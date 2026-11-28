كشف بحث من جامعة هيوستن أن القيادة تزيد معدل ضربات القلب بنسبة كبيرة مقارنة بالجلوس، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها الصحي طويل المدى.

كشفت نتائج دراسة علمية جديدة أن عملية قيادة السيارة، رغم خلوها من الجهد البدني الشاق، تسبب ضغطاً فسيولوجياً غير مرئي على القلب، حيث يظل معدل ضربات القلب مرتفعاً لفترات أطول بكثير مقارنة بباقي الأنشطة التي يؤديها الإنسان في وضعية الجلوس. وأظهرت الأبحاث التي أجراها باحثون من جامعة هيوستن الأمريكية ونُشرت في مجلة npj Digital Public Health أن التركيز المستمر في الطريق والانتباه الدائم للطوارئ المحتملة يخلقان استجابة جسدية مستمرة.

تفاصيل منهجية الدراسة وبيانات المشاركين

شملت العينة الدراسية خمسة وسبعين متطوعاً، مكونة من ثلاثين رجلاً وسبع وعشرين امرأة، وكان متوسط أعمارهم اثنين وعشرين عاماً، حيث راقب الفريق البحثي نشاطهم اليومي ومعدلات ضربات قلوبهم عن كثب لمدة أسبوعين متتاليين. واعتمد الباحثون في جمع البيانات على ساعات أبل ووتش الذكية، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وأجهزة استشعار مثبتة داخل السيارات لتسجيل القراءات بدقة عالية خلال فترات القيادة والأنشطة الأخرى. وأثبتت القياسات أن معدل ضربات القلب ظل أعلى من مستواه الأساسي أثناء الراحة خلال تسعة وأربعين في المئة من وقت القيادة، مقارنة بتسعة وثمانين في المئة فقط في الأنشطة الخاملة الأخرى مثل الجلوس دون حركة.

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تحليل الاستجابة الفسيولوجية للقيادة

يرجح الباحثون أن الوضع النفسي والجسدي أثناء القيادة يجعل الجسم في حالة تأهب مستمر نتيجة الحاجة الملحة لمراقبة الطريق وتقييم المسافات بدقة واتخاذ قرارات سريعة استجابة للمواقف المفاجئة. وأوضح الباحث إيوانيس بافليديس من جامعة هيوستن أن القيادة تتطلب انتباهاً متواصلاً لا يتوقف، مشيراً إلى أن الجسم قد يبدو ساكناً تماماً من الخارج، لكن العقل يظل نشطاً ومنتبهاً، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار ضربات القلب. وأشار البحث إلى أن ضربات القلب أثناء القيادة تتغير ضمن نطاق أضيق من الطبيعي، وعاد إلى مستواه الطبيعي في أوقات الراحة بمعدل يقل إلى النصف مقارنة بالأنشطة الأخرى التي تتطلب الجلوس فقط.

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التأثيرات طويلة المدى والفروق النوعية

رصد هذا النمط من ارتفاع معدل ضربات القلب خلال أيام العمل العادية والعطلات الأسبوعية أيضاً، ما يشير بقوة إلى أن الظاهرة لا ترتبط فقط بضغوط العمل اليومية أو التوتر المهني، بل هي سمة ملازمة للعملية العقلية للقيادة ذاتها. على الرغم من هذه النتائج الدقيقة، أكد الباحثون في دراستهم أنهم لم يثبتوا بعد أن التغيرات المسجلة في ضربات القلب أثناء القيادة تؤدي حتماً إلى أضرار صحية مباشرة، لكنهم يوثقون تساؤلات جوهرية بشأن تأثيرها المحتمل تراكمياً على المدى الطويل. وبيّن بافليديس أن زيادة نشاط القلب أثناء ممارسة الرياضة تعزز اللياقة البدنية وتقوي العضلات، بينما لا توفر الزيادة المصاحبة للقيادة أي فوائد رياضية مماثلة، نظراً لغياب الجهد العضلي المطلوب.

آفاق بحثية مستقبلية للمنتظرين

شدد الفريق البحثي في ختام الدراسة على الحاجة الماسة إلى إجراء أبحاث أوسع نطاقاً وأكثر استقراراً زمنياً لتحديد ما إذا كان استمرار ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء القيادة يمثل استجابة طبيعية وآمنة للتركيز والانتباه العالي، أم قد يرتبط بمخاطر صحية خفية على المدى البعيد. وتعتبر هذه البيانات خطوة أولى مهمة لفهم العلاقة المعقدة بين المهام اليومية البسيطة والصحة القلبية، مما يستدعي متابعة مستمرة من قبل الجهات الصحية والأكاديمية لدراسة الآثار المتراكمة على السائقين بشكل دوري. ويبدو أن التركيز العقلي المستمر يخلق حالة من الإجهاد الداخلي التي تستهلك طاقة القلب حتى في غياب الحركة الجسدية، مما يتطلب وعياً أكبر من السائقين بشأن حالتهم الفسيولوجية أثناء القيادة.