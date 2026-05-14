دبي للثقافة تعلن عن برنامج جديد لتطوير مهارات الأطفال في فن الخزف

من خلال هذا البرنامج، يفتح البرنامج آفاقاً جديدة أمام الأطفال، وتمنحهم مساحة للتعبير عن مواهبهم وصقلها، إلى جانب توسيع معارفهم في القطاع الثقافي والفني المحلي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين في مختلف مجالات الفنون.

البرنامج يستثمر في الطاقات الإبداعية وصقل مهارات الأطفال وتنمية حسهم الفني. من المصدرفي إطار حرصها على رعاية المواهب الناشئة، وتعزيز حضور الفنون اليدوية لدى الأجيال القادمة، أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) موسماً جديداً من برنامج «الخزافين الصغار»، الذي ينظمه مركز الجليلة لثقافة الطفل، بهدف تمكين الأطفال من اكتشاف مهاراتهم في فنون تشكيل الخزف، وتنمية قدراتهم الإبداعية، ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة والتزاماتها الهادفة إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.

