دراسة جديدة تكشف عن آلية جديدة لهدئة الالتهاب

أفادت دراسة جديدة من جامعة كوليدج لندن عن آلية بيولوجية جديدة تُعرف باسم "إيبوكسي-أوكسيليبينات" تُساعد الجسم على تهدئة الالتهاب، مما يفتح الباب أمام تطوير علاجات أكثر أماناً لأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري والزهايمر. تمكن الباحثون من تحديد هذه الجزيئات الطبيعية التي تساعد الجسم على تهدئة الالتهاب، وتُعرف باسم "إيبوكسي-أوكسيليبينات"، وذلك من خلال دراسة أجريت على متطوعين أصحاء. أظهرت الدراسة أن العلاج بالدواء "جي إس كيه 2256294" يؤدي إلى ارتفاع مستويات "12,13-إيبو إم" وإبطاء تراكم الخلايا المناعية الالتهابية المرتبطة بالأمراض المزمنة. وأظهرت الدراسة أن العلاج لم يمنع العلامات الخارجية للالتهاب مثل الاحمرار أو التورم بشكل كامل، بل بدا أنه يعمل بطريقة أكثر دقة، عبر الحد من الاستجابة المناعية الضارة دون تعطيل دفاعات الجسم الطبيعية.

أفادت دراسة جديدة من جامعة كوليدج لندن عن آلية بيولوجية جديدة تُعرف باسم "إيبوكسي-أوكسيليبينات" تُساعد الجسم على تهدئة الالتهاب، مما يفتح الباب أمام تطوير علاجات أكثر أماناً لأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري والزهايمر.

تمكن الباحثون من تحديد هذه الجزيئات الطبيعية التي تساعد الجسم على تهدئة الالتهاب، وتُعرف باسم "إيبوكسي-أوكسيليبينات"، وذلك من خلال دراسة أجريت على متطوعين أصحاء. أظهرت الدراسة أن العلاج بالدواء "جي إس كيه 2256294" يؤدي إلى ارتفاع مستويات "12,13-إيبو إم" وإبطاء تراكم الخلايا المناعية الالتهابية المرتبطة بالأمراض المزمنة. وأظهرت الدراسة أن العلاج لم يمنع العلامات الخارجية للالتهاب مثل الاحمرار أو التورم بشكل كامل، بل بدا أنه يعمل بطريقة أكثر دقة، عبر الحد من الاستجابة المناعية الضارة دون تعطيل دفاعات الجسم الطبيعية.

تُعتبر هذه النتائج إنجازاً هائلاً في مجال تطوير علاجات الالتهاب المزمن، حيث تعتمد معظم الأدوية المضادة للالتهابات الحالية على تثبيط أجزاء واسعة من الجهاز المناعي، وهو ما قد يعرّض المرضى لخطر العدوى أو آثار جانبية متعددة. لكن الآلية الجديدة المكتشفة تبدو أكثر استهدافاً، إذ تساعد على إعادة التوازن المناعي بدلاً من إيقاف المناعة بشكل عام، وهو ما قد يجعل العلاجات المستقبلية أكثر أماناً وأقل تأثيراً على وظائف الجسم الطبيعية.





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التهاب، الالتهابات، إيبوكسي-أوكسيليبينات، جي إس

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

آبل تطلق 4 نماذج لـ 'آيفون 12'أعلنت شركة آبل عن هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، وجميعها مدعومة بشبكات 5G الأسرع التي يتم طرحها حول العالم.

Read more »

