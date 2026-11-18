كشف بحث علمي حديث نشر في دورية Neurology عن ارتباط استهلاك المحليات الصناعية بتراجع أسرع في القدرات الإدراكية والذاكرة لدى البالغين في البرازيل خلال ثماني سنوات.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في أكتوبر 2025 ضمن دورية Neurology عن وجود ارتباط مباشر بين الاستهلاك المنتظم للمُحلّيات الصناعية وانخفاض أسرع في الوظائف الإدراكية، لا سيما الذاكرة والطلاقة اللفظية. وقد شملت الأبحاث مجموعة كبيرة من البالغين في البرازيل ، حيث راقب الباحثون تأثيرات هذه المواد الكيميائية التي تُستخدم كبديل للسكر على المدى الطويل.

تفاصيل الدراسة وآلية القياس المعرفي

قامت الدراسة بتتبع عادات 12772 شخصاً من البالغين الذين بلغ متوسط أعمارهم 52 عاماً، وذلك خلال فترة متابعة استمرت لمدة ثماني سنوات كاملة. تم قياس الأداء المعرفي للمشاركين بشكل دوري من خلال اختبارات دقيقة تقيس الذاكرة العاملة، والقدرة على استرجاع الكلمات، وسرعة معالجة المعلومات، بالإضافة إلى التقييم العام للقدرات العقلية.

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أظهرت النتائج الإحصائية أن الأشخاص الذين استهلكوا أعلى كميات من المُحلّيات منخفضة أو خالية من السعرات الحرارية سجلوا تراجعاً في مهارات التفكير أسرع بنسبة 63% مقارنة بالمجموعة التي استهلكت كميات أقل. وقد قدر الباحثون أن هذا الفارق في الأداء الإدراكي يعادل ما يقارب 1.6 سنة إضافية من شيخوخة الدماغ المرتبطة بالتقدم في العمر، مما يعكس تأثيراً ملموساً على الصحة العقلية مع مرور الوقت.

أنواع المحليات وتأثيراتها المحددة

ركز الفريق البحثي على تحليل تأثير سبعة أنواع شائعة من المُحلّيات وهي الأسبارتام، والسكارين، وأسيسلفام البوتاسيوم، والإريثريتول، والزيليتول، والسوربيتول، والتاغاتوز. وقد وجدت الدراسة أن استهلاك الأنواع الخمسة الأولى ارتبط بشكل واضح بتسارع التراجع في القدرات الإدراكية، لا سيما في مجالات الذاكرة والطلاقة اللفظية، بينما لم يُلاحظ نفس التأثير السلبي لدى المستهلكين للمُحلّي المسمى تاغاتوز.

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تتواجد هذه المواد على نطاق واسع في السوق في منتجات متنوعة تشمل المشروبات الغازية الخالية من السكر، والمياه المنكهة، ومشروبات الطاقة، وبعض أنواع الزبادي والحلويات المخصصة لخفض السعرات، كما تُستخدم كأدوات تحلية مباشرة. ويُنظر إليها عادةً على أنها خيار صحي، لكن البيانات الحديثة تثير تساؤلات جدية حول سلامتها العصبية عند الاستهلاك اليومي والمتكرر.

الفئات العمرية والحالة الصحية للمشاركين

برزت ملامح مهمة في النتائج فيما يتعلق بحالة المشاركين الصحية وعمرهم، حيث كان الارتباط بين الاستهلاك العالي للمُحلّيات والتراجع الذهني أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً. كما لاحظ الباحثون تأثيراً قوياً على الأفراد المصابين بالسكري، وهي فئة تلجأ بشكل متكرر إلى بدائل السكر للتحكم في مستويات الغلوكوز في الدم وتقليل السعرات الحرارية.

في المقابل، لم يجد الباحثون ارتباطاً مماثلاً لدى المشاركين الذين تجاوزوا سن الـ 60 عاماً، وهو ما قد يعكس حدود البيانات في تلك الشريحة العمرية خلال فترة الدراسة الحالية، ويدعو إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفهم الفروق المرتبطة بالعمر. وأكدت كلوديا كيمي سوييموتو، الباحثة المشاركة من جامعة ساو باولو البرازيلية، أن هذه النتائج تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول النظرة التقليدية لبدائل السكر كخيارات آمنة تماماً.

التوصيات والخطوات البحثية المستقبلية

شدد الباحثون على أن هذه الدراسة ترصد ارتباطاً إحصائياً ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، مشيرين إلى بعض القيود المنهجية مثل الاعتماد على الاستبيانات الغذائية التي قد لا تعكس بدقة كل ما تم تناوله. كما أشاروا إلى احتمال تأثر النتائج بعوامل صحية أو سلوكية أخرى لم يتم قياسها بشكل كامل خلال فترة المتابعة.

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في ضوء هذه النتائج، لا تدعو الدراسة إلى التوقف الفوري عن استخدام جميع بدائل السكر، لكنها تؤكد على أهمية قراءة الملصقات الغذائية بدقة وتجنب الإفراط في الاعتماد على المنتجات شديدة المعالجة. يدعو الخبراء إلى تبني نظام غذائي متوازن يركز على تقليل الاعتماد على المذاق شديد الحلاوة عموماً، مع الاستمرار في إجراء دراسات أوسع لتحديد التأثيرات طويلة المدى لكل نوع من المُحلّيات على حدة.