دراسة أمريكية: أدوية إنقاص الوزن تقلل خطر استبدال الركبة

كشفت دراسة أمريكية أن استخدام أدوية إنقاص الوزن لفترات طويلة قد يسهم في خفض الحاجة إلى عمليات استبدال مفصل الركبة لدى المصابين بالتهاب المفاصل التنكسي، ما قد يؤدي إلى تجنب آلاف العمليات الجراحية سنوياً.

كشفت دراسة أمريكية أن استخدام أدوية إنقاص الوزن لفترات طويلة قد يسهم في خفض الحاجة إلى عمليات استبدال مفصل الركبة لدى المصابين بال تهاب المفاصل التنكسي ، ما قد يؤدي إلى تجنب آلاف العمليات الجراحية سنوياً.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين استخدموا هذه الأدوية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، سجلوا معدلات أقل للحاجة إلى الجراحة مقارنة بمرضى لم يتلقوا العلاج نفسه. وتبين أن المرضى الذين استخدموا أدوية إنقاص الوزن لمدة عام واحد، سجلوا انخفاضا في خطر الخضوع لجراحة استبدال الركبة بمقدار 1.4% بعد ثلاث سنوات من المتابعة، وبمقدار 2.8% بعد ثماني سنوات.

كما سجلت الأدوية الأحدث لإنقاص الوزن النتائج الأقوى، إذ ارتبط استخدام مادتي سيماجلوتيد أو تيرزيباتيد لمدة ثلاث سنوات بانخفاض يقارب 5% في احتمال الحاجة إلى الجراحة خلال فترة المتابعة الممتدة لثماني سنوات





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