دواء تجريبي لعلاج سرطان البنكرياس يضاعف البقاء وخفض خطر الوفاة

📆31/05/2026 1:15 PM
أفاد باحثون بأن دواء تجريبي لعلاج سرطان البنكرياس نجح في مضاعفة معدل البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، مع تقليل الأعراض بشكل مكّن بعض المرضى من استئناف أنشطتهم اليومية.

وأظهرت نتائج تجربة سريرية شملت 500 مريض أن الدواء، المعروف باسم داراكسونراسيب، خفّض خطر الوفاة بنسبة 60% لدى المصابين بسرطان البنكرياس المتقدم مقارنة بالعلاج الكيميائي. وأوقفت أو قللت تطور الورم لدى نحو ثلث المرضى، مقابل 10% فقط في مجموعة العلاج الكيميائي. كما أظهرت بيانات أولية سابقة أن الدواء رفع متوسط البقاء من 6.7 أشهر إلى 13.2 شهر، ما دفع بأسهم الشركة للارتفاع بنسبة 40%

