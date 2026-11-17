تكشف دراسة من جامعة باريس لودرون عن ارتباط تكرار الانتفاضات المفاجئة عند النوم بزيادة أعراض الأرق والقلق والاكتئاب، مع تفاصيل تأثيرها النفسي على المشاركين.

أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في فرنسا وجود علاقة واضحة بين تكرار الانتفاضات الجسدية المفاجئة التي تحدث عند بداية النوم وبين تراجع جودة النوم بشكل عام وزيادة مستويات القلق لدى الأفراد.

وقد ركز فريق البحث على ظاهرة تُعرف طبياً باسم "نفضات بداية النوم" أو Hypnic Jerks، موضحاً أن هذه الحركات اللاإرادية ليست مجرد ظواهر عابرة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة النفسية والعصبية لمن يعانون منها بشكل متكرر.

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نتائج بحث جامعة باريس لودرون

أجرى فريق بحثي تابع لجامعة باريس لودرون الفرنسية دراسة ميدانية شملت استطلاعات رأي لمجموعة تضم نحو 200 شخص بالغ، بهدف فهم طبيعة هذه الظاهرة وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية.

وكشفت البيانات المجمعة أن الأشخاص الذين يختبرون هذه الانتفاضات مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، يشكون بشكل ملحوظ من تراجع جودة النوم وزيادة أعراض الأرق المزمن، مقارنة بمن لا يعانون منها.

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وأشار المشاركون في الدراسة أيضاً إلى أن تكرار هذه النوبات يزداد بشكل ملحوظ خلال الفترات الزمنية التي يتعرضون فيها لضغوط نفسية حادة أو توتر عاطفي شديد، مما يؤكد ترابط الحالة النفسية مع الاستجابة الجسدية.

الآثار النفسية والتجارب المصاحبة

نشرت الدورية المتخصصة PLOS Mental Health نتائج هذه الدراسة، حيث لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يكنون أفكاراً سلبية مسبقاً بشأن قدرتهم على النوم، هم الأكثر عرضة للتعرض لهذه الانتفاضات بصورة متكررة ومزعجة.

ووصف المشاركون مجموعة من التجارب الجسدية والحسية المصاحبة لهذه النوبات، تضمنت الشعور المفاجئ بالسقوط، وتسارع ضربات القلب بشكل ملحوظ، ورؤية ومضات ضوئية، أو سماع أصوات مرتفعة ودوي مفاجئ.

وأضافوا أن هذه التجارب المصاحبة قد يرافقها أحياناً شعور قوي بالخوف أو الذعر الفوري، مما يجعل العودة إلى النوم أمراً صعباً للبعض، رغم أن الغالبية تمكنوا من استعادة نومهم بعد فترة وجيزة.

أدوار الجهات المعنية والمشاركة الطبية

في تصريحات رسمية للموقع الإلكتروني المتخصص "هيلث داي" المعني بالأبحاث الطبية، أعربت رئيسة فريق الدراسة عن أهمية النظر إلى هذه الظاهرة بشكل أعمق من كونها مجرد انقباض عضلي بسيط يحدث أثناء مرحلة الاستغراق في النوم.

وأوضحت أن هناك بعداً نفسياً واضحاً لهذه الظاهرة، حيث عانى بعض المشاركين من ضيق نفسي حقيقي نتيجة هذه التجارب المزعجة، مما يستدعي الانتباه إليها كعامل مؤثر في الصحة العقلية العامة.

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وأكدت أن الدراسة تساهم في رسم صورة أوضح لكيفية تفاعل العقل والجسد أثناء الانتقال من حالة اليقظة إلى النوم، وكيف يمكن للعوامل النفسية أن تعزز من وتيرة هذه الاستجابات اللاإرادية.

التطورات المستقبلية وأهداف البحث

حدد الباحثون في المرحلة المقبلة خطتهم الدراسية للتحقق مما إذا كان الحد من مستويات القلق العام، والعمل على تغيير التفكير السلبي لدى الأفراد بشأن عملية النوم، يمكن أن يساهم في تقليل حدة هذه النوبات.

وتهدف الأبحاث القادمة إلى تقييم الفعالية المحتملة لتدخلات تخفيف التوتر النفسي في تقليل التأثير السلبي لهذه الظاهرة على جودة الراحة ليلاً، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للعلاج.

وتستند هذه الخطط المستقبلية إلى النتائج الحالية التي تربط بوضوح بين العوامل النفسية ومعددة تكرار ونوعية الانتفاضات، مما يوفر أساساً قوياً لتطوير استراتيجيات علاجية متكاملة.

وتعكس هذه التوجهات العلمية اهتماماً متزايداً بصحة النوم كعنصر أساسي في الصحة العامة، وسعياً حثيثاً لفهم الآليات الخفية التي قد تؤثر سلباً على جودة الحياة عند الكثيرين.