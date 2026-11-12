دبي تحافظ على ريادتها البحرية وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً في المرونة

تقرير الدنماركي للمدن البحرية يصنف دبي في المرتبة الخامسة عالمياً للمرونة والرابعة للتنافسية العالمية، مؤكدة موقعها كوجهة بحرية رائدة في الشرق الأوسط amidst الاضطرابات.

أثبتت دبي قدرتها الفائقة على التكيف مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث احتفظت بمكانتها الرائدة كعاصمة بحرية في منطقة الشرق الأوسط وحلت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر المرونة البحرية ، وفقاً لأحدث بيانات التقرير السنوي الصادر عن مؤسستي "دي إن في" ( DNV) و" مينون إيكونوميكس" (Menon Economics). جاءت هذه النتائج لتعزيز صورة المدينة كوجهة استراتيجية رئيسية للشحن والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، حيث تأثرت سلاسل الإمداد العالمية بشكل ملحوظ بسبب الاضطرابات المستمرة في طرق التجارة البحرية التقليدية.

ريادة عالمية في المرونة والبنية التحتية

صنّف الخبراء الدوليون مدينة دبي ضمن أفضل خمس مدن مرنة في العالم، متضمنة بذلك سنغافورة وروتردام وشنغهاي ولندن في قائمة المراكز الخمسة الأولى، مما يعكس قوة البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجمع بين شرق العالم وغربه. وأشاد التقرير بشكل خاص بالقدرة المتزايدة على التنسيق بين الجهات المعنية والتعافي السريع من الأزمات وإعادة توجيه الأنشطة التجارية، وهي المعايير الجديدة التي اعتمدها الخبراء لقياس التنافسية البحرية في العصر الحديث، مؤكدين أن هذه المهارات أصبحت حاسمة لاستمرارية تدفق التجارة.

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تحقيق تقدم كبير في التنافسية والجاذبية

سجّلت دبي إنجازاً بارزاً في ركيزة الجاذبية والتنافسية، حيث ارتقت تسعة مراكز دفعة واحدة من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة السادسة، وهو أكبر تقدم محقق بين المدن التي جاءت ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى في نسختَي 2024 و2026 من التقرير. كما تصدرت دبي مؤشر ريادة الأعمال متشاركةً هذا الشرف مع مدينة أبوظبي، وحلت في المرتبة الثانية عالمياً في ركيزة رأس المال البشري، بينما حافظت على ترتيبها الرابع عالمياً في التنافسية العالمية، مما يؤكد على كفاءة القوى العاملة وتوفر المهارات المتخصصة اللازمة لدعم القطاع البحري المتنامي.

استقرار القطاع رغم التحديات اللوجستية

على الرغم من أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام على قطاع الشحن في المنطقة بسبب تعطل الطرق التجارية، إلا أن ميناء جبل علي والقطاع البحري في دبي واصل العمل بكامل طاقته الإنتاجية لضمان استمرار تدفق البضائع بسلاسة. وقد دعم هذا الإنجاز الكبير التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات الحكومية في دبي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى استغلال شبكة متكاملة وفعّالة تضم الممرات الجمركية الذكية، والطرق البرية المتطورة، وشبكات السكك الحديدية الحديثة، والمناطق الحرة التي توفر حلولاً لوجستية شاملة وسريعة.

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رؤى قيادية وثقة المتعاملين في الاستدامة

أشاد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بهذه النتائج مشيراً إلى أن ريادة دبي البحرية تعكس الرؤية الثاققة لقيادات الدولة والالتزام الراسخ ببناء منظومة بحرية عالمية المستوى أثبتت جدارتها في وقت الأزمات. وأكد أن الشركات اختارت البقاء في دبي رغم صعوبة الظروف، مما جعل المدينة وجهة مفضلة لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري، في خطوة تدل على الثقة العميقة في استدامة النمو وجودة الخدمات المقدمة. كما أشار أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القوة الحقيقية للمركز البحري تكمن في قدرته على التكيف، مشيرا إلى نقل ما يقارب مليون حاوية نمطية عبر مسارات جديدة وشبكة نقل متعددة الأنماط لضمان استمرارية العمل.

توقعات مستقبلية وتقارير شاملة للمدن

يقيّم التقرير السنوي الصادر عن "دي إن في" و"مينون إيكونوميكس" أفضل 50 مدينة بحرية تم اختيارها من بين أكثر من 15,000 مدينة تمارس أنشطة بحرية حول العالم، وذلك من خلال تحليلها وفق خمسة ركائز رئيسية تشمل مراكز الشحن، والتمويل والقانون البحري، والتكنولوجيا البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والجاذبية والتنافسية. وفي تطلعاتها للمستقبل، صنّف الخبراء مدينة دبي في المرتبة الثالثة بين المدن المتوقع أن تقود القطاع البحري العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، متقدمة على مدن عالمية كبرى مثل روتردام ولندن، وهو ما تم الإعلان عنه خلال النسخة الأولى من "قمة سيتريد - الإمارات" في دبي التي عقدت تحت شعار "الإبحار نحو المستقبل: الإمارات والعصر الجديد للريادة البحرية العالمية".