دراسة: كاليفورنيا تضم 60 ألف نوع حشري وثلثها مجهول

اكتشاف علمي يكشف عن وجود أكثر من 60 ألف نوع حشري في ولاية كاليفورنيا، مع بقاء ثلث هذه الأنواع غير مصنف، في إطار مشروع باركود الحشرات الذي تبلغ ميزانيته 6 ملايين دولار.

تكشف دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة إيكوغرافي عن حجم هائل وغير متوقع للتنوع الحشري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يصل عدد الأنواع المقدر إلى أكثر من 60 ألف نوع. يشير هذا الرقم الكبير إلى أن المعرفة العلمية الحالية لا تغطي سوى ثلثي هذا العدد، مما يعني أن قرابة ثلث التنوع الحشري في الولاية لا يزال مجهولاً وغير مُصنّف حتى الآن.

قام بإجراء هذه الدراسة فريق بحثي برئاسة علماء من متحف التاريخ الطبيعي في مقاطعة لوس أنجلوس، بهدف رسم صورة شاملة ودقيقة للبيئة الحشرية في المنطقة. تغطي النطاق الجغرافي للبحث كافة البيئات في الولاية، بدءاً من صحارى موهافي القاحلة وصولاً إلى غابات جبال سييرا نيفادا، لتوفير بيانات موثوقة حول التوزيع الجغرافي لهذه الكائنات الدقيقة.

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مبادرة باركود الحشرات وميزانيتها الضخمة

تُمثل النتائج المنشورة جزءاً من مبادرة باركود الحشرات في كاليفورنيا، وهي مشروع بحثي ضخم تبلغ ميزانيته الإجمالية 6 ملايين دولار. يهدف هذا المشروع العلمي الكبير إلى جمع عينات من جميع أنواع الحشرات الموجودة في الولاية، والتعرف عليها وتصنيفها بدقة عالية باستخدام أحدث التقنيات العلمية المتاحة.

اعتمد الباحثون في عملهم على تقنية الترميز الشريطي للحمض النووي، وهي أداة فعالة تتيح تحديد الأنواع من خلال تحليل مقاطع قصيرة من المادة الوراثية ومقارنتها بقواعد البيانات الجينية. تساعد هذه التقنية العلمية في التمييز بين الكائنات الحشرية التي تبدو متشابهة ظاهرياً ولكن يصعب التفريق بينها باستخدام الطرق التقليدية، مما يضمن دقة التصنيف البيولوجي.

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تحليل مليون عينة عبر مصائد متخصصة

شمل البحث العلمي الدقيق تحليل أكثر من مليون عينة حشرية، جُمعت من مصادر متعددة ومتنوعة. تضمنت هذه العينات مجموعات محفوظة في المتاحف العلمية، بالإضافة إلى عينات حديثة تم جمعها من مصائد حشرية تم توزيعها على 72 منطقة بيئية مختلفة في الولاية. كما شملت الرحلات الميدانية جمع عينات من 454 موقعاً إضافياً لضمان تغطية واسعة للنطاق الجغرافي.

شارك في تنفيذ هذا المشروع العلمي عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية الرائدة، مثل وزارة الأغذية والزراعة في كاليفورنيا، وجامعتا كاليفورنيا في بيركلي وريفرسايد. كما ساهمت في العمل أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو ومتحف التاريخ الطبيعي في سان دييغو، مما وفّر الخبرة والتقنيات اللازمة لإتمام المهمة بنجاح.

دور المتطوعين في نجاح المشروع

كان للمتطوعين دور محوري وحيوي في إنجاح مبادرة باركود الحشرات، حيث لعبوا دوراً أساسياً في تشغيل المصائد الحشرية ومتابعتها بشكل منتظم. استخدم الفريق مصائد مالايز الخاصة، وهي هياكل شبكية مصممة لالتقاط الحشرات الطائرة تلقائياً، لكنها تتطلب متابعة مستمرة وتفريغاً دورياً لضمان استمرار جمع العينات وجودتها.

أوضحت جير-آن كونغ، مديرة مجموعات علم الحشرات في المتحف وأحد المشاركين في الدراسة، أن المشروع يُعد نموذجاً ناجحاً للعلم المجتمعي. تطوع أفراد من المجتمع لإدارة المصائد ومتابعتها أسبوعياً، وهو جهد لم يكن بالإمكان تحقيقه بمفرده لفترات طويلة. أشرف المتطوعون سارة فيرتشايلد ومايكل نانس على مصيدة في منطقة صحراوية مرتفعة لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة، وهي أطول فترة رصد مستمرة في المشروع.

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توزيع جغرافي معقد واحتياجات الحماية

أظهرت النتائج أن منطقة حوض موهافي وسلاسله الجبلية سجلت أعلى عدد من أنواع الحشرات بين جميع المناطق التي شملتها الدراسة والمقارنة. على الرغم من وجود أوجه تشابه بين البيئات المتقاربة، إلا أن لكل منطقة تركيبتها الخاصة من الكائنات، مما يؤكد تعقيد التنوع وتوزعه غير المتجانس في الولاية.

تكتسب هذه النتائج أهمية قصوى لجهود حماية الحياة البرية، حيث تشير إلى أن إنشاء محمية طبيعية واحدة أو حماية عدد محدود من المناطق لن يكون كافياً. يتطلب الحفاظ على التنوع الحشري حماية نطاق واسع من الموائل الطبيعية والأنظمة البيئية المختلفة، مما يستدعي استراتيجيات صون أكثر شمولاً وفاعلية لضمان بقاء هذه العوالم البيئية.