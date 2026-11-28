شركة دفاع AI الإماراتية تعلن تشغيل أول أنظمة القيادة والسيطرة القائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات الدفاعية بمشاركة أكثر من 100 مهندس.

أعلنت شركة " دفاع AI" (defenseAI)، الشركة الإمارات ية المتخصصة في تطوير البرمجيات الدفاعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ، عن انطلاق أعمالها التشغيلية رسمياً بعد انتهاء مرحلة التأسيس والتطوير. وقد تمكنت الشركة من تشكيل فريق عمل ضخم يضم أكثر من 100 مهندس متخصص، مما مكنها من تطوير منظومة برمجية متطورة لإدارة العمليات الدفاعية، حيث تم تفعيل وتشغيل أولى أنظمتها في البيئة التشغيلية الفعلية.

تطوير منظومة C5I للقيادة والسيطرة

يعتبر تصميم وتطوير الجيل الجديد من أنظمة القيادة والسيطرة لإدارة العمليات القتالية (C5I) داخل دولة الإمارات محطة بارزة ومؤشراً واضحاً على بناء قدرات سيادية محلية في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري. تعتمد هذه الأنظمة بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الناتجة عن أجهزة الاستشعار والمنصات الوطنية عبر مستويات متعددة، مما يساهم في تقليص الوقت المتاح لاتخاذ القرارات التي تدعم الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة عالية.

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أربعة حلول متكاملة لربط البيانات بالإجراءات

تدخل "دفاع AI" السوق بمنظومة برمجية خاصة بها تتضمن أربعة حلول متكاملة، تشكّل معاً سلسلة مترابطة ومستمرة تربط البيانات بالإجراءات الميدانية مباشرة. تهدف هذه الحلول إلى مساعدة الجهات المعنية على الاستفادة من البيانات بكفاءة، حيث توفر للمعنيين في الميدان رؤية مشتركة وقرارات أسرع، مما يمنحهم أفضلية حاسمة في العمليات المختلفة مع الحفاظ على المعايير الهندسية العالية.

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رؤية المؤسس والخبرات الهندسية المعمقة

قال هشام فاضل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دفاع AI"، إن إطلاق الشركة في دولة الإمارات يجسّد الرؤية الوطنية والطموحات المستقبلية لقيادتها الرشيدة. أكد فاضل أن الشركة طوّرت برمجياتها على أيدي فرق تجمع بين الخبرات الدفاعية المتعمقة وأعلى معايير هندسة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشكّل عاملاً بالغ الأهمية للقوات التي تعتمد على هذه الأنظمة لضمان فعاليتها.

ثلاث سنوات من التطوير والمباحثات الجارية

أوضحت الشركة أن الأعمال التحضيرية استغرقت ثلاث سنوات، أتاحت للفرق الوقت الكافي للتطوير وفق منهجية مدروسة ومنضبطة. خلال هذه الفترة، نجحت الشركة في تشكيل فريقها وتطوير منظومتها البرمجية ونشر أنظمة دخلت بالفعل حيّز التشغيل الميداني. وفي الوقت الراهن، تجري الشركة مباحثات مع الجهات والمؤسسات الدفاعية لبحث المتطلبات العملياتية، وبيئات تكامل الأنظمة، وأهداف البرامج المستقبلية.