إكسبو2020 دبي يحتفل بالعام الجديد على مدار 13 ساعة بمشاركة 12 نجما من منسقي الأغنياتدبي في 30 ديسمبر / وام / يستعد 12 منسق أغنيات 'دي جي'عالميا ومن المقيمين في دبي لتقديم حفل استثنائي ضمن احتفالات العام الجديد في إكسبو 2020 دبي غدا. وتضم القائمة التي يأتي على رأسها الشهير عالميا أرمين فان بيورن كلا من دي جي سكيب وكانيكا كوبر وأنياسا ودميتري فيغاس الذين سيقدمون عروضا جميعا على منصة اليوبيل. ويليهم على مسرح دبي ميلينيوم كل من دي جي تالا سمان، ودي جي جيف، ودي جي خالد ممدوح، ودي جي فات سام، بينما يحتفل الجمهور مع دي جي هانا إشيكو، ودي جي فوزز، ودي جي داكس في مركز الرياضة واللياقة البدنية. وُصِفت هذه الاحتفالات بأنها أطول احتفال بالعام الجديد في العالم، حيث تغطي المناطق الزمنية لجميع الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي الذي يستضيفها في أماكن مختلفة عبر موقعه على مدار 13 ساعة. يبدأ على منصة اليوبيل دي جي سكيب المولود في دلهي، والمعروف بمجموعاته القائمة على الأداء وتقنياته المبتكرة في أسلوب تشغيل الأغنيات. يحب سكيب قدرته على التعبير عن نفسه للعالم عبر الموسيقى - اللغة التي يفهمها الجميع - ويَعد بأن جمهوره سيبدأ الحركة والتمايل معه من بدايات حفله. أما التالية فهي مغنية البلاي باك في السينما البوليوودية كانيكا كابور، التي تقدم العديد من أفضل أغنياتها مثل 'بيبي دول' و 'تشيتيان كالايان'، وبعدها منتج الأغنيات الهندي أنياسا، حيث يجلب معه إلى دبي عرضه الحي المشهور، بينما يأتي دميتري فيغاس من بلجيكا. وأخيرا، يملأ ملك موسيقى الترانس، الدي جي الهولندي أرمين فان بيورن، ساحة اليوبيل بالحيوية في الساعات الأولى من العام الجديد، في ختام رائع للاحتفالات إذ ينطلق عرضه من الساعة 01:30 بعد منتصف الليل إلى الساعة 04:00 فجرا بتوقيت دولة الإمارات ليقدم مزيجه المميز من أنواع موسيقى الترانس ذات الإيقاعات الحيوية، إلى جانب موسيقى الإلكترو هاوس، وموسيقى البوب الراقصة. بينما في مسرح دبي ميلينيوم تحيي الدي جي تالا سمان الحفل بمزيج من أنواع موسيقى الهاوس والبوب والهيب هوب المبهجة. وإذ تبدي حماسها للظهور في الحدث الدولي الضخم، تقول منسقة الأغنيات التي تعمل في دبي إن إكسبو 2020 هو المكان المثالي 'لتسليط الضوء على المواهب التي نمتلكها في هذه المدينة'. أما دي جي جيف، المنحدر في الأصل من الهند والذي يعدّ دبي وطنا له، فيرتقي المسرح ليقدم مزيجا من موسيقى الهيب هوب وموسيقى جنوب آسيا. ويقول منتج

Read more »

تراجع أسعار النفط بأكثر من 12% وتحسن البورصاتتسارع انخفاض أسعار النفط، أمس الأربعاء، في الأسواق الدولية الرئيسية بأكثر من 12%.وأغلق سعر نفط برنت تسليم مايو متراجعا بنسبة 13,15% إلى 111,14 دولارًا للبرميل، في حين هبط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 12,12% إلى 108,70 دولارًا للبرميل.أما البو

Read more »

12 ألف شخص يشاركون في النسحة الـ 13 من مبادرة ' حارب السكري'دبي في 12 نوفمبر / وام / شهدت مبادرة 'حارب السكري' التي انطلقت في 'حديقة الصفا' بدبي اليوم إقبالاً لافتاً في نخستها الـ13 وسجلت مشاركة أكثر من 12 ألف شخص وذلك قبل يومين من اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام. وانطلقت فعاليات المبادرة - التي نظمتها مجموعة ' لاند مارك ' بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومجلس دبي الرياضي - بمسيرة امتدت لـ 3.8 كيلومتر حول قناة دبي المائية. حضرالمبادرة سعادة سعيد محمد حارب أمين عام مجلس الإدارة في مجلس دبي...

Read more »

لماذا أصبحت الأسهم السعودية جاذبة للمستثمرين؟قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية، ثامر السعيد، إنه بعد التراجع في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية بنحو 12% إلى 13%، وهو ما يعادل خسارة كامل م

Read more »

نورويتش ونيوكاسل وملبورن وفورزا وبرشلونة أبطال «كأس مينا دبي»فاز فريق نورويتش تحت 12 عاماً، ونيوكاسل يونايتد تحت 13 عاماً...

Read more »