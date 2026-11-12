دراسة جديدة: تحوّل مفاجئ في مياه القطب الجنوبي يؤثر على المناخ العالمي

كشف بحث علمي عن تغير جذري في ملوحة مياه القطب الجنوبي منذ 2016، مما يهدد التيارات المحيطية العالمية ودورة الكربون وارتفاع مستوى سطح البحر.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة " نيتشر كلايمت تشينج" عن تحول مفاجئ وغير مسبوق في الخصائص الفيزيائية ل مياه المحيط العميقة near القارة القطبية الجنوبية، حيث أصبحت المياه أكثر ملوحة وكثافة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. هذا التغير الدراماتيكي لا يقتصر على التأثير المباشر على ارتفاع مستويات البحار أو تغيير المشهد الطبيعي في المناطق القطبية فحسب، بل يمتد ليعيد تشكيل حركة التيارات البحرية العالمية وقدرة المحيطات على تخزين الحرارة والكربون بفعالية.

انعكاس اتجاه التغيرات في طبقة المياه المتوسطة

أثبتت البيانات الرصدية المأخوذة من عام 2016 حتى عام 2024 أن اتجاه التغيرات طويلة الأمد في طبقة مائية واسعة تعرف باسم "المياه المتوسطة في القطب الجنوبي" قد انعكس تماماً مقارنة بالحقبة السابقة. كان ذوبان الجليد البحري خلال فصل الصيف، بين عامي 1995 و2015، يساهم بشكل مباشر في زيادة تدفق المياه العذبة إلى المحيط، مما جعل هذه الطبقة المائية أقل ملوحة وأكثر خفة، لكن هذا المسار تغير جذرياً مع التراجع الحاد في مساحة الجليد البحري.

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أدى التراجع المستمر في الجليد البحري إلى انخفاض ملحوظ في تدفق المياه العذبة الناتجة عن الذوبان، وهو ما جعل هذه الطبقة المائية العميقة أكثر ملوحة وكثافة وعمقاً، مما يؤثر على دورها الحيوي في نقل الحرارة والأكسجين والكربون بين طبقات المحيط المختلفة على مستوى العالم.

دور الباحثين وبيانات برنامج أرغو العالمي

قاد فريق البحث الدكتور بيشاخداتا غاين من جامعة ملبورن والمعهد الهندي للعلوم، بمشاركة كل من كوشيك ميشرا من المعهد الهندي للعلوم، وألبرتو نافيرا غاراباتو من جامعة ساوثهامبتون البريطانية. اعتمد الفريق في تحليلاته على بيانات دقيقة من برنامج "أرغو" العالمي، الذي يضم نحو 4 آلاف عوامة آلية موزعة في محيطات العالم لتقيس خصائص المياه، بالإضافة إلى بيانات الأقمار الصناعية والرصد الجوي.

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استخدم العلماء هذه المجموعة الضخمة من البيانات للوصول إلى أول دليل رصدي مباشر يؤكد هذا التحول السريع في خصائص المياه المتوسطة بالقطب الجنوبي، مؤكدين أن التغير يحدث بمعدل أسرع بكثير من النظريات المناخية التقليدية التي كانت سائدة.

مقارنة تاريخية مع تدفق نهر الأمازون

وضح الدكتور بيشاخداتا غاين أن ذوبان الجليد البحري كان يوفر قبل عام 2016 كمية موسمية من المياه العذبة تعادل نحو ثلاثة أضعاف التدفق السنوي لنهر الأمازون، الذي يبلغ حجم تدفقه قرابة 6600 كيلومتر مكعب سنوياً. كان هذا التدفق الهائل من المياه العذبة يعمل كمظلة خفيفة تحافظ على استقرار الطبقات السطحية، لكن مع تراجع الجليد إلى مستويات قياسية منخفضة، انخفض هذا التدفق بشكل حاد إلى ما يقارب ضعف التدفق السنوي لنهر الأمازون.

يشير هذا الانخفاض المفاجئ في كمية المياه العذبة الداخلة إلى المحيط إلى أن الكتلة المائية لم تعد مُخففة بشكل كافٍ، مما أدى إلى زيادة ملوحتها وكثافتها، وهي عملية أساسية في ديناميكية المحيطات التي تتحكم في غرق المياه وتشكيل التيارات العميقة.

تأثيرات على الدورة المحيطية العالمية والمناخ

تكمن أهمية هذا التحول في أن المياه الأكثر ملوحة وكثافة تتحرك من المناطق القطبية باتجاه الشمال، وتعبر محيطات الأطلسي والهندي والهادئ بشكل متزايد. تشكل هذه الطبقة جزءاً حيوياً من الدورة العالمية التي تنقل المياه بين السطح والأعماق، وتعيد توزيع الطاقة والمواد المذابة حول الكوكب، مما يعني أن أي اختلال في مصادرها القطبية سيستجيب له النظام المناخي العالمي.

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يحذر الباحثون من أن استمرار هذا التغير يمكن أن يؤثر سلباً في حركة التيارات المحيطية، بما فيها الأنظمة المرتبطة بالدوران الانقلابي في المحيط الأطلسي. هذا النظام الواسع من التيارات البحرية يؤدي دوراً محورياً في نقل الحرارة وتنظيم المناخ، خصوصاُ في شمال المحيط الأطلسي، وأي ضعف فيه قد يؤدي إلى تقلبات مناخية حادة في مناطق مأهولة بالسكان.

تحديات في نمذجة الاحترار العالمي ومستقبل المحيطات

من أبرز النتائج التي تثير اهتمام العلماء احتمال تغير الطريقة التي تنتقل بها الحرارة من سطح المحيط إلى طبقاته العميقة، حيث تمتص المحيطات أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحترار العالمي وتخزن قسماً كبيراً منها لفترات طويلة. تغير خصائص المياه المتوسطة في القطب الجنوبي يمكن أن يغير حركة انتقال الحرارة بين الطبقات، ويدفع كميات أكبر منها إلى أعماق المحيط، مما يستدعي مراجعة تقديرات النماذج المناخية الحالية.

يرى الخبراء أن سرعة هذا التحول، الذي رصد خلال أقل من عقدين مقارنة بآلاف السنين التي استغرقها تغير مماثل قبل نحو 130 ألف سنة في نهاية فترة جليدية سابقة، تعني أن المحيطات قد تفقد جزءاً من قدرتها على التخفيف من سرعة ارتفاع حرارة الغلاف الجوي، مما يزيد من حدة التغير المناخي المتوقعة.