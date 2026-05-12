تعلن شركة 'دوبال القابضة' الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والصناعة، عن إنجاز 90% من مشروع صحار تيتانيوم في سلطنة عُمان، إيذاناً بانتقاله إلى المرحلة النهائية من التطوير. وقد شهد المشروع تشغيل فرن من أفرانه الكهربائية الثلاثة، تمهيداً لانتقالته من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الأولي. وقد حقق الإنجاز أهمية في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بالتيتانيوم في منطقة الخليج، إلى جانب ترسيخ مكانة وتنافسية سلطنة عُمان ودولة الإمارات كلاعبين رئيسيين في صناعة التيتانيوم عالمياً. كما سجل المشروع نجاحاً استثنائياً على صعيد السلامة، مع إنجاز 5.6 ملايين ساعة عمل دون أي إصابة هادرة للوقت، ما يجسد التزام الجهات الثلاث بالتميّز التشغيلي وسلامة القوى العاملة والانضباط في تنفيذ المشروع.

شركة ' دوبال القابضة ' تعلن إنجاز 90% من مشروع صحار تيتانيوم في سلطنة عُمان ، وتحديداً في المرحلة النهائية من التطوير. المشروع، الذي تم تطويره بالشراكة مع 'شركة تنمية معادن عُمان' و'مجموعة ستورك العالمية'، شهد تشغيل فرن من أفرانه الكهربائية الثلاثة، تمهيداً لانتقالته من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الأولي.

وقد حقق الإنجاز أهمية في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بالتيتانيوم في منطقة الخليج، إلى جانب ترسيخ مكانة وتنافسية سلطنة عُمان ودولة الإمارات كلاعبين رئيسيين في صناعة التيتانيوم عالمياً. كما سجل المشروع نجاحاً استثنائياً على صعيد السلامة، مع إنجاز 5.6 ملايين ساعة عمل دون أي إصابة هادرة للوقت، ما يجسد التزام الجهات الثلاث بالتميّز التشغيلي وسلامة القوى العاملة والانضباط في تنفيذ المشروع





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دوبال القابضة صحار تيتانيوم سلطنة عُمان تيتانيوم صناعة التيتانيوم سلسلة قيمة التيتانيوم التنويع الاقتصادي التطوير الصناعي المستدام التزام تشغيلي وسلامة القوى العاملة والانضباط ف

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قرصنة هاتف نجمة بريطانية يكشف فضيحة نجم كبيرتعرض هاتف نجمة مشهورة يعتقد أنها بريطانية للقرصنة وتسربت 90 ألف صورة شخصية ورسائل من...

Read more »

إغلاق مطار كوفنتري بعد 90 عاماأعلن مطار كوفنتري البريطاني توقف جميع رحلاته الجوية رسمياً اعتباراً من اليوم، تمهيداً...

Read more »

العين يبصم بالخمسة على حلم «الدوري الذهبي»تابع العين عروضه المثالية وبات على بعد 90 دقيقة ومباراة في ختام البطولة مع دبا ليحقق...

Read more »