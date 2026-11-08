دراسة أسترالية: الإفراط في الملح يدمر ذاكرة الرجال الأكبر سنا

دراسة من جامعة إديث كوان تكشف أن استهلاك الصوديوم العالي يتسبب في تراجع أسرع للذاكرة العرضية لدى الرجال دون النساء.

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة إديث كوان الأسترالية عن وجود ارتباط قوي ومقلق بين الإفراط في تناول الصوديوم وتسارع وتيرة تراجع الذاكرة العرضية لدى كبار السن من الرجال، مما يسلط الضوء على تأثير التغذية المباشر على صحة الدماغ.

نتائج الدراسة وآلية التأثير

شمل البحث العلمي الذي نشر في مجلة Neurobiology of Aging تحليلاً دقيقاً لبيانات 1208 شخصاً، بمتوسط عمر يبلغ نحو 71 عاماً، وخضعوا لمتابعة دقيقة استمرت لمدة ست سنوات كاملة ضمن مشروع يركز على شيخوخة الدماغ والعوامل المؤثرة في الصحة الإدراكية العامة.

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قام الفريق البحثي بقياس استهلاك المشاركين للصوديوم بدقة في بداية مرحلة الدراسة، ثم تابعوا حالة وظائفهم الإدراكية من خلال أربع زيارات تقييم دورية، حيث كانت الفترة الفاصلة بين كل زيارة والأخرى تساوي 18 شهراً، لضمان دقة البيانات وتطور الحالة بمرور الوقت.

أظهرت النتائج الإحصائية بوضوح أن الرجال الذين سجلوا مستويات أعلى من استهلاك الصوديوم شهدوا تراجعا أسرع بشكل ملحوظ وقابل للقياس في الذاكرة العرضية، وهي الذاكرة المسؤولة عن تذكر الأحداث الشخصية والتفاصيل اليومية، بينما لم تظهر النتائج أي ارتباط مماثلاً أو مؤثرات سلبية على النساء في نفس الفئة العمرية.

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التفسيرات العلمية والميكانيزمات البيولوجية

أوضحت عالمة الأعصاب سامانثا غاردنر ، إحدى المشاركات الرئيسيات في الدراسة، أن النتائج تقدم مؤشرات أولية قوية على وجود علاقة سببية محتملة بين ارتفاع استهلاك الصوديوم والتغيرات السلبية في الوظائف الإدراكية، مشيرة إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لفهم طبيعة هذه العلاقة والآليات البيولوجية التي قد تفسر هذا التراجع.

طرح الباحثون تفسيرات فيزيولوجية لتأثير الإفراط في تناول الصوديوم على صحة الدماغ، تشمل زيادة حالات الالتهابات العصبية المزمنة، والإضرار المباشر بالأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، وتقليل كفاءة تدفق الدم إلى أنسجة الدماغ، وهي جميعها عوامل سبق ربطها علمياً بالتراجع الإدراكي المصاحب للتقدم في العمر.

كما أشارت الأبحاث السابقة إلى احتمال ارتباط الأنظمة الغذائية الغنية بالملح بتغيرات سلبية في الميكروبيوم المعوي وزيادة الالتهابات العصبية، فضلاً عن تأثيرات محتملة على الذاكرة والقدرات الإدراكية، إلا أن بعض هذه النتائج المستمدة من تجارب على نماذج حيوانية، ولا يمكن تعميمها بصورة مباشرة على البشر دون تحفظات.

توصيات الصحة العامة والمخاطر الغذائية

توصي منظمة الصحة العالمية بشكل صريح بألا يتجاوز استهلاك البالغين 5 غرامات من الملح يومياً، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة تقريباُ، غير أن كثيراً من الأشخاص يتجاوزون هذه الكمية الموصى بها دون أي إدراك فعلي، نتيجة وجود الصوديوم بكميات هائلة ومخفية في الأطعمة المصنعة والجاهزة.

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تشمل هذه المصادر الخطرة للسلطات الخبز، واللحوم الباردة، والأجبان المصنعة، والصلصات الجاهزة، والوجبات السريعة، حيث قد تحتوي قطعة كرواسون بالجبن واللحم البارد على نحو 2 إلى 2.5 غرام من الملح، بينما تتراوح الكمية في البرغر الجاهز بين 2.5 و 3.5 غرامات، ما يجعل تجاوز الحد اليومي الموصى به أمراً سهلاً وسريعاً.

على الرغم من أن هذه الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن الإفراط في تناول الملح هو السبب المباشر والمطلق لتراجع الذاكرة لدى الرجال، فإن نتائجها تعزز الاهتمام الكبير بالتأثيرات المحتملة والصريحة للصوديوم على صحة الدماغ، وذلك إلى جانب مخاطره المعروفة والجيدة للجميع على ضغط الدم والقلب والأوعية الدموية.

يؤكد الباحثون وأصحاب الدراسة أهمية مواصلة البحث العلمي لدراسة العلاقة المعقدة بين التغذية وصحة الدماغ، مع الانتباه الجيد إلى تقليل استهلاك الملح بشكل فعال، والحد من تناول الأطعمة المصنعة، ومراجعة الملصقات الغذائية بعناية، باعتبارها خطوات عملية ومهمة للحفاظ على الصحة العامة والإدراكية مع التقدم في العمر.