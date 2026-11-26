تشير دراسة جديدة لمجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع الثقة في منتجات 'صُنع في دبي'، حيث يفضل 90% من النساء و91% من الرجال المجوهرات المحلية لأسباب تتعلق بالجودة والأصالة.

أثبتت العلامة التجارية " صُنع في دبي" أنها محفز قوي لشراء المجوهرات في سوق الإمارات ، حيث أظهرت الأرقام أن 90 % من النساء و91 % من الرجال في الدولة يظهرون اهتماماً كبيراً بشرائها. يعكس هذا العدد الضخم من المستهلكين ثقة متزايدة في جودة التصنيع المحلي، وأصالة التصاميم الفنية، والاحترافية الحرفية العالية التي يتميز بها قطاع الذهب في الإمارة مقارنة بالمنتجات المستوردة.

منهجية دراسة سوق الذهب المحلي

أجريت الدراسة بمشاركة مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" العالمية، وشملت عينة واسعة من 3 آلاف مقيم منتشرين في دبي والشارقة وأبوظبي. أكدت النتائج أن المجوهرات المصنوعة في دبي تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، مدفوعاً بشكل أساسي بالجودة العالية في الخامات، والإتقان الدقيق في الصنعة، والأصالة التي تميز التصاميم الإماراتية. تهدف هذه البيانات إلى تعزيز حضور الإمارة كمنصة عالمية رائدة في صناعة الذهب، ومنح المنتجات المحلية فرصاً أكبر لاستقطاب قاعدة أوسع من المستهلكين.

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تحول أنماط الشراء عند النساء الإماراتيات

كشف تحليل سلوك الشراء لدى النساء في الإمارات عن تحول جذري في دوافع الاستهلاك، حيث أفادت 54 % من المشاركات بشراء مجوهرات ذهبية فاخرة لأنفسهن مباشرة، في مقابل 35 % اشترينها بغرض الإهداء. من بين النساء اللاتي اشترين الذهب لأنفسهن خلال العام الماضي، قالت 42 % إنهن اشتريْنه لمكافأة أنفسهن، متقدمة بذلك على أعياد الميلاد التي بلغت نسبتها 30 %. أما الشراء لأغراض الاستثمار فقد جاء في المرتبة التالية بنسبة 29 %، مما يشير إلى تغيير في النظرة التقليدية للذهب كأداة ادخارية فقط.

دوافع الرجال وتوزيعات الهدايا العائلية

أظهرت النتائج أن الرجال يتوزعون بصورة أكثر تقارباً بين الشراء الشخصي والإهداء، إذ اشترى 43 % منهم مجوهرات ذهبية فاخرة لأنفسهم، مقابل 41 % اشتروها هدايا. وتصرفت ذكرى الزواج كأكثر المناسبات شيوعاً لشراء الذهب للإهداء بنسبة 34 %، تلتها أعياد الميلاد بنسبة 27 %، مما يوضح الدور الاجتماعي والثقافي الكبير للمجوهرات في المناسبات العائلية الإماراتية.

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بروز تصاميم عيار 24 العصرية

في اختبار لمفاهيم جديدة في سوق المجوهرات، برزت التصاميم العصرية خفيفة الوزن المصنوعة من الذهب عيار 24 بوصفها الأكثر جاذبية لدى النساء والرجال. جاءت هذه التصاميم متقدمة على مفاهيم أخرى مثل توسيع التسوق الإلكتروني، وتجربة المجوهرات افتراضياً باستخدام الواقع المعزز، وإمكانية تحويل المدخرات الرقمية من الذهب إلى مجوهرات فعلية. وتؤكد هذه التفضيلات على استجابة السوق السريعة للابتكار في الأشكال مع الحفاظ على القيمة المادية للمعدن النفيس.

دور السياحة في تعزيز مبيعات الذهب

في دراسة منفصلة شملت 500 سائح اشتروا الذهب خلال زيارتهم إلى دبي، تبين أن 85 % منهم اشتروا مجوهرات ذهبية، لترتفع النسبة إلى 97 % بين النساء. وجاءت جودة الذهب في مقدمة أسباب الشراء في دبي بنسبة 65 %، تلتها التصاميم الفريدة بنسبة 28 %، ثم إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 26 %. وأفاد 59 % من السياح المشترين للذهب بأن التسوق للمعدن النفيس كان أحد المحفزات الرئيسية لرحلتهم إلى الإمارة.

الرؤية المستقبلية لأبحاث السوق

أشارت النتائج إلى أن التسوق للذهب كان السبب الرئيسي لزيارة دبي لدى 19 % من النساء المشاركات في الدراسة، مقابل 8 % من الرجال. وتعكس هذه النسب دور سوق الذهب والمجوهرات في تعزيز جاذبية الإمارة السياحية إلى جانب مكانتها كوجهة عالمية للتسوق والترفيه والأعمال. وأشارت ليزا فاينيو، رئيسة السياسات والشؤون الخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي، إلى أن الذهب يتمتع بحضور راسخ في الإمارات.

وأوضحت فاينيو أن الإقبال على التصاميم العصرية من عيار 24، ومجوهرات "صُنع في دبي" يعكس رغبة واضحة في الابتكار، مع الحفاظ على الأصالة والجودة اللتين يتوقعهما المستهلكون من الذهب. هذا المزيج من الحرفية التقليدية والابتكار الحديث يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي غير منازع لتصنيع وتجارة المجوهرات الفاخرة.