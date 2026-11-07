دراسة علمية: جراحة السمنة تحقق هدأة السكري النوع الثاني بنسبة 58%

دراسة ARMMS-T2D تظهر أن جراحة السمنة تحقق هدأة للسكري النوع الثاني بنسبة 58% مقارنة بـ3% للعلاج الدوائي، مع متابعة استمرت 11 عاماً.

كشفت نتائج دراسة علمية طويلة الأمد ونشرت في مجلة Diabetes Care التابعة للجمعية الأمريكية للسكري في 20 أكتوبر 2026، عن فعالية كبيرة ل جراحة السمنة والتمثيل الغذائي في تحقيق هدأة لمرض السكري من النوع الثاني. أظهرت البيانات أن 58 في المئة من المرضى الذين خضعوا لهذا النوع من التدخلات الجراحية حققوا هدأة كاملة للمرض، في حين بلغ هذا المعدل 3 في المئة فقط بين المرضى الذين تلقوا العلاج الطبي المكثف واتبعوا تغييرات في نمط الحياة.

تفاصيل دراسة ARMMS-T2D وآلية الهدأة

تعد هذه الدراسة جزءاً من مشروع بحثي متعدد المراكز يُعرف باسم ARMMS-T2D، وتمتعت بكونها من أطول الدراسات السريرية متابعة لنتائج جراحة السمنة في علاج السكري من النوع الثاني، وفق ما أورد موقع scitechdaily. حلل الباحثون بيانات مجموعة شملت 262 شخصاَ مصاباً بالسكري من النوع الثاني، حيث خضع 166 منهم لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي، بينما تلقى 96 مشاركاً العلاج الطبي المكثف المصحوب ببرامج تغيير نمط الحياة.

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بلغت فترة المتابعة في الدراسة متوسطاً قدره 11 عاماً، ووصلت لدى بعض المشاركين إلى 14 عاماً، مما يمنح النتائج مصداقية عالية فيما يخص الاستدامة طويلة الأمد. اعتمد الباحثون في معايير تحديد الهدأة على وصول مستوى الهيموجلوبين السكري (A1C) إلى أقل من 6.5 في المئة، وذلك دون استخدام أي أدوية خافضة لسكر الدم، وهو ما يُعد مؤشراً دقيقاً لمتوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

العوامل المؤثرة في فرص تحقيق الهدأة

لم تقتصر التحليلات على مقارنة الفعالية بين العلاجين فحسب، بل حددت مجموعة من العوامل التي ترتبط بزيادة فرص الوصول إلى الهدأة. أبرز هذه العوامل هو تحقيق انخفاض أكبر في الوزن خلال السنة الأولى بعد التدخل العلاجي، وهو ما يشير إلى ارتباط وثيق بين سرعة الاستجابة الجسدية والنتائج طويلة المدى.

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أظهرت التحليلات الإحصائية المتقدمة أن مدة الإصابة بالسكري قبل البدء في العلاج، وعدم استخدام الأنسولين في السابق، والتغير الكبير في الوزن خلال السنة الأولى، كانت من أبرز العوامل المرتبطة بفرص تحقيق الهدأة. وتشير هذه النتائج إلى أن توقيت التدخل العلاجي وحالة المريض قبل الجراحة يلعبان دوراً مهماً في تحديد فرص الاستفادة، وأن الوصول إلى نتائج أفضل يرتبط غالباً بالتعامل مع المرض قبل تطوره إلى مراحل أكثر تقدماً.

احتمالات العودة والمخاطر المستمرة

في جانب آخر، بحثت الدراسة احتمالات عودة السكري بعد الوصول إلى مرحلة الهدأة، وكشفت عن مخاطر محددة للمرضى الذين عانوا من المرض لفترات أطول قبل الجراحة. هؤلاء المرضى، بالإضافة إلى من كانوا يتناولون أنواعاً أكثر من الأدوية الخافضة للسكر، واجهوا احتمالات أكبر لعودة المرض حتى بعد تحسن مستويات السكر لديهم بشكل ملحوظ.

تكشف هذه النتيجة أن الوصول إلى الهدأة لا يعني بالضرورة انتهاء المرض بصورة نهائية، إذ يمكن أن يعود ارتفاع السكر لدى بعض المرضى، ما يجعل المتابعة الطبية المستمرة ومراقبة مستويات الجلوكوز أمراً ضرورياً حتى بعد التوقف عن الأدوية، وذلك لضمان الحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت.

توصيات حول التدخل المبكر والمتابعة

تسلط الدراسة الضوء على أهمية النظر إلى جراحة السمنة والتمثيل الغذائي باعتبارها أحد الخيارات العلاجية الأساسية للمصابين بالسكري من النوع الثاني الذين يعانون أيضاً من السمنة، خصوصاً عندما تكون مدة الإصابة أقصر وتتوفر لديهم عوامل تزيد فرص الاستجابة. وتدعم النتائج فكرة تقييم الجراحة في مراحل مبكرة لدى المرضى المناسبين، بدلاُ من تأجيلها واعتبارها خياراً أخيراً.

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هذه التوصيات لا تعني أن جميع المصابين بالسكري يحتاجون إلى تدخل جراحي، أو أن الجراحة تضمن التخلص من المرض بشكل مطلق. تظل المفاضلة بين الجراحة والعلاج الدوائي وتغيير نمط الحياة مرتبطة بالحالة الصحية لكل مريض، ودرجة السمنة، ومدة الإصابة، ومدى استجابته للعلاجات المختلفة. تقدم هذه الدراسة، بمتابعتها التي امتدت إلى 14 عاماً، دليلاً مهماً على إمكانية تحقيق هدأة طويلة الأمد، مؤكدة أن التدخل المبكر والعلاج المناسب والمتابعة الدورية عوامل أساسية في تحسين النتائج.