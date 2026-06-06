كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا عن تفسير علمي محتمل لظاهرة طنين منخفض التردد التي يبلغ الكثيرون عن سماعها داخل منازلهم دون وجود مصدر خارجي واضح. تتبع الدراسة تاريخ هذه الظاهرة التي سجلت لأول مرة في بريستول البريطانية في السبعينيات وانتشرت لاحقا في عدة مدن حول العالم، وخلصت إلى أن معظم الحالات تعود إلى شكل خاص من طنين الأذن الذاتي منخفض التردد، وليس إلى أسباب خارجية أو حساسية سمعية استثنائية.

في Sixth من يونيو عام 2026، كشفت دراسة علمية جديدة عن تفسير محتمل لإحدى الظواهر الغامضة التي حيرت الملايين حول العالم لعدة عقود، وتتمثل في سماع طنين منخفض التردد داخل المنازل، حيث لا يوجد مصدر صوتي خارجي واضح أو قابل للتعقب.

تعود أصول هذه الظاهرة إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي في مدينة بريستول البريطانية، عندما بدأت صحيفة محلية تتلقى رسائل من سكان يشتكون من همهمة مستمرة لا يعرفون مصدرها. ومنذ ذلك الحين، تم رصد هذه الظاهرة في مدن بريطانية عديدة مثل هايث وبليموث وساوثهامبتون وسوانسي ولندن، قبل أن تنتشر إلى الولايات المتحدة في مدن مثل تاووس وكوكومو في التسعينيات، وبعدها إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وعديد العواصم الأوروبية بما فيها أوسلو عاصمة النرويج قبل عامين.

للمساعدة في فهم هذه الظاهرة، قام فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور ماركوس دريكسل من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا بإجراء اختبارات على أشخاص يعانون من هذه الظاهرة. استبعد الباحثون двумя احتمالات رئيسية: أولاً، وجود حساسية سمعية استثنائية among قلة من المشاركين تسمح لهم بسماع أصوات منخفضة التردد موجودة فعلاً في البيئة، ولكن هذه الحالة لم تنطبق على الأغلبية.

ثانياً، إمكانية أن الأصوات الداخلية الضعيفة جداً التي تنتجها القوقعة في الأذن الداخلية، والمعروفة باسم الانبعاثات الصوتية الدهليزية، هي ما يُسمَع، لكن الاختبارات لم تدعم هذا الاحتمال أيضاً. بناءً على هذه النتائج، يرى الباحثون أن أكثر التفسيرات منطقية هو أن غالبية من يعانون من هذه الظاهرة يعانون في الواقع من شكل خاص من طنين الأذن الذاتي منخفض التردد (Low-frequency tinnitus). في هذه الحالة، يتحقق الشخص من وجود صوت في أذنه أو رأسه دون وجود مصدر صوتي خارجي قابل للقياس.

ورغم أن الدراسة لم تستبعد تماماً إمكانية وجود مصادر صوتية فيزيائية نادرة في بعض الحالات، فإن طنين الأذنين في نطاق الترددات المنخفضة يبقى هو السبب الأكثر ترجيحاً لشرح هذه الظاهرة التي تطارد ملايين الناس ليلاً بهمس غامض داخل جدران منازلهم





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