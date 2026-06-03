دراسة تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية

حذرت دراسة حديثة من أن نكهات وأجهزة السجائر الإلكترونية تغيّر نشاط أكثر من 3000 جين مرتبط بالسرطان وأمراض القلب والرئة.

حذرت دراسة حديثة من أن نكهات و أجهزة السجائر الإلكترونية تغيّر نشاط أكثر من 3000 جين مرتبط بال سرطان و أمراض القلب والرئة. شارك في الدراسة 83 مشاركاً من مستخدمي السجائر الإلكترونية ومدخنين تقليديين وغير مدخنين.

ووجد الباحثون أن التغيرات الجينية ارتبطت بمجموعة من المسارات المرتبطة بالمرض، بما في ذلك السرطان وأمراض الغدد الصماء والجهاز الهضمي والجهاز العصبي. ويحذر الباحثون من أن السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر وتسهم في أمراض على المدى الطويل. ويأتي هذا التحذير في وقت تتجه فيه بعض الدول إلى تشديد القيود على المنتجات المنكهة





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السجائر الإلكترونية نكهات أجهزة سرطان أمراض القلب أمراض الرئة

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