دراسة: شرب الشاي بانتظام يخفض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 11%

دراسة صينية واسعة تشير إلى أن تناول الشاي بانتظام يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 11%، مع تحذيرات من شربه شديد السخونة

كشف بحث طبي واسع النطاق أجري في الصين وشمل ما يقرب من 486 ألف شخص، عن ارتباط وثيق بين شرب الشاي بانتظام وانخفاض مخاطر الإصابة ب أمراض القلب والأوعية الدموية. استمرت متابعة الحالة الصحية للمشاركين على مدى تسع سنوات تقريباً، مما وفر بيانات دقيقة حول تأثير هذه العادة اليومية على الصحة العامة. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في دورية "Journal of Internal Medicine"، مما أضاف وزناً علمياً كبيراً للنقاش الدائر حول فوائد المشروبات الساخنة.

فوائد الشاي وانتظام تناوله

أظهرت البيانات أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب الشاي سجلوا مخاطر أقل بنحو 11% للإصابة بمجموعة متنوعة من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بغير المعتادين على تناوله. وقد وجد الباحثون أن أقل مستوى للمخاطر ارتبط بشرب نحو ستة إلى ثمانية أكواب يومياً لدى الأشخاص الذين يتناولون الشاي مرة أسبوعياً على الأقل. ومع ذلك، يؤكد المنهج العلمي أنه لا تعني هذه النتائج بالضرورة أن شرب هذه الكمية يضمن الوقاية التامة من الأمراض، أو أن زيادة الاستهلاك تحقق فوائد أكبر. إذ اعتمد البحث على رصد العادات الصحية والنتائج الطبية للمشاركين، ولم يكن تجربة سريرية عشوائية تثبت أن الشاي هو السبب المباشر وراء انخفاض المخاطر بشكل قاطع.

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تأثير درجة حرارة المشروب

حملت النتائج تفصيلاً لافتاُ ومهماً، حيث ارتبط تناول الشاي شديد السخونة بارتفاع مخاطر أمراض الأوعية الدموية. وأشارت التقديرات إلى أن شرب المشروب بدرجة حرارة مرتفعة جداً يرفع هذه المخاطر بنحو 16% مقارنة بمن لم يشربوا الشاي بانتظام. ولا تحدد الدراسة درجة حرارة بعينها يصبح عندها الشاي ضاراً، كما لا تثبت أن تناول المشروب شديد السخونة يسبب أمراض الأوعية الدموية بصورة مباشرة. لكنها تفتح المجال أمام مزيد من البحث بشأن تأثير درجة حرارة المشروبات في الصحة، خصوصاُ أن تناول السوائل شديدة السخونة قد يعرض أنسجة الفم والجهاز الهضمي لدرجات حرارة مرتفعة، وهو ما أشارت إليه تقارير "ديلي ساينس".

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فرق نوع الشاي والتركيز

تناول الباحثون في الدراسة نوع الشاي كعامل مؤثر، إذ أظهر الشاي الأسود ارتباطاُ أكثر اتساقاُ بانخفاض مخاطر أمراض الأوعية الدموية مقارنة بالشاي الأخضر. ينتمي النوعان إلى النبات نفسه المعروف علمياُ باسم "Camellia sinensis"، لكنهما يختلفان في طريقة المعالجة؛ حيث يتعرض الشاي الأسود لعملية أكسدة أوسع، بينما تُحد هذه العملية في الشاي الأخضر. يحتوي الشاي بنوعيه على مركبات نباتية تسمى "البوليفينولات"، وهي مركبات تحظى باهتمام علمي بسبب خصائصها المضادة للأكسدة واحتمال تأثيرها في وظائف الأوعية الدموية. لكن الدراسة لم تثبت أن هذه المركبات هي المسؤولة عن الاختلاف في النتائج بين الشاي الأسود والأخضر، كما أظهرت أن الشاي متوسط التركيز ارتبط بأقل مستوى للمخاطر، وليس الشاي الأقوى.

العوامل السلوكية والصحية

لم تقتصر الدراسة على عادات شرب الشاي فقط، بل بحثت أيضاُ العلاقة بينها وبين التدخين والنشاط البدني. أظهرت النتائج أن أقل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية سُجلت لدى الأشخاص الذين اعتادوا شرب الشاي، ولم يكونوا مدخنين حاليين، وحافظوا على مستويات مرتفعة من النشاط البدني. فالنشاط البدني المنتظم يدعم صحة القلب والدورة الدموية، بينما يساعد الابتعاد عن التدخين على تقليل التعرض للمواد التي تضر الأوعية الدموية وترفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وفي المقابل، حذر خبراء من التعامل مع نتائج الدراسة باعتبارها توصية طبية بشرب ستة إلى ثمانية أكواب يومياُ، مؤكدين أن البحث رصدي ولا يثبت علاقة سببية. كما أن كمية الشاي سُجلت اعتماداُ على إفادات المشاركين، ولم تكن أحجام الأكواب موحدة، وأشارت الاختلافات في النظام الغذائي والعادات الصحية إلى مساهمتها في النتائج.