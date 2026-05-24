دبي يختتم فعاليات بعثتها التجارية إلى غانا وإثيوبيا بتسجيل رقم قياسي في تنظيم اجتماعات عمل ثنائية

غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اختتمت فعاليات بعثتها التجارية إلى غانا وإثيوبيا بتسجيل رقم قياسي تمثل في تنظيم 510 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بهدف استكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات جديدة في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية. ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ إطلاق مبادرة"آفاق واسعة للتوسع الخارجي" في عام 2023، الخاصة بدعم شركات دبي في جهود التوسع الخارجي في الأسواق العالمية، ما يعكس ثقة مجتمعات الأعمال العالمية بأهمية منظومة الأعمال ومكانة دبي والرغبة المتزايدة من الشركات الخارجية بتعزيز الروابط والشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في الإمارة.

ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ إطلاق مبادرة"آفاق واسعة للتوسع الخارجي" في عام 2023، الخاصة بدعم شركات دبي في جهود التوسع الخارجي في الأسواق العالمية، ما يعكس ثقة مجتمعات الأعمال العالمية بأهمية منظومة الأعمال ومكانة دبي والرغبة المتزايدة من الشركات الخارجية بتعزيز الروابط والشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في الإمارة. ونظمت الغرفة في إطار برنامج البعثة التجارية منتدى"دبي – إثيوبيا للأعمال", بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والغرفة الإثيوبية للتجارة والهيئات القطاعية، وغرفة أديس أبابا للتجارة والهيئات القطاعية، وهيئة الاستثمار الإثيوبية.

وشارك في المنتدى 669 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص الشراكة بين أعضاء وفد دبي ومجتمع الأعمال الإثيوبي. وشهد المنتدى كلمات ترحيبية ألقاها سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة أمها هايليغيورغيس، نائب المدير العام لشؤون دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، وسعادة جمال بكر، سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات، وأيناليم أباينيه، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية، والمهندس أبيبي جورميسا، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية في أديس أبابا؛ وراشد عبدالله الزوي، رئيس القسم الاقتصادي والسياسي والإعلامي والاتحاد الإفريقي في سفارة الدولة لدى إثيوبيا





