كشف بحث جديد عن قدرة الغطاء الحجاجي لروبيان المسدس على حماية دماغه من الموجات الصدمية، وقياس تأثير الإصابات العصبية على سلوكه الحركي ومعدل حركته.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Scientific Reports عن مخاطر صحية فريدة تواجهها كائنات روبيان المسدس ، حيث يعاني الأفراد غير المحميين من اضطرابات حادة في القدرة على التنقل والتوجيه، نتيجة التعرض للموجات الصدمية العنيفة التي ينتجونها بأنفسهم. وأثبتت الأبحاث أن وجود الغطاء الطبيعي الشفاف يشبه الخوذة، الذي يغطي رأس الروبيان، هو العامل الحاسم في حماية دماغه من هذه الانفجارات الداخلية التي تهدد بقاءه ووظائفه الحيوية.

آلية الموجات الصدمية وتأثيرها المباشر على الدماغ

يتميز روبيان المسدس بامتلاك مخلب ضخم يستخدمه لإطلاق موجات صدمية شديدة القوة عبر إغلاقه بسرعة فائقة، مما يؤدي إلى تكوين فقاعة مائية تنهار مطلقةً طاقة هائلة قادرة على إرباك الفرائس وردع المفترسات. تكمن الخطورة الرئيسية في أن هذه الموجات تصل إلى مناطق شديدة الحساسية لدى الروبيان نفسه، بما في ذلك العينان والدماغ، خصوصاً خلال المواجهات التي تحدث على مسافات قريبة للغاية قد تصل إلى سنتيمتر واحد.

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تجارب جامعة تولسا تؤكد دور الغطاء الحجاجي الواقي

قاد فريق بحثي من جامعة تولسا الأمريكية، بقيادة عالم الأحياء تانر ميراو، دراسة شملت مراقبة سلوك 120 فرداً من نوع روبيان المسدس كبير المخلب لفهم كيفية تعامل الكائنات مع هذه الضغوط الفيزيائية. وقسم الباحثون الحيوانات إلى مجموعتين، حيث أُزيل الغطاء الحجاجي جراحياً من نصف أفراد إحدى المجموعتين، بينما احتفظت المجموعة الأخرى بأغطية رؤوسها سليمة كحاجز واقٍ طبيعي.

قياسات دقيقة للاضطرابات السلوكية ومسارات الهرب

أظهرت النتائج الرقمية الموثقة صعوبة واضحة في الوصول إلى المأوى لدى الروبيان الذي أُزيلت أغطية رؤوسه، حيث قطع مسافة وسيطة بلغت نحو 53 سنتيمتراً، مقارنة بنحو 34 سنتيمتراً فقط لدى الروبيان الذي احتفظ بغطائه الطبيعي رغم تعرضه لنفس الانفجارات. كما انخفضت سرعة المجموعة غير المحمية إلى أقل من نصف سرعة المجموعة المحمية، في حين اتسمت مسارات حركتها بقدر أكبر من العشوائية والتعرج، مما يشير إلى فقدان التوجيه المباشر.

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استنتاجات حول الإصابات العصبية وآفاق بحثية مستقبلية

يرجح الباحثون أن اجتماع بطء الحركة مع زيادة المسافات المقطوعة والانحراف عن المسار المباشر يشير إلى حدوث اضطراب في التوجه المكاني، قد يكون مرتبطاً بإصابة ناجمة عن الموجات الصدمية في الجهاز العصبي المركزي. وأكدت الدراسة أن إزالة الغطاء وحدها لم تؤدِّ إلى هذه الاضطرابات، كما لم يظهر التأثير نفسه لدى الحيوانات التي تعرضت للموجات الصدمية مع احتفاظها بغطائها الطبيعي، مما يؤكد دور الماء المحبوس في تبديد الطاقة.

فتحت هذه النتائج المجال أمام استخدام أنماط الحركة كوسيلة لرصد الآثار السلوكية للتعرض للانفجارات لدى الحيوانات الحية، مع التأكيد على أن الدراسة رصدت التغيرات السلوكية دون فحص الأضرار المحتملة داخل أنسجة الدماغ، مما يستدعي مزيداً من البحث لتحديد الآليات العصبية الدقيقة الكامنة وراء هذه الظاهرة البيولوجية الفريدة.