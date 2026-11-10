دلسكو تزرع 1000 شجرة قرم في عجمان بمشاركة 80 متطوعاً

مجموعة دلسكو الإماراتية تعزز أهداف الاستدامة بزرع ألف شجرة قرم في محمية الزوراء بإمارة عجمان بمشاركة موظفيها وعملائها لدعم جهود مواجهة التغير المناخي.

عززت مجموعة دلسكو ، المؤسسة الإماراتية متعددة الأنشطة والمتجذرة في التاريخ المحلي منذ 92 عاماً، من مساهمتها في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية من خلال مبادرة بيئية فاعلة في محمية الزوراء الطبيعية بإمارة عجمان. وقد شارك في هذه المبادرة التي نظمتها الشركة 80 متطوعاً من موظفيها وعملائها، حيث نجحوا في زراعة 1000 شتلة من أشجار القرم الرقيقة، مما يعكس التزام القطاع الخاص بتحويل الخطط البيئية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

آليات تنفيذ مبادرة زراعة المانغروف في عجمان

تضمنت الفعالية التي استضافتها محمية الزوراء الطبيعية إيماءات عملية جمعت بين العمل البيئي والتجديد، حيث بدأ المشاركون يومهم بالتجديف على متن قوارب التن dragon للوصول إلى موقع الزراعة، وهو ما أضفى طابعاً مميزاً على التجربة وشجع على التفاعل المباشر مع الطبيعة. وقد شارك في هذا النشاط عدد من الموظفين والشركاء التجاريين، حيث تمكّنوا من غرس الشتلات في التربة الساحلية، مما ساهم مباشرة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة الساحلية ومواجهة تحديات التغير المناخي المتزايدة.

أسماء الشركات المشاركة وأرقام المتطوعين

توزعت مجموعة المتطوعين بين 43 موظفاً من مجموعة دلسكو و37 من ممثلي سبع شركات عميلة، مما يؤكد دور الشراكات المجتمعية في تعزيز المشاركة الفاعلة في صون النظم البيئية. وقد ضم المشاركون ممثلين عن محطة "سي إس بي أبوظبي للحاويات"، و"دناتا"، وشركة "دوكتو للمقاولات"، و"أوبيرون الشرق الأوسط المحدودة"، وشقق سافوي الفندقية دبي، ومجموعة سبينس القابضة، وفندق سوفيتل دبي ذا أوبليسك، ليدعموا جميعاً هذه المبادرة المشتركة التي تعكس التعاون الواسع في القطاع الخاص.

الأثر البيئي ومستقبل احتجاز الكربون

ترتقي هذه المبادرة لتكمل جهود المجموعة السابقة، حيث كانت عودتها إلى محمية الزوراء بعد انقطاع دام أربع سنوات، وبهذه الإضافة الجديدة ارتفع إجمالي عدد شتلات القرم التي زرعتها المجموعة وعملاؤها إلى 2920 شتلة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويُقدّر أن تسهم هذه الأشجار، التي يُقدر عمرها المتوقع بنحو 25 عاماً، في عزل واحتجاز نحو 900 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، مما يجعلها من أهم مصارف الكربون الأزرق التي تخزن الكربون في أنسجتها الحيوية والتربة المحيطة.

Advertisement

التزامات دلسكو تجاه أهداف 2030 الوطنية

أكد ميك ساتسانجي، الرئيس التنفيذي لشركة "دلسكو للبيئة"، أن أشجار القرم تؤدي دوراً حيوياً في حماية البيئة الطبيعية للدولة، لما توفره من قدرة على احتجاز الكربون وحماية السواحل من التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر. وأضاف أن مشاركة العملاء والموظفين في زراعة الأشجار تجسد أهمية العمل الجماعي في دعم الطموحات البيئية للدولة، مشيراً إلى أن كل شتلة تمثل مساهمة فعالة في حماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

استراتيجية عجلات التغيير للمسؤولية المجتمعية

تأتي هذه المبادرة استكمالا لبرنامج "عجلات التغيير" للمسؤولية المجتمعية للشركات، الذي أطلقته دلسكو في أكتوبر الماضي، بهدف توسيع التعاون مع العملاء والشركاء ونشر الوعي البيئي. وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية في ضوء الهدف الوطني لدولة الإمارات المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مما يضع مجموعة دلسكو في موقع متقدم لدعم مستهدفات الدولة عبر الشراكات المجتمعية الفاعلة.