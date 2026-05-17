دريمى تكنولوجي تطرح مكنس الروبوتية Ultra Complete X60 في الإمارات، تؤكد تصاعد المنافسة في الأجهزة المنزلية الذكية الفاخرة

تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رئيس لتجارة الإلكترونيات والتقنيات المتقدمة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق العالمية، إلى جانب بيئة أعمال مرنة تستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الابتكار والتصنيع التقني. وفي ظل هذا النمو المتسارع، تشهد سوق المنازل الذكية في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الحلول التقنية المتقدمة، بما يعكس تحولاً واضحاً في توجهات المستهلكين نحو أنماط حياة تعتمد على الأتمتة والكفاءة التشغيلية والتقنيات الذكية. وفي هذا الإطار، كشفت دريمي تكنولوجي عن إطلاق أحدث ابتكاراتها، المكنسة الروبوتية Ultra Complete X60، في السوق الإماراتية، في خطوة تؤكد تصاعد المنافسة في قطاع الأجهزة المنزلية الذكية الفاخرة، وتعزز مكانة دبي بوابة رئيسة لإطلاق أحدث التقنيات في المنطقة. وتعكس مؤشرات السوق هذا التوجه المتنامي، حيث تستحوذ المكانس الروبوتية على نحو 18% من إجمالي أجهزة المنازل الذكية في دولة الإمارات، بينما تتراوح نسبة المستهلكين الذين يمتلكون هذه الأجهزة أو يخططون لشرائها بين 60% و65%. كما تسجل الفئة الفاخرة من هذه الأجهزة أعلى معدلات النمو، مدفوعة بتزايد اهتمام المستهلكين بالحلول عالية الأداء. ويواكب ذلك نمو سنوي يقدر بنحو 20% في الطلب على حلول التنظيف الآلية في الإمارات ومنطقة الخليج، ما يعكس تحولاً أوسع نحو تبني أنماط معيشية قائمة على التكنولوجيا والأتمتة، ويعيد تشكيل القطاع باتجاه الابتكار والاستدامة وتحسين الكفاءة.

وقال يوهانس مولر إن دولة الإمارات تشهد تحولاً متسارعاً نحو اعتماد تقنيات المنازل الذكية عالية الأداء، موضحاً أن عناصر مثل الكفاءة والأتمتة والموثوقية أصبحت عوامل أساسية في قرارات الشراء لدى المستهلكين، الأمر الذي يدفع الشركات إلى تطوير حلول أكثر تطوراً وابتكاراً. وأضاف أن جهاز X60 صُمم لتلبية هذه التطلعات، بما يعكس التزام الشركة المستمر بالابتكار وتعزيز حضورها في أسواق المنطقة.

ويعكس إطلاق الجهاز تحولاً أعمق في سوق المنازل الذكية بالإمارات، حيث بات المستهلكون يبحثون عن حلول تقنية متقدمة لا تقتصر على الأتمتة الأساسية، بل توفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وأداءً أعلى وقيمة مستدامة على المدى الطويل





