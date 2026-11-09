دراسة جديدة في دبي تحذر من المخاطر الصحية والمهنية لنقص النوم

دراسة حديثة في دبي تكشف أن 82.7% من موظفي القطاع الخاص يعانون من قلة النوم، مما يهدد الصحة العامة ويزيد الحوادث المهنية ويؤثر سلباً على الإنتاجية الاقتصادية.

حذّرت دراسة علمية نُشرت على منصة " ميدريفيكس" للأبحاث الأولية خلال العام الجاري، من التداعيات الخطيرة للحرمان المتكرر من النوم على موظفي الشركات ب دبي. أظهرت النتائج أن 82.7% من المشاركين الذكور يعانون من مشكلات نوم متوسطة، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بتراجع الرضا عن الحياة.

مخاطر صحية ونفسية على الموظفين

أكدت الدكتورة ياسمين سيوس، استشارية الطب، أن الحرمان من النوم يؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية، مما يضعف الذاكرة والتركيز والقدرة على اتخاذ القرارات. أوضحّت أن النوم ضروري لاستعادة نشاط الجسم والدماغ ومعالجة المعلومات، وأن قلة النوم تؤدي إلى انخفاض الطاقة والصداع وسرعة الانفعال وتراجع الحافز.

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أوضحت الدكتورة ياسمين سيوس أن صعوبة الانتباه خلال الاجتماعات واستيعاب التعليمات تزيد من الوقت اللازم لإنجاز المهام واحتمالات ارتكاب الأخطاء. كما أشارت إلى أن نقص النوم المزمن يزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

بيّنت الدكتورة ياسمين سيوس أن العلاقة بين النوم والصحة النفسية متبادلة، إذ يؤدي القلق والاكتئاب إلى اضطرابات النوم، مما يخلق حلقة مفرغة من الإرهاق والضغوط. وشدّدت على أهمية التشخيص المبكر للأعراض مثل الشخير المرتفع وانقطاع النفس أثناء النوم للحد من المضاعفات الصحية.

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السلامة المهنية وخطر الهفوات الدقيقة

حذّرت الدكتورة راجاشري غانيش، أخصائية الطب الباطني، من أن الإرهاق يبطئ الاستجابة ويضعف القدرة على التعرف إلى المخاطر، مما قد يتسبب في نوبات قصيرة من النوم اللاإرادي. أوضحّت أن الهفوات البسيطة قد يكون لها عواقب خطيرة، إذ يغفل الموظف عن تعليمات مهمة أو يسيء قراءة المعلومات.

أشارت الدكتورة راجاشري غانيش إلى ارتفاع احتمالات الأخطاء خلال ساعات العمل الطويلة والمناوبات الليلية، عندما تدفع الساعة البيولوجية الجسم نحو النوم. وشدّدت على أهمية تنظيم المناوبات وتوفير فترات راحة كافية، ونصحت الموظفين بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم يومياً.

بيّنت الدكتورة راجاشري غانيش أن المخاطر تكتسب أهمية خاصة في قطاع الطيران، الذي تعتمد سلامته على يقظة الطيارين وأطقم الطيران ومراقبي الحركة الجوية. حذّرت من أن الإرهاق قد يضعف تقييم المواقف والتعامل مع المستجدات التشغيلية، بما قد يؤثر في سلامة الطائرات والركاب.

اعتقاد خاطئ بالتكيف مع قلة النوم

أكد الدكتور حسين العادلي أبوالمجد، رئيس قسم الطب العام، أن اعتياد الإنسان على النوم القليل لا يعني أن جسمه تكيف معه، محذراً من الخلط بين القدرة على مواصلة الأنشطة اليومية والتمتع بكفاءة جسدية وذهنية كاملة.

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أشار الدكتور حسين العادلي أبوالمجد إلى أن استمرار الإرهاق قد يجعل الموظف أقل قدرة على تقييم المخاطر والتعامل مع المواقف الطارئة، حتى وإن اعتقد أنه يؤدي مهامه بالكفاءة المعتادة. وبيّن أن الجسم لا يستطيع التكيف بصورة كاملة مع الحرمان المستمر من النوم، مما يزيد احتمالات الحوادث.

أوضحّت الدراسة التي شملت 110 موظفين من الذكور في إحدى شركات القطاع الخاص بدبي، ارتباطاً بين استخدام الهاتف المحمول قبل النوم والعمل بنظام المناوبات وأنماط النوم. أكدت هذه النتائج أهمية الاهتمام بالعادات اليومية وتنظيم ساعات العمل لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نقص النوم.