتاز به البطولة في مراحلها الأولى.

التطورات في المجموعة الثالثة والآثار التكتيكية

في المجموعة الثالثة، يسعى فريق نهضة بركان إلى تحقيق انطلاقة قوية وحسم النقاط منذ البداية عندما يواجه ضيفه كولومب الكاميروني السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان. يهدف الفريق إلى الاستفادة من أرضيه لتحقيق تقدم ملموس في الترتيب، مما يضع ضيفه الكاميروني تحت ضغط كبير منذ الدقيقة الأولى. هذه المباراة تعبر عن رغبة الأندية في استغلال اللحظات الافتتاحية لخلق فجوة في الرصيد النقطي.

كما تلعب في المجموعة ذاتها مباراة هامة تجمع بين سيمبا التنزاني وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الأحد، في مواجهة تتقاطع فيها الطموحات القارية وتجارب كلا الفريقين في الاستادات الأفريقية. هذه النتائج واللقاءات مجتمعة ترسم ملامح المنافسة في المراحل الأولى، وتؤكد أن غياب الأسماء الكبيرة لا يعني انعدام الجودة، بل يعني انفتاحًا كبيرًا أمام جميع المشاركين لتحقيق نتائج إيجابية.