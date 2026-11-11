دراسة جينية شاملة تكشف 127 منطقة جينية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر

تم الكشف عن 127 منطقة جينية جديدة في دراسة شملت 2.8 مليون شخص، مع تحديد 48 منطقة غير معروفة سابقاً، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم مرض الزهايمر وتطوير علاجات مستقبلية

كشف البحث العلمي الأكثر شمولاً على الإطلاق عن 127 منطقة جينية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة ب مرض الزهايمر ، إذ شمل تحليل بيانات أكثر من 2.8 مليون شخص من خلفيات وراثية متعددة، بما في ذلك 183 ألفًا ومتيّين مصابين بالمرض.

التحليل الجيني السرّي للمرضى والغير مصابين

يستند البحث إلى تحليل بيانات وراثية ضخمة، حيث تم جمع معلومات حول 2.8 مليون مشارك، بمن فيهم 183 ألفاً و620 شخصاً لديهم تشخيص مطمئن للزهايمر. تمكن فريق دولي بقيادة جامعة أمستردام الحرة من تحديد 127 منطقة في الحمض النووي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالزهايمر، و48 منها لم يسبق تحديدها في دراسات سابقة.

دور الخلايا المناعية والخلايا العصبية في انتشار المرض

أظهرت النتائج أن الخلايا الدبقية الصغيرة أو الميكروجلييا، وهي خلايا مناعية داخل الدماغ، تلعب دوراً أساسياً في التخلص من المواد الضارة والحفاظ على البيئة العصبية. كما اكتشفت الدراسة أول دليل على وجود مؤشرات جينية مرتبطة بأنواع محددة من الخلايا العصبية المختصة في استقبال ونقل الإشارات داخل الجهاز العصبي، ما يوسع نطاق البحث فوق التركيز السابق على الجهاز المناعي فقط.

تأثير النتائج على مستقبل البحث والعلاج

تأتي هذه النتائج في ظل توقعات ارتفاع عدد المصابين بالخرف إلى أكثر من 150 مليون شخص بحلول عام 2050، مع كون مرض الزهايمر السبب الأكثر شيوعاً. يرى الباحثون أن الربط بين عوامل الخطر الجينية والوظائف التي يؤديها الميكروجلييا يوفر فهماً أدق لكيفية مساهمة اضطرابات العمليات المناعية والخلية العصبية في تطور المرض.

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تصريحات الباحثة الداعمة للبحث

قالت دانييل بوستهما، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة أمستردام الحرة، إن القيمة الجوهرية للبحث تكمن في ربط عوامل الخطر الجينية بعمليات بيولوجية أكثر تحديداً، إضافةً إلى الكشف عن أدلة تشير إلى مشاركة أنواع أخرى من خلايا الدماغ. وأكدت أن هذه النتائج توفّر اتجاهات جديدة يستدرجها العلماء في البحث عن علاجات محتملة للمرض.

المستقبل المتوقع للبحوث العلمية حول الزهايمر

من المتوقع أن يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام مسارات بحثية واعدة لاستكشاف علاجات مستقبلية، مع ضرورة مواصلة الدراسات لتحديد كيف يمكن تعديل أو استهداف مناطق الحمض النووي المعينة أو نشاط الخلايا المناعية والخلية العصبية لتقليل خطر الإصابة أو تفاقم المرض.