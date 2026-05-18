دبي للصحافة ينظم ورشة عن تشريعات النشر الرقمي والإعلان عبر السوشيال بمشاركته عمر الحلو وحضور إعلاميين وصناع محتوى

The article discusses a press event organized by Dubai Press Club, featuring renowned attorney and content creator, Mr. Umar El-Halawi. The workshop focused on the legal and regulatory aspects of digital publishing and social media advertising. The event also provided insights into the UAE's digital publishing and advertising laws. The press event aimed to address the pressing concerns in the digital media industry.

نادي دبي للصحافة ينظم ورشة عن تشريعات النشر الرقمي والإعلان عبر السوشيال بمشاركة عمر الحلو وحضور إعلاميين وصناع محتوى ورشة متخصصة بعنوان «ما قبل الترند: تشريعات يجب أن يعرفها كل صناع المحتوى» استضافها نادي دبي للصحافة أمس الاثنين.

وشارك فيها المحامي وصانع المحتوى عمر الحلو الذي تناول أبرز الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقدمت الورشة حضوراً من نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي. استعرضت الورشة بصورة مبسطة وشرح توضيحي مجموعة من المفاهيم القانونية الأساسية التي تمس العمل الإعلامي اليومي. وقد تناولت تشريعات النشر الرقمي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات.

"نحن نولي اهتماماً موضوعياً ما يمس واقع العمل الإعلامي من خلال إدارة الإعلام في الأزمات، أو توظيف الذكاء الاصطناعي، أو إلمام بالتشريعات المنظمة للمحتوى الرقمي، قاطعين من إيماننا بأن الإعلامي وصانع المحتوى يحتاج لتنظّمة متكاملة" هكذا قالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة. الخبر ذاكره تدور حول نادي دبي للصحافة الذي نظم مدرسه لنشره الرقمي والانصلاخ عن الشبكة الاجتماعية بمشاركة المحامي وعمل الفنان عمر الحلو وحضور إعلاميين ورائدين من الملتابعين للإعلام الرقمية.

كما فقدت الورشة حضوراً كبيراً من جهات إعلامية وصناع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي





