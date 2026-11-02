دبي تشغل أسبوع المستقبّل المالي لتحويل التحديات إلى فرص نمو

انطلاق النسخة الأولى لأسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي بمشاركة ألف متحدث ومئات الفعاليات لبحث دور الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة المشهد المالي العالمي.

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، عن انطلاق النسخة الأولى من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي في دبي، وذلك في إطار رؤية محمد بن راشد آل مكتوم لبناء نموذج اقتصادي قادر على استباق المتغيرات. ويأتي هذا الحدث العالمي الرائد تحت شعار "إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف" بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وصانع قرار من مختلف أنحاء العالم.

آليات إعادة صياغة القطاع المالي العالمي

يستمر الأسبوع حتى 6 نوفمبر الجاري، ويتضمن برنامجاً غنياً يضم أكثر من 100 فعالية متخصصة موزعة على 12 منتدى رئيسياً و14 منصة في دبي. يركز الحدث بشكل أساسي على استكشاف الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تحليل تغير تدفقات رؤوس الأموال وظهور ممرات اقتصادية جديدة.

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المشاركة العالمية في حوارات القمة المالية

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، مراسم الافتتاح، وقام بجولة تفقدية في المعرض وأزاح الستار عن التوسعة الجديدة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وتشهد فعاليات اليوم الأول قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2026، حيث تناقش المناهج الحديثة التي تتبناها المؤسسات المالية للتكيف مع البيئة العالمية سريعة التغير.

التوسع الاستراتيجي للأكاديمية الرقمية

كشف سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، عن خطط طموحة لتوسعة مساحة أكاديمية المركز بنسبة عشرة أضعاف لتصل إلى 370000 قدم مربعة ضمن مشروع زعبيل ديستركت. يهدف هذا التوسع الضخم إلى استيعاب أكثر من 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً بحلول عام 2030، مما يعزز القدرات البشرية المؤهلة للتعامل مع متطلبات المستقبل.

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أهداف أجندة D33 ودور الاستثمارات

يُعدّ هذا الأسبوع ركيزة أساسية في أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث يهدف إلى استقطاب الاستثمارات وربط الأسواق بفعالية أكبر. وأكد سمو الشيخ مكتوم أن دبي انتقلت من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، مما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز المالية العالمية من خلال بنية تحتية متقدمة وتشريعات مرنة.

الخريجين المستقبليين للقطاع المالي

تستند خطة التوسع إلى مسيرة حافلة تمتد لعقدين من الزمن في مجال التعليم التنفيذي، تخرج خلالها أكثر من 51620 خريجاً ممن استكملوا برامج الأكاديمية بنجاح. تهدف هذه الجهود المشتركة بين القيادة والحكومة إلى استثمار الكوادر التي ستحمل على عاتقها صياغة ملامح الجيل القادم من القطاع المالي انطلاقاً من دبي.