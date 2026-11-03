دناتا تستثمر 127 مليون درهم لتحديث أسطولها في إيطاليا

تستثمر دناتا أكثر من 127 مليون درهم في تحديث معدات الخدمات الأرضية في إيطاليا، مستهدفة تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات في مطارات روما وميلانو.

أعلنت شركة دناتا عن استثمار ضخم بقيمة تفوق 127 مليون درهم، ما يعادل 30 مليون يورو، خلال عام 2024، بهدف تحديث شامل لأسطول معدات الخدمات الأرضية التابعة لها في إيطاليا. يأتي هذا الاستثمار الهائل كجزء من استراتيجية موسعة تضمنت إدخال أكثر من 550 معدة حديثة إلى عملياتها في المطارات الإيطالية الرئيسية، وهي مطار روما فيوميتشينو ، و مطار ميلانو مالبينسا ، و مطار ميلانو ليناتي. وقد أسهم هذا التحديث في رفع الحصة الإجمالية للمعدات الكهربائية ضمن أسطول الشركة في السوق الإيطالية إلى ما يزيد على 60 في المئة من إجمالي العدد.

التحول نحو الحافلات الكهربائية الذكية

تعتزم شركة دناتا دمج أربع حافلات كهربائية جديدة من طراز VEGA في الخدمة بمطار روما فيوميتشينو بحلول منتصف نوفمبر الجاري، لتعزيز كفاءة نقل المسافرين بين المباني والطائرات. تصنع هذه الحافلات المتطورة بواسطة شركة كوبوس المتخصصة في حافلات المطارات، مما يجعل دناتا أول شركة مناولة أرضية تستخدم هذا الطراز الجديد في العالم. توفر هذه الحافلات طاقة استيعابية أعلى مقارنة بالوحدات التقليدية، مع أنظمة محسنة للتحكم في درجات الحرارة وأبواب مصممة خصيصاً لتسريع عمليات الصعود والنزول، مما يساهم في تقليص زمن نقل الركاب وتسريع تجهيز الطائرات للرحلات التالية.

Also read الاتحاد الأوروبي: 135 مليون دولار لتونس ضمن اتفاق لمكافحة الهجرة

التوسع في العمليات والأسطول الحالي

تشغل شركة دناتا حالياً أكثر من 1000 معدة أرضية آلية في إيطاليا، تشمل مجموعة واسعة من المعدات مثل جرارات الأمتعة، وسلالم صعود المسافرين، والسيور الناقلة، ومعدات تحميل الطائرات، وجرارات دفع الطائرات، بالإضافة إلى حافلات نقل الركاب. وتقدم خدماتها لأكثر من 60 شركة طيران في المطارات الإيطالية الثلاثة، مستعينة بقوة عاملة تضم نحو 5000 موظف. وتتحمل الشركة سنوياً مسؤولية مناولة أكثر من 150 ألف رحلة جوية، وخدمة 46 مليون مسافر، والتعامل مع نحو 18 مليون حقيبة سفر، مما يعكس اتساع نطاق عملياتها في أحد أبرز أسواق الطيران الأوروبية.

Advertisement

الابتكار التقني والسلامة التشغيلية

تعتمد الحافلات الجديدة على تقنيات بطاريات متطورة تتيح تشغيلها دون انبعاثات مباشرة من العوادم، فيما يخضع السائقون والفرق التشغيلية لبرامج تدريب متخصصة لضمان دمجها بكفاءة وأمان في العمليات اليومية. يمتد برنامج التحديث ليشمل معدات مناولة الأمتعة والشحن وخدمة الطائرات وتحريكها على الأرض، مع إدخال تقنيات سلامة متقدمة لمساعدة السائقين أثناء المناورة والاقتراب من الطائرات. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركات الجوية في المطارات المختلفة.

استراتيجيات الاستدامة والبنية التحتية

في المواقع التي لا تسمح متطلباتها التشغيلية بالتحول الكامل إلى الكهرباء، تعمل دناتا على تحويل المعدات العاملة بالديزل تدريجياً لاستخدام الوقود المنتج من الزيوت النباتية المعالجة هيدروجينياً (HVO) باعتباره بديلاً متجدداً يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة. تواصل الشركة التنسيق مع إدارات المطارات لتوسيع استخدام المعدات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، بما يدعم خطط تحديث الأسطول ويعزز كفاءة عملياتها في المطارات الإيطالية الثلاثة، مما يعكس التزامها الراسخ بمعايير الاستدامة البيئية في القطاع الجوي.