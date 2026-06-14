دبي تطلق النسخة الثانية من دبي مولاثون لتعزيز الصحة العامة في 6 مولات كبرى

مبادرة مجتمعية رائدة تحول ستة من أكبر مراكز التسوق في دبي إلى مسارات رياضية مجانية صباحاً من يونيو إلى سبتمبر، بهدف تشجيع المشي والركض في بيئة مكيفة ومحفزة.

تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في تعزيز جودة الحياة والسعادة لجميع سكانها وزوارها، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تدمج بين الصحة العامة والترفيه في آن واحد.

وفي هذا السياق، وبناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تم الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة دبي مولاثون، وهي المبادرة التي تهدف إلى تحويل المراكز التجارية الكبرى في الإمارة إلى منصات رياضية ومجتمعية نابضة بالحياة والنشاط. تأتي هذه الخطوة لتعكس الرؤية الاستراتيجية لدبي في توفير بدائل إبداعية تتيح للمواطنين والمقيمين والسياح الحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم النفسية، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، مما يجعل من الصعب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وبذلك، تكسر دبي مولاثون الحواجز المناخية وتوفر بيئة آمنة، مريحة، ومكيفة تشجع الجميع على تبني نمط حياة صحي ومستدام دون التأثر بتقلبات الطقس الصيفي. وتمتد فعاليات هذه النسخة الجديدة والموسعة من دبي مولاثون على مدار ثلاثة أشهر كاملة، حيث تبدأ من الخامس عشر من يونيو وتستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر.

وتفتح المبادرة أبواب ستة من أشهر وأكبر مراكز التسوق في دبي، وهي دبي مول، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، ودبي فستيفال سيتي، وديرة سيتي سنتر، ودبي هيلز مول، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً يومياً. وما يميز هذه المبادرة هو سهولة المشاركة المطلقة، إذ أنها مجانية بالكامل ولا تتطلب أي إجراءات تسجيل مسبقة أو تعقيدات إدارية، مما يتيح لأي شخص التوجه مباشرة إلى المول المشارك والبدء في ممارسة رياضة المشي أو الركض.

وعند الوصول، يحصل المشاركون على سوار خاص بالمبادرة، وهو ليس مجرد علامة تعريفية، بل هو مفتاح لمجموعة واسعة من المزايا والعروض الحصرية التي تقدمها المتاجر والمطاعم والمقاهي المشاركة داخل هذه المراكز. وقد صُمم نظام المكافآت ليكون تحفيزياً، بحيث تزداد قيمة الخصومات والهدايا كلما زاد معدل حضور المشارك والتزامه بممارسة النشاط البدني، مما يحول ممارسة الرياضة إلى تجربة ممتعة ومجزية تشجع على الاستمرارية وتجعل من النشاط الصباحي عادة يومية إيجابية.

علاوة على ذلك، تولي دبي مولاثون اهتماماً بالغاً بمبدأ الشمولية، حيث صُممت البرامج والأنشطة لتناسب كافة الفئات العمرية والمستويات البدنية المختلفة. فقد تم تخصيص مسارات مجهزة للمشي والجري، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية متخصصة للسيدات في كل من دبي مول ومردف سيتي سنتر، لضمان توفير خصوصية وراحة تامة لهن.

كما تضمنت المبادرة برامج اجتماعية ورياضية مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إيماناً من قيادة دبي بأن الصحة حق للجميع وأن الرياضة هي الوسيلة الأمثل لدمج كافة فئات المجتمع وتعزيز الروابط الاجتماعية بينهم. ولضمان أعلى معايير السلامة والجودة، تم توفير نخبة من المدربين الرياضيين المؤهلين في جميع المراكز المشاركة، حيث يتولون مسؤولية الإشراف على جلسات الإحماء الصباحية وتقديم التوجيهات الفنية للمشاركين حول كيفية ممارسة الرياضة بشكل صحيح وآمن يتناسب مع قدراتهم الجسدية، مما يقلل من احتمالات الإصابة ويزيد من كفاءة التمرين.

ولا تتوقف المبادرة عند مجرد توفير المسارات، بل تشمل برنامجاً حافلاً بالفعاليات التنافسية والتفاعلية التي تضفي جواً من الحماس والإثارة. حيث يتم تنظيم سباقات رئيسية خلال عطلات نهاية الأسبوع في جميع المولات المشاركة، ويحصل الفائزون والمتميزون على ميداليات وجوائز قيمة، مما ينمي روح المنافسة الشريفة ويحفز المشاركين على تطوير أدائهم البدني.

إن دبي مولاثون تتجاوز كونها مجرد فعالية رياضية صيفية، لتصبح حركة مجتمعية تهدف إلى تغيير المفاهيم التقليدية حول ممارسة الرياضة، وتحويل مراكز التسوق من أماكن للاستهلاك إلى وجهات للصحة والرفاهية. ومن خلال هذا التكامل بين القطاع التجاري والقطاع الصحي، تقدم دبي نموذجاً عالمياً في كيفية استغلال البنية التحتية للمدينة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته، مما يساهم في بناء مجتمع حيوي، نشيط، وسعيد، قادر على مواجهة تحديات الحياة العصرية بصحة جسدية ونفسية عالية





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