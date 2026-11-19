انطلاق فعاليات الأمسية الثانية لكرنفال سباقات دبي في مضمار ميدان مساء الجمعة، بمشاركة 71 خيلاً وجوائز totaling 1.795 مليون درهم، حيث يتصدر الجواد "ميدان" منافسات دبي كريك مايل.

يُعدّ مضمار ميدان في دبي المحور الرئيسي لاستضافة الأمسية الثانية ل كرنفال سباقات دبي ، التي تُقام مساء يوم الجمعة القادم، في إطار الاحتفاء باليوم الوطني ل سلطنة عمان الشقيق الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام. تأتي هذه الفعالية تجسيداً عميقاً للروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين، وتعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال الفروسية والرياضة.

ميدان يتصدر منافسات دبي كريك مايل

يُشكّل الجواد "ميدان"، الذي حصد المركز الثالث في كأس دبي العالمي، العمود الفقري للمنافسة في الشوط الرئيسي، وهو سباق "دبي كريك مايل". يتنافس هذا الجواد مع كوكبة من نجوم الأمسية العالمية، مما يجعله الاختبار الأقوى والأبرز في برنامج السباقات لهذا المساء، حيث يستقطب اهتماماً كبيراً من المشجعين والمحللين الرياضيين.

Also read «هب 71» تستقبل 23 شركة ناشئة جديدة وتتلقى 1400 طلب للانضمام

تتصدر "ميدان" مشهد المنافسة في سباق "دبي كريك مايل"، الذي يقام لمسافة 1600 متر على الرمال، ويشارك فيه ثماني خيول فقط تتنافس على جوائز مالية ضخمة تبلغ 500 ألف درهم. يُعدّ هذا العدد المحدود من الخيول دليلاً على مستوى الفعالية العالي، حيث تتقابل أفضل القوى الخيولية في تحدٍ مباشر لتحديد المتصدر في هذا الشوط الحاسم من الأمسية.

المنافسة الشرسة ودفاع عن الألقاب

يواجه "ميدان" منافسة حادة من جواد "هارت أوف أونور"، الذي احتل المركز السابع في كأس دبي العالمي، بالإضافة إلى "مندلسون باي"، حامل لقب النسخة الماضية من السباق. يشكل هذا الثلاثي الخطر الأكبر على لقب الفوز، في سباق يتسم بالتكافؤ والتشويق، حيث يسعى كل جواد لإثبات تفوقه في ظروف المضمار الرملي التي تتطلب مهارات عالية.

Advertisement

في سباق "بني ياس" للفئة الثانية والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، يسعى الجواد "مبيد" للدفاع عن لقبه في مواجهة قوية. يتنافس "مبيد" مع عدد من الخيول القوية، أبرزها "عامر بيرن" و"جعفر"، في سباق يشهد على مشاركة 15 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف درهم، مما يضيف بُعداً ثقافياً وتاريخياً غنياً لبرنامج السباقات.

تفاصيل أشواط الأمسية الثانية والجوائز

تتواصل الفعاليات بتنوع فئات السباقات، حيث تستقطب الأمسية إجمالي 71 خيلاً تتنافس في سبعة أشواط، يبلغ إجمالي جوائزها المالية مليوناً و795 ألف درهم. هذه المبالغ الكبيرة تعكس التزام الجهة المنظمة بتقديم مستويات عالية من المنافسة وجذب أفضل المواهب الخيولية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الرياضي المرموق.

في الشوط الثاني "عزيزي فلورنس" للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، تتنافس ثماني مهرات على جوائز بقيمة 165 ألف درهم، ومن أبرز المرشحات للنجاح "نيفرا" و"مخيفة" و"ميس تريكستر". هذا الشوط يمثل فرصة مهمة لهذه الفئات العمرية لإثبات كفاءتها في بيئة تنافسية محترفة، تحت رعاية عزيزي للتطوير العقاري.

التوقعات ومستقبل المشاركة الرياضية

يشهد الشوط الثالث "عزيزي فينيس" لمسافة 1200 متر تكافؤاً كبيراً بين 12 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ 175 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين "ستورمفورجد" و"دوندي فيرمو" و"مصافي". من جانبه، يستقطب الشوط الخامس "ثندر سنو هانديكاب" لمسافة 1900 متر ثمانية خيول تتنافس على 300 ألف درهم، مع وجود منافسين بارزين مثل "سوينغ فوت" و"لوكال داينستي" و"اليابري".

Advertisement

يختتم برنامج السباقات بالشوط السابع "برج عزيزي" لمسافة 1400 متر، بمشاركة سبعة خيول تتنافس على جوائز بقيمة 190 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين "غن كاريدج" و"نيار" و"تين كارات هاري". هذه التوقعات تشير إلى نهاية مثيرة للكرنفال، مع استمرار التنافس الشديد حتى آخر شوط في السباقات الرياضية الكبرى.