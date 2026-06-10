دبي القابضة للعقارات وبنك دبي التجاري يطلقان برنامج تمويل سكني لعملاء نخيل ومِراس ودبي للعقارات

أطلقت دبي القابضة للعقارات شراكة مع بنك دبي التجاري لبرنامج تمويل سكني يوفر حلولاً تقليدية وإسلامية بأسعار تفضيلية وموافقة مسبقة رقمية، مع إمكانية الحصول على التمويل من إنجاز 30% من البناء.

أعلنت دبي القابضة لل عقارات عن شراكة استراتيجية مع بنك دبي التجاري لإطلاق برنامج جديد للتمويل السكني يستهدف العملاء المؤهلين الراغبين في شراء عقارات عبر علاماتها التجارية نخيل و مِراس ودبي لل عقارات .

يأتي هذا البرنامج بهدف توفير مسار أكثر سلاسة وشفافية للتملك، مع تقديم أسعار تفضيلية وهياكل رسوم جاذبة، بالإضافة إلى سرعة إنجاز إجراءات التسجيل رقمياً وإدارة علاقات مخصصة. يتيح البرنامج حلول تمويل تقليدية وإسلامية، مما يوسع نطاق الخيارات أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بما في ذلك الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.

ويركز البرنامج على توفير موافقة مسبقة رقمية مدعومة بتقييم آلي لاستيفاء شروط الأهلية، مما يمنح العملاء وضوحاً أكبر حول قدرتهم على الاقتراض منذ البداية، ويسهم في تسهيل عملية التمويل بكفاءة أعلى. من أبرز مزايا البرنامج إمكانية الحصول على التمويل ابتداءً من إنجاز 30% من مرحلة البناء، على أن يكون العميل قد استوفى شرط سداد 50% من قيمة العقار. هذه الميزة تتيح للمشترين المؤهلين الاطلاع المبكر على خيارات التمويل المتاحة لهم، مما يمنحهم ثقة أكبر عند التخطيط لشراء العقار.

وقد صُمم البرنامج ليلبي احتياجات المشترين من خلال حلول تمويل منازل مخصصة للعقارات قيد الإنشاء أو الجاهزة، مع خيارات فائدة ثابتة ومتغيرة جذابة. بالنسبة للموظفين من أصحاب الرواتب، تساهم الموافقة المسبقة الرقمية في توفير مزيد من الوضوح وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ الإجراءات. أما المشترون من أصحاب الأعمال الحرة، مثل رواد الأعمال والعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فسيستفيدون من تبسيط متطلبات الوثائق ومرونة أطر الأهلية التي تهدف إلى تحسين إمكانية الحصول على التمويل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء المؤهلون من الاستفادة من امتيازات الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك دبي التجاري، بما في ذلك الخدمات المصرفية إيليت. وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات: لطالما شكّل تمكين العملاء من الوصول إلى خيارات التمويل السكني المواتية في مرحلة مبكرة من رحلة تملّك منازلهم أولوية قصوى لنا في دبي القابضة للعقارات.

وتأتي شراكتنا مع بنك دبي التجاري استجابة لهذه الضرورة الملحة عبر إتاحة وصول مبكر وأكثر تنظيماً إلى حلول التمويل السكني في مشاريع نخيل ومِراس ودبي للعقارات، للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمن فيهم الموظفون وأصحاب الأعمال الحرة. وأضاف الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: لم تعد تقتصر رغبة العملاء اليوم على مجرد الحصول على التمويل، بل إنهم يبحثون عن الوضوح والشفافية والسرعة والإرشاد الموثوق طيلة تجربتهم لامتلاك العقار.

ومن خلال شراكتنا مع دبي القابضة للعقارات، نعمل على تسهيل الحصول على تمويل سكني من خلال سرعة إنجاز الموافقات المسبقة الرقمية، والخبرة المتخصصة في مجال التمويل العقاري، والكفاءة في عملية التسجيل. ويعكس كل ذلك التزام بنك دبي التجاري بدعم العملاء والمساهمة في النمو المستدام لسوق العقارات في دبي.

يُذكر أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع التمويل العقاري في الإمارات، حيث يجمع بين الخبرة العقارية لعلامات دبي القابضة للعقارات والقدرات المصرفية لبنك دبي التجاري، مما يوفر تجربة متكاملة للمشترين





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