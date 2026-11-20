دراسة حديثة من جامعة ستانفورد تكشف أن عضلات البطن القوية لا تمنع آلام أسفل الظهر، مستخدمة الذكاء الاصطناعي لتحليل آلاف الصور الطبية.

كشف فريق بحثي من جامعة ستانفورد عن نتائج صادمة تتحدى المعتقدات الطبية الشائعة بشأن آلام أسفل الظهر ، إذ أثبتت دراسة حديثة أن امتلاك عضلات بطن بارزة وقوية لا يوفر حماية تلقائية من هذه الآلام المزمنة. أظهر البحث الذي نشر في مجلة PLOS Digital Health أن حجم العضلات وكتلتها الإجمالية لا يعكسان بالضرورة صحة الظهر، مما يدق ناقوس الخطر حول الاعتماد المفرط على تمارين تقوية الجذع كحل سحري.

تحليل الذكاء الاصطناعي لآلاف الصور الطبية

قاد الدراسة المهندسة الميكانيكية كاثرين ماروسيتش، والتي اعتمد فريقها على تقنيات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحليل 33,500 صورة أشعة مقطعية تعود إلى 23508 مريضًا. استعان الباحثون بالسجلات الصحية الإلكترونية لتحديد 2,622 شخصًا شُخصت إصابتهم بآلام أسفل الظهر، وقارنوهم بمجموعة ضابطة مكونة من 2,577 شخصًا خالًٍين من الألم، مع مراعاة تطابق العوامل الديموغرافية مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم.

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كان الهدف الرئيسي من هذا التحليل الضخم هو اختبار فرضية تفيد بأن ضعف عضلات البطن هو السبب الجذري للإصابة بألم العمود الفقري السفلي، ومن خلال الدقة العالية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تمكنت الدراسة من عزل المتغيرات الجسدية بدقة متناهية لم يسبق لها مثيل في الأبحاث السابقة.

عدم وجود فرق في الكتلة العضلية الإجمالية

كشفت النتائج الصريحة عن عدم وجود اختلافات واضحة في إجمالي كمية العضلات أو توزيع الدهون في منطقة البطن بين المصابين والمجموعة الضابطة، وهي نتيجة عكست توقعات كاثرين ماروسيتش التي افترضت انخفاضًا في الكتلة العضلية لدى المرضى. وأوضحت ماروسيتش أن الفريق البحثي فوجئ بعدم وجود انخفاض في إجمالي الكتلة العضلية لدى المصابين مقارنة بالأصحاء، مما يدل على تعقيد طبيعة الألم.

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رغم هذا الثبات في الكتلة الإجمالية، سجل المرضى في المتوسط نسبة أقل من العضلات مقارنة بالدهون في منطقة البطن، وهو ما يشير إلى أن تكوين الجسم النسبي والتوازن بين الأنسجة الدهنية والعضلية قد يلعبان دورًا في فهم العوامل المرتبطة بالمرض.

هذه المعطيات تنفي العلاقة المباشرة بين حجم العضلات وقوتها وبين الوقاية من الآلام، مشيرة إلى أن تقوية العضلات وحدها قد لا تمثل حلاً كافيًا أو شاملاً للتخلص من الألم، وأن السبب قد يكون مرتبطًا باختلافات موضعية أو وظيفية لم تكشفها القياسات العامة.

التحكم الحركي أهم من القوة العضلية

ترجح الدراسة أن التحكم الحركي، أي قدرة الجهاز العصبي والعضلات على تنسيق الحركة وتثبيت الجسم، قد يكون عاملاً أكثر حسمًا من القوة العضلية المجردة في ظهور آلام الظهر أو الوقاية منها. هذا التحول في المنظور العلمي يتناقض مع التوصيات السابقة التي كانت تركز بشكل أساسي على تمارين تقوية العضلات الأساسية، والتي يُعتقد خطأً أنها السبب الرئيسي للمشكلة.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الدراسات السابقة أظهرت فوائد سريرية لتمارين تقوية عضلات الجذع لدى المصابين بآلام غير محددة السبب، إلا أن آثار هذه التمارين على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتحقق العلمي الدقيق.

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دعا فريق جامعة ستانفورد إلى توجيه الدراسات المستقبلية نحو تحليل العضلات بصورة منفصلة، ودراسة التغيرات التي تحدث في مناطق محددة من الجسم بدقة، بدلا من الاعتماد الكلي على إجمالي الكتلة العضلية الذي يبدو غير كافٍ لتفسير الاختلافات بين الحالات.

انتشار واسع وطبيعة معقدة للمشكلة الصحية

تُعد آلام أسفل الظهر من المشكلات الصحية المنتشرة التي قد تؤثر سلبًا على القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، بما في ذلك لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من اللياقة البدنية والمظهر الرياضي. تشير تقديرات إحصائية إلى أن نحو ثلثي البالغين قد يعانون من هذه الآلام في مرحلة ما من حياتهم، مما يجعلها قضية صحية عامة تتطلب فهمًا أعمق.

لا يرتبط ما يصل إلى 90% من هذه الحالات بسبب مرضي محدد مثل الشد العضلي أو العدوى أو الكسور، مما يبرز الحاجة ماسة إلى فهم أوسع لطبيعة المشكلة يتجاوز التفسيرات البنيوية التقليدية. تؤكد الدراسة أن الوقاية من آلام أسفل الظهر والتعامل معها قد يتطلبان رؤية شاملة لوظائف العضلات، وتكوين الجسم، والتحكم الحركي، بعيدًا عن التركيز الأحادي على حجم العضلات.