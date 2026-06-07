دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عالمياً بفضل تجربتها التنموية المتكاملة

أكدت كارين سوذرنز، رئيسة غرفة تجارة وصناعة جوهانسبورغ، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عالمياً، بفضل تجربة تنموية متكاملة أصبحت محل اهتمام واسع من المؤسسات الاقتصادية الدولية. وأوضحت في تصريح خاص لـ"البيان" أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم نموها الاقتصادي أو مشاريعها الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح على الأسواق العالمية، ما جعلها منصة رئيسية تستقطب الشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم.

أكدت كارين سوذرنز، رئيسة غرفة تجارة وصناعة جوهانسبورغ، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز ال اقتصاد ية والتجارية والاستثمارية عالمياً، بفضل تجربة تنموية متكاملة أصبحت محل اهتمام واسع من المؤسسات ال اقتصاد ية الدولية.

وأوضحت في تصريح خاص لـ"البيان" أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم نموها الاقتصادي أو مشاريعها الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح على الأسواق العالمية، ما جعلها منصة رئيسية تستقطب الشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم





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دبي مركز اقتصادي وتجاري واستثماري تجربة تنموية متكاملة مؤسسات اقتصادية الدولية ريادة الأعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الابتكار الانفتاح على الأسواق العالمية قطاع البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية التخطيط العمراني وتسريع تنفيذ المشاريع وتطوير التكنولوجيا الحديثة القدرة على الجمع بين البنية التحتية المتطورة،

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