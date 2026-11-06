دراسة بريطانية: تقنين السكر في المراحل المبكرة يرتبط بانخفاض خطر القلق والاكتئاب

دراسة نشرتها مجلة General Psychiatry في 7 يوليو 2026 تربط التعرض المبكر لتقنين السكر في بريطانيا بانخفاض خطر القلق والاكتئاب في البلوغ، مع تحذير الباحثين من أن النتائج لا تثبت السببية.

نشرت مجلة " General Psychiatry" في 7 يوليو 2026 دراسة علمية تربط بين كمية السكر التي يتعرض لها الإنسان في مراحله الأولى وصحته النفسية في مرحلة البلوغ. وتستند الدراسة إلى تجربة تاريخية عاشتها بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، حين فرضت الحكومة البريطانية نظام تقنين صارم على المواد الغذائية، ومنها السكر.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا لقيود تقنين السكر قبل الولادة وخلال الطفولة المبكرة سجلوا معدلات أقل للإصابة بالاضطرابات النفسية في مرحلة البلوغ. وبحسب النتائج، ارتبط هذا التعرض بانخفاض خطر الإصابة بالقلق بنسبة 17%، وبالاكتئاب بنسبة 14%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا لهذه الظروف الغذائية المبكرة.

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كيف أتاح تقنين السكر البريطاني دراسة الأثر الصحي؟

اعتمد فريق البحث على التغير التاريخي في سياسة الغذاء البريطانية لدراسة العلاقة بين السكر في البداية المبكرة للحياة والصحة النفسية لاحقاً. فقد فرضت بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية والسنوات التي تلتها نظاماً لتحديد كميات السكر التي يمكن للأسر شراؤها.

استمر هذا النظام حتى سبتمبر 1953، حين رُفعت القيود، فشهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك السكر. وأتاح هذا التغيير للعلماء مقارنة أشخاص وُلدوا في فترات اختلفت فيها مستويات توافر السكر خلال الحمل والسنوات الأولى من العمر.

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حلل الباحثون بيانات 66,223 مشاركاً في قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني "UK Biobank"، ممن وُلدوا في الفترة المحيطة بقرار إنهاء التقنين. وقدروا حجم تعرض كل مشارك للقيود بالاعتماد على تاريخ ميلاده ومدى تزامن مراحل حياته الأولى مع فترة التقنين، بدءاً من التعرض خلال الحمل فقط وصولاً إلى امتداده خلال السنوات الأولى بعد الولادة.

مستويات الخطر تتفاوت بحسب مدة التعرض للتقنين

أقوى ارتباط ظهر لدى الأشخاص الذين تعرضوا لتقنين السكر طوال أول ألف يوم من بداية الحمل، وهي فترة تشمل الحمل ونحو العامين الأولين من حياة الطفل. وسجلت هذه المجموعة انخفاضاً نسبياً في خطر القلق بنحو 24%، وفي خطر الاكتئاب بنحو 21%، مقارنة بمن لم يتعرضوا للتقنين في تلك المرحلة.

لاحظ الباحثون أن انخفاض المخاطر ارتبط عموماً بطول فترة التعرض لقيود السكر، وهو ما يشير إلى احتمال أهمية التغذية في المراحل المبكرة جداً من نمو الإنسان. كما ظهر أثر على توقيت التشخيص الطبي، إذ سُجل أول تشخيص للقلق لدى المجموعة نفسها بعد نحو عامين إضافيين، فيما تأخر أول تشخيص للاكتئاب بنحو أربعة أعوام مقارنة بمن لم يتعرضوا للتقنين.

حدود الدراسة وما تحتاجه الأبحاث المقبلة

لا تثبت الدراسة أن تقليل السكر هو السبب المباشر وراء انخفاض معدلات القلق والاكتئاب، بحسب ما أوضحه الباحثون. ويرجح الفريق أن التغذية خلال الحمل والسنوات الأولى قد تؤثر في تطور الدماغ وتنظيم استجابة الجسم للتوتر والعمليات الالتهابية، وهي عوامل ترتبط بالصحة النفسية على المدى الطويل.

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غير أن الدراسة لم تختبر هذه الآليات بصورة مباشرة. كما اعتمدت على توقيت تطبيق سياسة التقنين، وليس على سجلات غذائية فردية توضح كمية السكر التي تناولتها الأمهات والأطفال، ما يعني احتمال تأثر النتائج بعوامل أخرى، من بينها اختلاف الأنظمة الغذائية للأمهات والظروف المعيشية للأسر.

وتؤكد نتائج الدراسة، وفق الباحثين، أهمية مواصلة الأبحاث حول تأثير التغذية في المراحل المبكرة من الحياة، ليس في النمو الجسدي فحسب، بل أيضاً في تطور الدماغ والصحة النفسية، ومدى امتداد هذه التأثيرات إلى مراحل متقدمة من العمر.