دبي تطلق بطاقة الولاء السياحي لزوارها المتكررين بمزايا حصرية

دبي تدشن بطاقة الولاء السياحي العالمية الأولى لزوارها المتكررين، توفر تأشيرة خمس سنوات ومزايا حصرية من شركاء مثل طيران الإمارات وماجد الفطيم لتعزيز الأجندة الاقتصادية D33.

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة ب دبي عن تفاصيل برنامج " بطاقة الولاء السياحي"، وهو مبادرة عالمية فريدة من نوعها على مستوى المدن تهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع السياحة في الإمارة. وقد أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، هذا البرنامج مؤخراً ضمن مجموعة مبادرات استراتيجية لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة.

تفاصيل العضوية والتأشيرة لمدة خمس سنوات

يتيح برنامج "بطاقة الولاء السياحي" للزوّار المتكررين لدبي عضوية حصرية تمتد لمدة خمس سنوات، ويتم منح هذه العضوية بنظام الدعوات فقط عبر ترشيحات الشركاء المعتمدين. ويوفر البرنامج لأعضائه مجموعة واسعة من المزايا والخدمات والتجارب الحصرية، بالإضافة إلى تأشيرة سياحية متعددة الدخول سارية لمدة خمس سنوات، مما يسهل زياراتهم المستقبلية للإمارة بشكل ملحوظ.

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يهدف هذا الابتكار إلى تشجيع الزوّار على تكرار زيارة دبي، وجعل تجربة السفر إليها أكثر سهولة وتميّزاً، بما يعزز ارتباطهم بالإمارة ويرسّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه. ويعمل البرنامج انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل من خلال جذب الاستثمارات والزيارات المتكررة.

المزايا الحصرية ودعم القطاع الخاص

يحظى البرنامج بدعم مجموعة واسعة من الشركاء في القطاع الخاص، ويقدّم باقة من العروض والمزايا الحصرية للزوار المتكرّرين لدبي، بما يثري تجاربهم ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها. وسيتم تفعيل عضوية الزوار المتكررين الذين تتم دعوتهم للانضمام إلى "بطاقة الولاء السياحي" بعد الموافقة على طلبات التأشيرة الخاصة بهم واستيفائهم معايير الأهلية المحددة من قبل الجهات المختصة.

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بعد تأكيد العضوية، سيحظى الأعضاء بإمكانية الاستفادة الفورية من مجموعة من المزايا الحصرية التي يقدمها شركاء البرنامج، بما في ذلك بطاقة السعادة للسياح الخاصة بالإدارة العامة للهوية وشؤون الاجانب - دبي، والتي توفر امتيازات وعروضاً ترويجية متنوعة في مختلف أنحاء المدينة. كما يشمل العرض رصيداً مقدمًا من مجموعة "ماجد الفطيم" يمكن استخدامه في متاجر التجزئة والوجهات الخاصة بها، مما يوفر قيمة مضافة فورية للزوار.

ومن المقرّر الإعلان لاحقاً عن مزايا حصرية إضافية يقدمها الشركاء، بما فيها ترقية فئات الغرف الفندقية، والدخول إلى صالات الضيافة، والحجز المسبق للفعاليات. وسوف يحظى الأعضاء بتجربة زيارة مميزة تساهم في جعل السفر إلى دبي والتنقل داخلها أكثر سهولة وراحة، مما يعزز رضاهم العام عن التجربة السياحية الشاملة.

الشركاء الاستراتيجيون ودور طيران الإمارات

تُوجَّه دعوات الانضمام إلى المسافرين المؤهلين من خلال برامج ولاء مختارة وشركات عالمية لدى الشركاء الأوائل للبرنامج، من بينهم طيران الإمارات، وأكور، وفيزا. ومن المتوقع انضمام مزيد من الشركاء إلى البرنامج مستقبلاً لتوسعة نطاق المزايا المتاحة، مما يعكس التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الاقتصادي.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الشركة تنقل ملايين الزوّار إلى دبي سنوياً، ويعود عدد كبير منهم إلى المدينة مراراً بقصد الأعمال أو زيارة العائلة. وأضاف أن مشاركة طيران الإمارات في "بطاقة الولاء السياحي" تمنحهم فرصة مكافأة بعض أكثر أعضاء سكاي واردز ولاءً بمزايا إضافية تمتد عبر الفنادق والمطاعم والمعالم والتجارب المختلفة طوال فترة إقامتهم في دبي.

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رؤية القيادة والأهداف الاقتصادية للمستقبل

في هذه المناسبة، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي" يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مواصلة الابتكار في القطاع السياحي.

وأضاف عصام كاظم أن الزيارات المتكررة تشكل ركيزة أساسية في مسيرة نمو القطاع السياحي في دبي، بفضل حرص الإمارة على تسهيل وصول الزوار والارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة آمنة لهم. وشدد على أن البرنامج يعزز ارتباط الزوار بدبي ويثري تجاربهم، مما يجسد مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق برامج مبتكرة تدعم النمو.

من جانبه، أوضح اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن البرنامج يمثل خطوة عملية لترجمة طموح دبي في بناء علاقات مستدامة مع زوارها إلى خدمات تجعل عودتهم أكثر سهولة. وأكد أن دورهم يركز على تبسيط الإجراءات وتطوير خدمات مرنة واستباقية تستجيب لاحتياجات الزوار المتكررين، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية.

وأشار اللواء خلف أحمد الغيث إلى أن تعاونهم مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاء البرنامج يربط سهولة الوصول بتجربة متكاملة داخل الإمارة، بما يعزز ثقة الزوار بخدماتها ويرسّخ مكانة دبي وجهةً مفضلةً يحرصون على تكرار زيارتها. وهذا النهج يتماشى مع جهود طيران الإمارات لدعم الرؤية الاقتصادية لدبي من خلال ربطها بشبكة عالمية تضم نحو 140 وجهة واستقطاب الزوار إليها من مختلف أنحاء العالم.