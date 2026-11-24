كشف باحثون في جامعة واشنطن قدرة الغربان على تذكر الوجوه الخطرة لمدة 17 عاما عبر التعلم الاجتماعي، حيث استمرت الطيور في إصدار أصوات تحذيرية حتى بعد سنوات من التجربة الأولى.

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة واشنطن الأمريكية عن قدرة استثنائية لدى الغربان على تذكر الوجوه البشرية المرتبطة بالتجارب الخطرة. استمرت هذه الطيور في التفاعل مع شخص يرتدي قناعا معينا لمدة قاربت 17 عاما، في تجربة سلطت الضوء على قوة ذاكرتها ودور التعلم الاجتماعي في نقل المعلومات بين أفرادها.

تفاصيل التجربة وآلية التعلم لدى الغربان

بدأت الدراسة عام 2006 في حرم جامعة واشنطن بمدينة سياتل، حيث أجرى الباحث جون مارزلوف، المتخصص في علوم الحياة البرية، تجربة ارتدى خلالها قناعا مخيفا أثناء الإمساك مؤقتا بسبعة غربان. وضع الباحثون حلقات تعريفية في أرجلها قبل إطلاق سراحها، وعاد مارزلوف ومساعدوه في فترات متباعدة إلى الحرم الجامعي، مرتدين القناع نفسه، لمراقبة ردود أفعال الغربان.

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ومع مرور الوقت، لاحظ الباحثون أن عدد الطيور التي تتعرف على القناع وتصدر أصواتا تحذيرية تجاه مرتديه ارتفع بصورة ملحوظة. في إحدى المرات، أطلق 47 غرابا من أصل 53 رصدها الباحث أصواتا عدائية تجاه الشخص الذي كان يرتدي القناع، وهو ما يشير إلى أن معرفة مصدر الخطر لم تقتصر على الطيور التي تعرضت للتجربة الأصلية.

انتقال المعلومات عبر الأجيال والتعلم الاجتماعي

انتقلت المعرفة بمصدر الخطر إلى غربان أخرى من خلال المراقبة والتفاعل الاجتماعي في ما تُعرف بظاهرة التعلم الاجتماعي. هذه القدرة تتيح للحيوانات اكتساب معلومات وسلوكيات جديدة من خلال مراقبة أفراد مجموعاتها، بما يساعدها على التعرف على مصادر الخطر وتجنبها دون الحاجة إلى خوض التجربة بنفسها.

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أظهرت الملاحظات أن ردود فعل الغربان بلغت ذروتها عام 2013، بعد سبع سنوات من بدء التجربة، قبل أن تبدأ الأصوات التحذيرية في التراجع تدريجيا. بحلول سبتمبر 2023، وبعد نحو 17 عاما من انطلاق الدراسة، لم يرصد مارزلوف أي غربان تصدر أصواتا تحذيرية خلال إحدى جولاته مرتديا القناع نفسه.

التراجع الزمني وارتباط المخاطر بالوجوه

يرى الباحثون أن تراجع هذه الاستجابة يشير إلى أن الارتباط بين المظهر البصري ومصدر الخطر قد يضعف بمرور الوقت، خصوصا عندما لا تتكرر التجربة التي عززت هذا الارتباط. لكن الدراسة لا تعني بالضرورة أن الغربان التي شاركت في التجربة الأولى ظلت تتذكر الشخص نفسه طوال 17 عاما، إذ إن عددا كبيرا من الطيور قد تكون نفقت.

لذلك، يُرجح أن استمرار رد الفعل يعود جزئيا إلى انتقال المعلومات بين أجيال الغربان المختلفة. وللتأكد من أن الغربان تستجيب للقناع المرتبط بالخطر وليس لمجرد وجود الباحث، استخدم الفريق قناعا آخر محايدا يحمل صورة ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، خلال فترة إجراء التجربة.

سلوكيات ذكية وأدوات معقدة في الطبيعة

كان الأشخاص الذين يرتدون هذا القناع يقدمون الطعام للغربان دون تعريضها لأي تجربة مزعجة، ولذلك لم تظهر الطيور تجاههم السلوك العدائي نفسه. كما استعان الباحثون بمتطوعين ارتدوا الأقنعة المختلفة دون إخبارهم بالقناع الذي ارتبط لدى الغربان بالخطر، ما عزز فرضية أن الطيور تتعرف على المظهر المرتبط بالتهديد.

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ولا تقتصر القدرات الذهنية للغربان على تمييز الوجوه وتذكر مصادر الخطر، إذ أظهرت دراسات سابقة قدرتها على استخدام الأدوات وصناعة بعضها، وحل المشكلات المعقدة، والتعامل مع الأرقام. من السلوكيات اللافتة، إسقاط الغربان للمكسرات على الطرق حتى تمر السيارات فوقها وتكسر قشورها.

كما تستخدم بعض أنواع الغربان العصي لاستخراج الحشرات من لحاء الأشجار، وتصنع أدوات معقوفة من الأغصان للوصول إلى مصادر الغذاء التي يصعب بلوغها. تؤكد تجربة جامعة واشنطن أن الغربان تمتلك قدرات إدراكية واجتماعية متقدمة تمكنها من التعامل بذكاء مع بيئتها.