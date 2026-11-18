توصلت دراسة من كلية وارتون إلى أن المديرين النرجسيين يقاومون العمل عن بعد للحفاظ على السيطرة. تحليل معمق للسمات النفسية وتأثيرها على سياسات العمل المرنة في الشركات العالمية.

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في كلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية، عن علاقة مباشرة بين السمات النرجسية لدى القادة وميلهم القوي نحو مقاومة أنظمة العمل عن بعد. وأثبتت النتائج أن إصرار المدراء على الحضور المكتبي لا ينبع دائماً من اعتبارات إنتاجية بحتة، بل يعكس رغبة نفسية في فرض السيطرة والحفاظ على النفوذ الشخصي داخل المؤسسة. وقد نُشرت هذه النتائج في دورية "Organizational Behavior and Human Decision Processes"، لتقدم رؤية جديدة حول الديناميكيات الخفية في بيئات العمل الحديثة.

آليات النرجسية القيادية وتأثيرها النفسي

أوضح الباحثون، ومن بينهم ماريزا شانديل وكورتني إليوت وعلم النفس التنظيمي آدم جرانت، أن المديرين ذوي المستويات العالية من النرجسية يرون في العمل عن بعد تهديداً لسلطتهم ومكانتهم الاجتماعية. في بيئة المكتب التقليدية، يتاح للقادة فرص متكررة لإظهار هيمنتهم من خلال استدعاء الموظفين فجأة، متابعة تحركاتهم اليومية، ومقاطعة أعمالهم لفرض حضورهم القوي. أما في الفضاء الافتراضي، يتحول المدير إلى مجرد مشارك عادي في اجتماعات، بينما يكتسب الموظفون استقلالية أكبر في تنظيم جداولهم الزمنية وإنجاز مهامهم بكفاءة.

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أشارت الدراسة إلى أن هذا التحول في بيئة العمل يقلص مساحة الرقابة المباشرة، مما يثير قلقاً نفسياً لدى القادة الذين يعولون بشكل كبير على الشعور بالتفوق والحصول على التقدير المستمر من تحت إمرتهم. وبالتالي، فإن مقاومة العمل عن بعد تمثل آلية دفاعية للحفاظ على الهيكل الهرمي التقليدي الذي يضمن استمرار تدفق الاهتمام والسيطرة نحو قمة المنظمة.

منهجية البحث وتحليل بيانات القادة التنفيذيين

للتحقق من هذه الفرضية، حلل الفريق العلمي تصريحات أكثر من 259 رئيساً تنفيذياً لشركات مدرجة ضمن قائمة فورشن 500، مستخدمين مؤشرات غير مباشرة لقياس درجة النرجسية. وشملت هذه المؤشرات حجم الصور الشخصية للقادة في التقارير السنوية، وأبعاد توقيعاتهم، ومستوى أجورهم المقارنة بالمسؤول التنفيذي التالي في الترتيب الوظيفي. أظهرت البيانات أن الرؤساء التنفيذيين ذوي السمات النرجسية الأبرز قدموا اعتراضات موسعة ضد العمل عن بعد، متعللين بمخاوف تتعلق بالإنتاجية والابتكار وثقافة المؤسسة.

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في تجربة ثانية شملت 359 قائداً من مستويات إدارية مختلفة، استخدم الباحثون استبيانات مباشرة لتقييم السمات الشخصية، لتؤكد النتائج أن النرجسية تبقى العامل الأكثر اتساقاً في التنبؤ برفض نماذج العمل المرنة. ووفقاً للباحثة ماريزا شانديل، يرتبط هذا الرفض بشكل وثيق بالرغبة الجامحة في الاحتفاظ بالسلطة والمكانة الاجتماعية، مما يجعل المبررات الإنتاجية مجرد غطاء لتطلعات شخصية.

الآثار العملية على الأداء ومؤشرات المقاومة

في تجربة ثالثة شملت 546 قائداً، تم تحفيز مجموعة منهم لتبني نمط تفكير نرجسي مؤقت، بينما خضعت مجموعة أخرى لظروف ضابطة. أظهرت النتائج أن المجموعة التي تم تحفيزها نرجسياً أبدت مقاومة أعلى للعمل عن بعد، محققة متوسط 3.69 درجات مقارنة بـ 3.40 درجات للمجموعة الضابطة، على مقياس يتراوح من سبع درجات. وربط الباحثون هذه الزيادة بشكل أساسي بتعاظم الرغبة في السيطرة، بينما كانت الأدلة المتعلقة بالحاجة إلى الإعجاب أقل قوة.

تشير هذه البيانات إلى أن القرارات الإدارية الخاصة بالعودة إلى المكاتب قد تكون مدفوعة بعوامل شخصية بحتة، مما يستدعي من المؤسسات إشراك أطراف متعددة في عملية اتخاذ القرار بدلاً من تركها حصرياً للمدراء. هذا النهج يضمن مراعاة مصالح الشركة والموظفين على حد سواء، ويمنع تحيز القرارات القائمة على سمات شخصية غير منتجة.

البيانات العلمية وتحديات المبررات الإدارية

على الرغم من المبررات الشائعة حول تعزيز التعاون والإبداع عبر الحضور المكتبي، تشير دراسات علمية أخرى إلى ضعف هذه الحجج. نُشرت تجربة عشوائية في دورية Nature عام 2024 أثبتت أن نظام العمل الهجين، الذي يسمح بالعمل من المنزل يومين أسبوعياً، أدى إلى خفض معدل الاستقالات بنسبة الثلث دون أي ضرر بالأداء الوظيفي. كما سجل موظفو مراكز الاتصال عن بُعد إنتاجية أعلى بنسبة 13% مع انخفاض ترك العمل بنحو النصف.

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وأظهرت دراسة أخرى حول فاحصي براءات الاختراع في الولايات المتحدة أن العمل من أي مكان زاد الإنتاجية بنسبة 4.4% دون التأثير على الجودة. وبالتالي، فإن المعيار الحقيقي لنجاح الموظف، وفقاً لنتائج دراسة كلية وارتون، ليس عدد الساعات التي يقضيها داخل المكتب، بل جودة العمل الذي ينجزه والنتائج الملموسة التي يحققها للمؤسسة على المدى الطويل.