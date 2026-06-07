دراسة: النحل الطنان يستخدم الأدوات لحل المشكلات المعقدة

دراسة从用العلوم نشرت في Science تظهر أن النحل قادر على استخدام أدوات لحل مشكلات معقدة، مما يضيف الحشرات إلى قائمة الكائنات المعروفة بالتفكير المرن.

كشفت دراسة علمية حديثة عن قدرة النحل الطنان على استخدام الأدوات ل حل المشكلات المعقدة نسبيًا، مما يضيف الحشرات إلى قائمة الكائنات المعروفة بامتلاكها قدرات على التفكير المرن وإيجاد حلول غير مألوفة.

نشرت الدراسة في دورية Science، حيث خضع النحل لتجربة مشابهة لتجربة "الصندوق والموزة" الشهيرة التي استخدمت سابقًا مع الشمبانزي. في هذه التجربة، تم تدريب النحل على ربط زهرة صناعية زرقاء بمكافأة من الماء المحلى بالسكر، ثم نقل الزهرة إلى سقف حجرة شفافة بعيدًا عن متناول النحل. để الوصول إلى الزهرة، كان على النحل دفع كرة صغيرة من مادة البوليسترين إلى الموقع الصحيح أسفل الزهرة ثم الصعود فوقها، وهي سلسلة من الأفعال لم يتدربوا عليها مسبقًا.

نجح 75% من النحل في حل المشكلة في النسخة الأساسية من الاختبار. صمم العلماء نسخة أكثر تعقيدًا حيث أطفئت الإشارات البصرية بعد السماح للنحل برؤية مكان الزهرة، مما forcing النحل على تذكر الموقع ثم تحريك الكرة اعتمادًا على ذاكرته فقط. في هذه الحالة، نجحت 23 نحلة من أصل 30، مما يعتبر دليلاً على امتلاك النحل قدرات معرفية معقدة. أكد الباحثون أن النحل لا يفكر بنفس طريقة الإنسان، لكن الأدمغة الصغيرة يمكنها إنتاج حلول مرنة لمشكلات جديدة.

هذه النتائج تضيف إلى سلسلة دراسات سابقة أظهرت أن النحل قادر على العد، والتعلم، والتعرف إلى الأنماط، مما يعزز النظرة المتزايدة إلى أن الحشرات تمتلك قدرات معرفية تفوق ما كان يُعتقد





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