كشفت دراسة علمية حديثة عن آثار حمية الكيتو شديدة الانخفاض في البروتين، حيث تسببت في خسارة الوزن وتراكم الدهون على الكبد وتراجع الكتلة العضلية لدى فئران التجارب.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Cell Metabolism عن تعقيدات خسارة الوزن المرتبطة ب حمية الكيتو ، مبينة أن الميزان لا يعكس الصورة الصحية الكاملة دائماً. أظهرت الأبحاث التي أجراها فريق بحثي أن اتباع نظام غذائي كيتوني شديد الانخفاض في البروتين أدى إلى فقدان الوزن لدى فئران التجارب، لكنه تسبب في الوقت ذاته في تراكم الدهون على الكبد وتراجع الكتلة العضلية. تثير هذه النتائج تساؤلات جوهرية حول مدى ارتباط النحافة بتحسين الصحة الأيضية، وتسليط الضوء على عاملين رئيسيين يفسران اختلاف الاستجابة للحمية، وهما كمية البروتين في النظام الغذائي والتركيب الجيني للفرد.

تأثير مستويات البروتين على استهلاك الغذاء

بدأت التجربة عندما لاحظت الباحثة تشاوي تشانغ، الباحثة ما بعد الدكتوراه في مختبر فريدمان، تفاوتاً ملحوظاً في نسب البروتين بين الأنظمة الغذائية الكيتونية المستخدمة في التجارب العلمية، رغم اعتمادها جميعاً على كميات مرتفعة من الدهون ومستويات شديدة الانخفاض من الكربوهيدرات. لدراسة تأثير هذا الاختلاف، اختبر الباحثون أنظمة غذائية بنسب متفاوتة من الدهون والبروتين، وكانت النتائج لافتة. فبعد أربعة أسابيع من اتباع نظام كيتوني يحتوي على 5% فقط من البروتين، انخفض استهلاك الفئران من سلالة C57Bl/6J الغذائية بنحو 40%، وبدأت تفقد وزنها بصورة ملحوظة. في المقابل، تناولت الفئران التي حصلت على نظام مشابه، لكن بنسبة بروتين بلغت 10%، كميات أكبر من الطعام واكتسبت وزناً. واللافت أن المجموعتين أظهرتا إنتاجاً للأجسام الكيتونية، وهي جزيئات ينتجها الجسم عندما يعتمد بدرجة كبيرة على الدهون مصدراً للطاقة، ما يعني أن الدخول في الحالة الكيتونية وحده لم يكن كافياً لتفسير الاختلاف الكبير في الوزن.

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المخاطر الصحية وتراكم الدهون في الكبد

لكن المفاجأة الأكبر ظهرت عند فحص الحالة الصحية للفئران التي فقدت الوزن، إذ لم تكن النتائج إيجابية بالكامل. فبالرغم من تحسن قدرتها على التعامل مع التغيرات في مستويات السكر بالدم، أظهرت الفحوص إصابتها بتراكم الدهون في الكبد، إلى جانب انخفاض الكتلة الخالية من الدهون، بما يشمل الأنسجة العضلية. تشير هذه النتائج إلى أن فقدان الوزن قد يحدث بالتزامن مع تغيرات أيضية سلبية، ما يبرز أهمية عدم الاعتماد على الوزن وحده لتقييم نجاح الحميات الغذائية، وضرورة متابعة مؤشرات أخرى تتعلق بصحة الكبد والعضلات وتنظيم السكر. وتأتي هذه النتائج في وقت تحظى فيه حمية الكيتو بشعبية واسعة باعتبارها وسيلة لإنقاص الوزن وتحسين بعض المؤشرات الأيضية، رغم استمرار الجدل العلمي حول فوائدها ومخاطرها على المدى الطويل.

العوامل الجينية والبروتينات المحرضة للشهية

ولفهم سبب انخفاض شهية الفئران عند اتباع النظام منخفض البروتين، ركز الباحثون على بروتين يعرف باسم GDF15، وهو عامل تفرزه الخلايا استجابة للإجهاد الخلوي، ويمكنه التأثير في الدماغ لتقليل الشهية واستهلاك الطعام. لكن عندما أجرى الفريق تجربة على فئران معدلة وراثياً تفتقر إلى هذا البروتين، ظهرت مفاجأة أربكت الباحثين؛ إذ توقفت حتى الفئران الضابطة عن فقدان الوزن عند تناول النظام منخفض البروتين. وأوضحت تشانغ أنها شعرت بالارتباك في البداية، بعدما تكررت التجربة عدة مرات بالنتائج نفسها، قبل أن يتبين أن الفئران المعدلة وراثياً تنتمي إلى سلالة فرعية مختلفة، تعرف باسم C57Bl/6N، رغم تشابهها الجيني الكبير مع السلالة المستخدمة في التجارب السابقة، إذ تتشارك معها نحو 99.9% من مادتها الوراثية.

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الجينات المسؤولة عن الاستجابة للحمية

وكان هذا الاختلاف نقطة التحول في الدراسة، إذ دفع الفريق إلى البحث عن العوامل الجينية التي قد تفسر تفاوت الاستجابة للحمية الكيتونية. حدد الباحثون جينين رئيسيين يسهمان في تفسير الاختلاف، هما NNT، الذي يساعد الخلايا على الحماية من الإجهاد التأكسدي، وNLRP12، الذي يؤدي دوراً في تنظيم الاستجابات الالتهابية. أظهرت النتائج أن الفئران الأكثر عرضة لفقدان الوزن، والمعروفة باسم B6J، تحمل طفرات في كلا الجينين، ما يجعلها أكثر حساسية للتغيرات الناتجة عن النظام الكيتوني شديد الانخفاض في البروتين. عند إخضاع هذه الفئران للنظام الغذائي، ظهرت استجابات إجهاد والتهاب في الكبد، بالتزامن مع ارتفاع مستويات بروتين GDF15، إلى جانب بروتين آخر مرتبط بالالتهابات يعرف باسم LCN2.

التدخلات الدوائية ومستقبل الأبحاث

يمكن لكلا البروتينين التأثير في الشهية من خلال إشارات تصل إلى الدماغ، ما يساعد على تفسير انخفاض استهلاك الطعام وفقدان الوزن لدى هذه الفئران. ولتعزيز هذه النتائج، أجرى الباحثون تجارب إضافية أظهرت أن استعادة وظيفة جين NNT لدى الفئران الحساسة أدت إلى زيادة تناول الطعام وتراجع فقدان الوزن. في المقابل، أدى تعطيل الجينين لدى الفئران التي تمتلك نسخاً سليمة منهما إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن. كما أظهرت التجارب أن استخدام مركب إن-أسيتيل سيستئين (N-acetylcysteine)، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، ساعد على خفض مستويات البروتينين GDF15 وLCN2 في الدم، وزيادة استهلاك الطعام وتقليل فقدان الوزن. ورغم أهمية هذه النتائج، يحذر الباحثون من تعميمها مباشرة على البشر، إذ أُجريت الدراسة على الفئران، كما أن النظام الغذائي الذي احتوى على 5% فقط من البروتين كان منخفضاً بصورة كبيرة مقارنة بمعظم الأنظمة الكيتونية المستخدمة في التجارب السريرية على الإنسان. ومع ذلك، تفتح النتائج الباب أمام دراسات مستقبلية أكثر دقة لتقييم تأثير نسب البروتين المختلفة والخلفية الجينية للأفراد في الاستجابة للحمية الكيتونية.