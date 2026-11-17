دبي تسجل 1 تريليون درهم في تجارة الذهب عام 2025 ونموًا كبيرًا في بورصة السلع، مع إطلاق عقود رقمية وصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حققت دبي قفزة غير مسبوقة في قطاع المعادن الثمينة خلال عام 2025، حيث وصلت قيمة تجارة الذهب الخارجية إلى تريليون درهم، ما يعادل 272 مليار دولار أمريكي. سجل هذا الرقم نموًا ملحوظًا بنسبة تقارب 60% مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس القوة المتزايدة للإمارة كمركز عالمي رئيسي لتجارة الذهب. وفي موازاة ذلك، تواصل بورصة دبي للذهب والسلع توسيع نفوذها، حيث سجلت تداولات ضخمة منذ بداية عام 2026 بواقع 2.3 مليون عقد، بقيمة إجمالية تجاوزت 57.7 مليار دولار، مع ارتفاع في حجم التداولات بنسبة 32% وفي القيمة بنسبة 46%.

استراتيجية دبي لتعزيز سلسلة القيمة الذهبية

أعلن أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أن النمو المستقبلي لدبي في قطاع المعادن الثمينة لن يعتمد فقط على الكميات المارة عبر الإمارة، بل سيركز بشكل مكثف على الخدمات المالية المرتبطة بالقطاع. أكدت استراتيجية دبي للذهب على تعزيز سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من مراحل التوريد والتكرير والتداول والتخزين، وصولًا إلى خدمات التمويل المتطور، وتحديد الأسعار المرجعية، والترميز الرقمي للمعادن، وتوزيعها عبر قنوات تجارة التجزئة.

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وأضاف بن سليم خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة أن دبي تحظى بثقة متزايدة من قبل الدول المنتجة للذهب، ولا سيما الدول الأفريقية. أصبح المنتجون، خاصة أولئك العاملون في قطاع التعدين الحرفي والصغير، يبدون ثقة أكبر بدبي مقارنة بالمراكز التقليدية لتجارة الذهب. يعزى هذا التحول في الثقة إلى عقود من الاستثمارات الراسخة في البنية التحتية، وتطوير الأطر التشريعية والرقابية الصارمة، وتعزيز مبادئ الشفافية في التعاملات التجارية.

إطلاق عقود ذهب فورية وتقنيات الترميز الرقمي

في خطوة جريئة نحو التميز التقني، أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع في يونيو الماضي عقد الذهب الفوري الذي يحمل الرمز T+0، وهو أول عقد منظم من نوعه في المنطقة. يتيح هذا العقد تداول الذهب وتسويته عبر التسليم الفعلي في اليوم ذاته، وقد تجاوز حجم تداولاته منذ إطلاقه 2.6 طن من الذهب. من هذه الكمية، جرت تسوية نحو 2.4 طن منها فعليًا عبر التسليم المباشر، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

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ولضمان السيولة والشفافية وتقليل المخاطر، تم ربط العقد المرجعي في أكتوبر الماضي بالسعر الصباحي للذهب الصادر عن رابطة سوق السبائك في لندن. كما تجاوزت قيمة المعاملات المالية المسجلة عبر منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة 2.6 تريليون دولار، من خلال 1.8 مليون معاملة منذ عام 2014. تستهدف مبادرة فينيكس الربط بين الأصول المادية والتمويل وتقنيات البلوك تشين، لتوظيف التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية ورؤوس الأموال المؤسسية.

آفاق الاستثمار والموافقة الشرعية للصكوك الذهبية

يرى أحمد بن سليم أن قطاع الذهب لم يستغل بعد كامل إمكاناته الاقتصادية والمالية، خاصة في مجالات استخدام الذهب ضمانًا للتمويل، والتمويل الهيكلي، والتحوط، والاستثمارات المؤسسية.他指出 أن النقاش لم يعد يدور حول الاختيار بين الذهب والأصول الرقمية، بل حول سرعة رقمنة الذهب وطرح منتجات استثمارية رقمية مرتبطة به وخاضعة للتنظيم. تتطلع مصافي الذهب في الإمارات إلى تسجيل أرقام قياسية عالمية، على غرار الإنجاز الذي حققته دار سك العملة الأسترالية بيرث مينت بإنتاج سبيكة ذهب بوزن 521 كيلوغرامًا.

تبرز فرص كبيرة لتطوير المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالذهب والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نظرًا لتزايد الطلب عليها في أسواق ماليزيا وإندونيسيا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. استعرض المركز تجربته في جمع 200 مليون دولار عبر إصدار صكوك مرتبطة بالذهب لتمويل إنشاء أبراج الذهب والفضة والألماس. وفي سياق تعزيز الثقة، تم توقيع اتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية النزاعات التجارية، بالإضافة إلى آليات التحكيم المعمول بها وفق لوائح الاتحاد العالمي لبورصات الألماس.