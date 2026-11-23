كشف باحثون في جامعة يورك الكندية عن اختلافات أساسية بين معالجة الذكاء الاصطناعي للصور ودماغ الإنسان، مؤكدين حاجة ماسة لأدوات تقييم جديدة للتوافق العصبي.

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة يورك الكندية، عن وجود فجوات جوهرية وعميقة بين الآليات الداخلية التي تعتمد عليها نماذج الذكاء الاصطناعي في معالجة المعلومات البصرية ، وذلك مقارنة بالعمليات المعقدة التي يجريها الدماغ البشري. وأظهرت النتائج أن القدرة الحالية للذكاء الاصطناعي على التنبؤ باستجابات الخلايا العصبية البشرية لا تعني بالضرورة تطابقاً في آليات العمل الأساسية، مما يطرح تساؤلات حول دقة هذه النماذج في محاكاة الإدراك الحقيقي.

منهجية اختبار التنبؤ العكسي الجديدة

قام الباحثون بتطوير منهجية تقييم جديدة أطلقوا عليها اسم "اختبار التنبؤ العكسي"، والتي تهدف بشكل أساسي إلى قياس قدرة النشاط العصبي في الدماغ البشري على التنبؤ بالخصائص الداخلية لأنماط عمل نماذج الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المنهجية إلى عكس اتجاه القياس التقليدي، حيث كانت الدراسات السابقة تركز فقط على قدرة الآلة على محاكاة الدماغ، وليس العكس، للكشف عن ثغرات في الفهم العلمي.

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شملت التجارب المعملية تحليلاً دقيقاً ومفصلاً للاستجابات البصرية التي تسببها مجموعة ضخمة من الصور المتنوعة، تضمنت 1320 صورة فوتوغرافية واقعية وصناعية، بالإضافة إلى 300 صورة فنية ورسومات مبسطة ذات أشكال هندسية أو خطية. كان الهدف من تنويع المحفزات البصرية هو اختبار مرونة وكفاءة كل من النظام العصبي البشري والنموذج الآلي تحت ظروف إدراكية مختلفة ومعقدة.

فشل الدماغ في التنبؤ بخصائص الآلة

أظهرت النتائج التجريبية المذهلة نجاحاً ملحوظاً لنماذج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأنماط استجابة الدماغ البشري، حيث استطاعت الخوارزميات محاكاة النشاط العصبي بدقة عالية في العديد من السياقات. ومع ذلك، كشفت البيانات أن النشاط العصبي البشري فشل بشكل كبير في التنبؤ بالعديد من الخصائص الداخلية والهيكلية المعقدة لهذه النماذج، مما يشير إلى وجود اختلاف جوهري في كيفية تخزين ومعالجة المعلومات.

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هذا الاختلاف في الاتجاهية يؤكد أن تقارب الأداء الوظيفي لا يعني تشابهاً في التركيب أو العملية، وأن الذكاء الاصطناعي الحالي يعتمد على مسارات حسابية قد تكون بعيدة كل البعد عن المسارات البيولوجية التطورية التي تستخدمها الخلايا العصبية البشرية.

تحذيرات من الاستنتاجات غير الدقيقة في العلم

حذر الفريق البحثي المؤلف من جامعة يورك بشدة من خطورة الاعتماد المفرط على نماذج الذكاء الاصطناعي التي لا تتوافق آلياتها الداخلية مع عمل الدماغ البشري الحقيقي في أبحاث علم الأعصاب الحديثة. حيث يمكن أن يؤدي استخدام هذه النماذج كمقاييس معيارية إلى استنتاجات غير دقيقة تماماً حول السلوك البشري وآليات الإدراك المعرفي، مما قد يشوه الفهم العلمي الحالي.

أكد الباحثون على ضرورة تطوير أدوات تقييم معيارية وجديدة تهدف بشكل خاص إلى قياس مدى توافق نماذج الذكاء الاصطناعي مع النشاط العصبي الحقيقي، بدلاً من افتراض هذه التوافقية بشكل تلقائي. كما أوضحوا أن دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشر ماشين إنتليجنس" تهدف إلى وضع حجر أساس لمعايير أكثر دقة في تقييم قدرات النماذج التنبؤية.

تأثيرات مستقبلية على أبحاث الذكاء الاصطناعي

تفتح هذه النتائج باباً واسعاً لإعادة النظر في تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، وتشير إلى الحاجة الملحة لدمج مبادئ علم الأعصاب البيولوجي في هندسة الخوارزميات العميقة. إن الاعتراف بالفجوة بين الأداء الوظيفي والآلية الداخلية يساهم في تطوير جيل جديد من النماذج الشفافة والقابلة للتفسير أكثر، والتي تعكس بشكل أدق الكفاءة البيولوجية.

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في الختام، تؤكد الدراسة على أهمية الفصل بين النجاح التنبئي والواقعية البيولوجية، مما يضع مسؤوليات جديدة أمام مطوري الذكاء الاصطناعي والعلماء في ضمان أن تكون أدواتهم مستندة إلى أسس علمية رصينة تعكس التعقيد الهائل للعقل البشري.