دليل شراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة عبر الإنترنت وتجنب المخاطر

اكتشف كيفية التحقق من جودة الأجهزة الإلكترونية المستعملة عبر الإنترنت، وتعلم أهم المعايير لضمان حماية مشترياتك وتجنب الاحتيال من خلال هذه الإرشادات الشاملة.

أصبحت الأجهزة الإلكترونية المستعملة خياراً اقتصادياً جذاباً لشراء الهواتف والحواسيب وأجهزة الصوت بأسعار أقل بكثير من المنتجات الجديدة، لكن انخفاض السعر لا يضمن دائماً جودة الصفقة أو موثوقية الجهاز، إذ قد يواجه المشتري مشكلات خطيرة تتعلق بحالة الجهاز أو غموض الضمان أو مصداقية البائع. وفي سياق توضيح هذه المخاطر، يشير موقع "SlashGear" إلى ضرورة الانتباه لثلاثة عناصر جوهرية قبل إتمام أي عملية شراء للأجهزة المستعملة عبر الإنترنت، نظراً لأن اختلاف معايير وصف المنتجات وسياسات الإرجاع بين المتاجر المختلفة يجعل التحقق الدقيق من تفاصيل الصفقة الخطوة الأساسية الوحيدة لتجنب الخسائر المالية والفنية.

معايير وصف الأجهزة الإلكترونية عبر المنصات

تختلف المصطلحات التي يستخدمها البائعون لوصف حالة الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير، مثل استخدام عبارات "مستعمل" أو "مفتوح العلبة" أو "مُجدد"، ولا توجد معايير موحدة أو قانونية صارمة تضمن استخدام هذه الكلمات بالطريقة نفسها لدى جميع المتاجر الإلكترونية، مما يخلق حالة من الغموض حول الحالة الفعلية للجهاز. فقد يكون الجهاز المسمى "مفتوح العلبة" في حالة ممتازة لم يستخدم بشكل مكثف، بينما قد يكون الجهاز المسمى "مُجدد" قد خضع لإصلاحات معقدة أو استبدال بعض مكوناته الحيوية التي قد تؤثر على عمره الافتراضي.

Also read كومو يسجل رقماً تاريخياً بفوزه 9-1 على لانس في دوري الأبطال

لذلك، لا يكفي بالاعتماد الكلي على الوصف المكتوب الموجود في الإعلان الرقمي، بل يجب على المستهلك الاستفسار مباشرة عن الحالة الفعلية للجهاز، وسبب إعادته في حال كان من المنتجات المرتجعة، وما إذا كان قد خضع لفحوصات فنية دقيقة وصيانة شاملة قبل طرحه لإعادة البيع. ومن المهم جداً التأكد من وجود جميع الملحقات الأصلية مع الجهاز، ومعرفة ما إذا كانت هناك خدوش سطحية أو عيوب فنية أو مشكلات في الأداء، مع طلب صور واضحة وواقعية للجهاز قبل الشراء للتأكد من مطابقته للوصف.

سياسات الضمان والإرجاع في منصات البيع الكبرى

لا يعني شراء جهاز مستعمل من متجر إلكتروني معروف أو منصة كبرى أنه مشمول تلقائياً بضمان الشركة المصنعة الأصلي، حيث تختلف الحقوق القانونية والضمانية حسب نوع المنصة وبائع المنتج المحدد. ويوضح التقرير أن برنامج "Amazon Resale"، التابع لشركة أمازون ويختص ببيع المنتجات التي أعادها العملاء بأسعار مخفضة، لا يوفر عادةً ضمان الشركة المصنعة للأجهزة المستعملة المباعة عبره، وإنما يعتمد بشكل حصري على سياسة الإرجاع الخاصة بأمازون.

Advertisement

تخضع هذه السياسة لحدود زمنية محددة تمنح المشتري 30 يوماً فقط لإعادة المنتج وفق الشروط والإجراءات المحددة مسبقاً من قبل المنصة، وهو ما يقل عن فترات الضمان المعتادة للمنتجات الجديدة. ينبغي قراءة شروط البيع والإرجاع بعناية فائقة قبل النقر على زر الشراء، والتأكد من الجهة المسؤولة فعلياً عن بيع الجهاز، وما إذا كانت المنصة نفسها هي البائع المباشر أم أن المنتج معروض من طرف ثالث مستقل.

فوجود المنتج على منصة إلكترونية كبيرة لا يعني بالضرورة أن المنصة تتحمل مسؤولية جميع تفاصيل البيع أو توفر ضماناً شاملاً يغطي الأعطال الفنية طويلة الأجل، مما يجعل التحري عن مصداقية البائع المباشر خطوة حاسمة لتجنب فقدان الحق في الاسترداد أو الإصلاح المجاني.

التحقق من الاعتماد الرسمي للموزعين والبائعين

يُعد التأكد من أن المتجر موزع معتمد للعلامة التجارية خطوة مهمة وأساسية، خصوصاُ عند شراء الأجهزة التي يرغب المستهلك في الاحتفاظ بالضمان الرسمي الخاص بالشركة المصنعة لها، حيث يوفر هذا الاعتماد حماية قانونية وفنية أكبر. وتوفر شركات التكنولوجيا الكبرى قوائم محدثة على مواقعها الإلكترونية بأسماء المتاجر والموزعين المعتمدين رسمياً، ويمكن الرجوع إليها قبل إتمام عملية الشراء للتحقق من شرعية المتجر وسمعته.

كما ينبغي التأكد من أن الضمان الرسمي يشمل الجهاز المستعمل أو المفتوح العلبة تحديداً، لأن اعتماد المتجر كشريك تجاري لا يعني بالضرورة أن جميع المنتجات التي يبيعها، خاصة المستعملة منها، مشمولة بنفس نطاق الضمان الجديد. ومن الأفضل اختيار متجر متخصص يتمتع بسمعة جيدة وسياسة واضحة لفحص الأجهزة وإعادتها، بدلاُ من الاعتماد فقط على شهرة المنصة الرئيسية التي يستضيف عليها المتجر.

Advertisement

يمكن أن يوفر الضمان الممتد أو خطة الحماية الإضافية تغطية مريحة عند شراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو المُجددة، خصوصاُ إذا ظهرت أعطال غير متوقعة بعد فترة من الاستخدام، مما يعوض نقص الضمان الرسمي الأصلي في بعض الحالات.

خطوات وقائية وأفضل الممارسات قبل الشراء

قبل دفع ثمن الجهاز النهائي، يجب على المستهلك مقارنته بدقة بسعر المنتج الجديد نفسه في الأسواق المحلية، وحساب تكلفة الضمان الإضافي إن وُجد، والتأكد من حقك الكامل في إرجاعه أو استرداده إذا ظهرت مشكلة فنية غير موصوفة. ولا تحول الأموال أبداً مباشرة إلى بائع مجهول خارج المنصة الرسمية التي تنظم العملية، أو توافق على الشراء قبل الاطلاع على صور الجهاز الحقيقية وشروط البيع المكتوبة.

وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون السعر المنخفض هو العامل الوحيد أو المحرك الأساسي في قرار الشراء؛ فالجهاز المستعمل الذي يأتي من بائع موثوق ومعترف به، مع ضمان واضح وسياسة إرجاع مناسبة وقابلة للتنفيذ، يكون خياراُ أكثر أماناُ وموثوقية من صفقة أرخص تفتقر إلى أي شكل من أشكال الحماية القانونية أو الفنية.