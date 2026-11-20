كشفت دراسة بجامعة تكساس إيه آند إم عن زيادة 43 دقيقة يومية في إنتاجية الموظفين باستخدام المكاتب القابلة للتعديل، بقيمة اقتصادية تصل إلى 9 آلاف دولار سنوياً.

كشفت دراسة علمية واسعة النطاق عن أن استخدام المكاتب القابلة لتعديل الارتفاع في بيئات العمل يؤدي إلى زيادة ملموسة في إنتاجية الموظفين، حيث يقضون وقتاً أطول في إنجاز المهام الرقمية.

وأظهرت النتائج أن الموظفين الذين يعملون على هذه المكاتب يسجلون نحو 43 دقيقة إضافية من النشاط الفعلي على أجهزة الكمبيوتر يومياً مقارنة بزملائهم في المكاتب التقليدية، مما يعادل قيمة إنتاجية تقارب 9 آلاف دولار سنوياً لكل موظف.

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التفاصيل التقنية للدراسة والبيانات

أجرت البحث فريق من الباحثين بجامعة تكساس إيه آند إم الأمريكية، برئاسة الدكتور مارك بندن أستاذ كلية الصحة العامة، والدكتورة تريشيا سالزار اختصاصية بيئة العمل الإقليمية في قيادة الصحة العامة بالجيش الأمريكي.

اعتمد الباحثون على قاعدة بيانات ضخمة شملت أكثر من 10 آلاف موظف، وتم تحليل أنماط استخدامهم لأجهزة الكمبيوتر على مدار عام كامل قبل النشر في دورية Theoretical and Applied Ergonomics في 19 سبتمبر 2026.

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لم تقتصر الدراسة على الاستطلاعات بل جمعت التقييمات الشخصية مع قياسات موضوعية لنشاطهم الرقمي، من خلال رصد ضغطات لوحة المفاتيح والكلمات المكتوبة ونقرات الفأرة والأخطاء الكتابية بدقة.

تحليل البيانات والاقتصاد الوظيفي

أظهرت النتائج أن مستخدمي المكاتب القابلة للتعديل أمضوا في المتوسط 3.66 ساعات يومياً في النشاط الفعلي على أجهزة الكمبيوتر، مقابل 2.95 ساعة لدى مستخدمي المكاتب التقليدية.

وعند احتساب هذا الفارق البالغ نحو 43 دقيقة يومياً على مدار عام كامل، يصل إجمالي الوقت الإضافي إلى نحو 171 ساعة لكل موظف، أي ما يعادل أكثر من أربعة أسابيع عمل كاملة بنظام 40 ساعة أسبوعياً.

وقدر الباحثون القيمة الاقتصادية لهذا الوقت الإضافي استناداً إلى متوسط أجر معياري يبلغ نحو 52 دولاراً في الساعة، مما يجعل الساعات الإضافية البالغة 171 ساعة تعادل قيمة إنتاجية تقترب من 9 آلاف دولار لكل موظف.

التأثير النفسي وتصميم بيئة العمل

تسلط النتائج الضوء على مفهوم تأثير بيئة العمل، مشيرة إلى أن التصميم المادي للمكان يؤثر بشكل مباشر في سلوك الموظفين وصحتهم النفسية والجسدية ومستوى تفاعلهم وأدائهم المهني.

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وأوضح الدكتور مارك بندن أن المؤسسات غالباً ما تركز على الاستثمار في البرامج التقنية وتطوير المهارات، لكنها قد تغفل تأثير البيئة المادية التي يقضون فيها ساعات طويلة من يومهم في أداء مهامهم.

وتوفر المكاتب القابلة للتعديل مرونة أكبر للموظفين، إذ تتيح لهم الانتقال بسهولة بين الجلوس والوقوف وفقاً لطبيعة المهام ومستوى الراحة، بدلاً من البقاء في وضعية واحدة طوال ساعات العمل.

رؤى مستقبلية وتحديات البحث

لا تثبت المقارنة بصورة قاطعة أن المكاتب القابلة للتعديل هي السبب المباشر الوحيد وراء ارتفاع النشاط الرقمي، كما أن الدراسة لم تقسَ بشكل مباشر مدى انخفاض آلام الظهر أو الإرهاق أو تحسن التركيز لدى الموظفين.

ويرى الدكتور بندن أن تزايد دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية يطرح تساؤلات جديدة حول كيفية تأثير هذه التقنيات في طبيعة مساحات العمل، وصحة الموظفين، وكفاءة المؤسسات.

ويتواصل عمل الدكتور بندن كمدير لمركز صحة العاملين في جامعة تكساس إيه آند إم، الذي يجمع بين الهندسة والإدارة والتكنولوجيا لتطوير حلول عملية تستهدف تحسين صحة العاملين وكفاءتهم من خلال الأبحاث والابتكار.