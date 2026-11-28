مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية توجه خيام لإيواء 50 ألف فلسطيني في غزة بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 لمواجهة الأمطار والسيول في ظل مساعدات تتجاوز 4 مليارات دولار.

أدخلت قافلة إماراتية متخصصة، عبر معبر رفح الحدودي، إلى قطاع غزة، حاملةً شحنات ضخمة من خيام الإيواء التي تم تصميمها خصيصاً لتوفير ملاذ آمن لما يقارب 50 ألف شخص من الفلسطينيين. جاء هذا الدخول تنفيذًا صارماً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أكدت على ضرورة توفير مأوى عاجل لمواجهة التغيرات المناخية القاسية.

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في غزة

تتولى مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" المسؤولية الرئيسية عن توزيع هذه الخيام على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق متفرقة من القطاع، وذلك بالتعاون الوثيق مع العمليات اللوجستية الميدانية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مشتركة لتأمين الحماية للمدنيين من مخاطر السيول المدمرة التي تسببتها الأمطار الغزيرة المتساقطة خلال موسم الشتاء، مما يعكس التزاماً مباشراً بسلامة الشعب الفلسطيني الشقيق.

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مساعدات عمليات الفارس الشهم 3 الإنسانية

تشكل هذه الشحنة جزءاً من حجم المساعدات الهائل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع غزة، حيث تجاوزت قيمة المساعدات الإجمالية عبر عملية "الفارس الشهم 3" مبلغ 4.16 مليارات دولار، مقدرةً بـ136 ألف طن من السلع والمواد الإغاثية. وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في المنطقة، مساهمةً بنحو 46 في المئة من إجمالي الدعم الدولي الذي وصل إلى القطاع، مما يؤكد دورها التاريخي والريادي في هذه الأزمة.

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دور السفينة أحمد بن راشد اللوجستي

في إطار تعزيز البنية التحتية للدعم الإنساني، وصلت سفينة "أحمد بن راشد" الإنسانية إلى ميناء العريش في مصر، بتاريخ 16 نوفمبر، محمّلةً بأكثر من 4300 طن من المساعدات المتنوعة. احتوت حمولة هذه السفينة، التي تعد الرابعة عشرة ضمن أسطول عملية "الفارس الشهم 3" المكون من 26 سفينة، على معدات حيوية مثل أربعة صهاريج للصرف الصحي وأربع شاحنات لنقل النفايات، بهدف معالجة التحديات الصحية والبيئية الملحة.

مبادرة كسوة الشتاء والتوزيع اللوجستي

تستمر عملية "الفارس الشهم 3" في تنفيذ مبادراتها الموسمية، وعلى رأسها مبادرة "كسوة الشتاء" التي تستهدف خدمة مليون مستفيد من النساء والأطفال وكبار السن عبر توفير الملابس والأغطية ومستلزمات التدفئة. يعمل الفريق اللوجستي للمركز الإقليمي في مدينة العريش على استقبال الشحنات وفرزها بدقة عالية، لضمان تدفق مستمر ومنظم للدعم الإنساني المباشر إلى سكان القطاع في ظل الظروف الصعبة.