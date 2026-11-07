دراسة: غياب الحيتان الزرقاء عن غالاباغوس وارتفاع حرارة المحيطات

كشف مسح بحثي عن اختفاء الحيتان الزرقاء من جزر غالاباغوس بين أكتوبر 2025 ويناير 2026، مع ارتفاع حرارة المياه وتأثير ظاهرة إل نينيو على الموائل البحرية.

أظهرت دراسة علمية حديثة اختفاءً لافتاً للحيتان الزرقاء من محيطات جزر غالاباغوس ، بعد أن أخفقت بعثة بحثية دولية في رصد أي فرد من هذا النوع المهدد بالانقراض خلال عمليات مسح مكثفة استمرت لأربعة أشهر. وقد أُجريت هذه الحملات الاستكشافية في الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى يناير 2026، مما أثار جدلاً علمياً واسعاً حول التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على النظم الإيكولوجية البحرية الحساسة في المنطقة.

فشل البعثة في رصد الحيتان الزرقاء

استهدفت عملية المسح التي قادها فريق من العلماء المواقع البحرية الرئيسية المحيطة بجزر سان كريستوبال وإيزابيلا وفيرناندينا وسانتياغو، بالإضافة إلى قناة بوليفار التي تشتهر بتنوعها البيولوجي البحري العالي. وكان الهدف الأساسي من هذه المهمة هو تركيب أجهزة تتبع تعمل بالأقمار الصناعية على أحد الحيتان الزرقاء، بغرض فهم مسارات هجرتها وتحركاتها الدقيقة عبر المحيط الهادئ. ومع ذلك، أدت عدم العثور على أي حوت أزرق إلى إلغاء تنفيذ المهمة التقنية بالكامل.

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ارتفاع حرارة المياه واضطراب التوازن البيئي

رغم إخفاق المهمة الرئيسية، تمكن الباحثون من جمع بيانات بيئية دقيقة تكشف عن تحولات مناخية خطيرة، حيث تراوحت درجات حرارة سطح المياه بين 25.52 و27.56 درجة مئوية. وسجلت القياسات في عمق 100 متر مستويات تتراوح بين 19.11 و19.67 درجة مئوية، وهي قيم أعلى بشكل ملحوظ من المعدلات المعتادة لنفس الفترة من العام. وأظهرت النتائج أن المياه الباردة بدرجة 20 درجة مئوية، التي توجد عادة على أعماق تتراوح بين 20 و45 متراً، هبطت الآن إلى عمق يتراوح بين 78 و96 متراً.

تفسيرات علمية وتأثيرات ظاهرة إل نينيو

يعزو العلماء هذه الظواهر إلى ظاهرة "إل نينيو" المناخية، المرتبطة بارتفاع حرارة سطح المحيط الهادئ وتأثيرها على أنماط الطقس العالمية. وقد حذر البروفيسور مات كولينز، عالم المناخ، في تصريحات لصحيفة "الغارديان" من أن درجات الحرارة في شرق المحيط الهادئ قد تتجاوز متوسطها بحوالي 4 درجات مئوية إذا استمر الاتجاه الحالي. وكان قد أعلن رئيس الإكوادور حالة الإنذار الأحمر على مستوى البلاد في أغسطس الماضي استجابةً لتداعيات هذه الظاهرة المناخية الشديدة.

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تفاعلات علمية ومواقع سابقة لرصد الحيتان

أكدت دانييلا ألاركون، المسؤولة العلمية عن البعثة والأستاذة بجامعة سان فرانسيسكو دي كيتو، أن غياب الرصد الحالي لا يعني انقراض الحيتان من المنطقة. وأشارت إلى أن برنامج المراقبة الشهري في أغسطس 2025 رصد 45 حوتاً أزرقاً، بينما سجل ظهور حوت أزرق وصغيره في منطقة بونتا بيت بجزيرة سان كريستوبال في سبتمبر 2026. وتعمل هذه البيانات على تأكيد استمرارية وجود الحيتان في المنطقة، رغم التغيرات الموسمية التي قد تحرف مساراتها عن مواقع الرصد التقليدية.

مخاطر التغير المناخي على استراتيجيات الحفظ

شددت ياكلين مونتينوس، قائدة مبادرة ممر الحيتان الزرقاء في شرق المحيط الهادئ التابعة للصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، على ضرورة توسيع نطاق حماية هذه الكائنات لتشمل مسارات هجرتها الكاملة. وأكدت أن الاختفاء المؤقت للحيتان عن جزر غالاباغوس يمثل مؤشراً بيئياً يستحق المتابعة الدقيقة، حيث يتطلب الأمر فهماً أعمق للعلاقة بين التغيرات الحرارية وتوافر الغذاء، لضمان قدرة الأنواع المهددة على التكيف مع التحولات السريعة في المحيطات.