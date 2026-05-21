دبي تعيد اعتماد حزمة إضافية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم

اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة إضافية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تعكس استمرار النهج الاقتصادي الاستباقي الذي تتبعه دبي في تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة النمو.

اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة إضافية من ال تسهيلات ال اقتصاد ية بقيمة 1.5 مليار درهم، تعكس استمرار النهج ال اقتصاد ي الاستباقي الذي تتبعه دبي في تعزيز مرونة ال اقتصاد واستدامة النمو، عبر سياسات مرنة تتعامل مع المتغيرات العالمية وتدعم استقرار بيئة الأعمال.

أكد مسؤولون ومصرفيون ومديرو شركات ورؤساء مجموعات استثمارية أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الاقتصادية تعكس نهجاً استباقياً ومرناً في إدارة الاقتصاد وتعزيز استدامة الأعمال، وتؤكد استمرار دعم الحكومة لمختلف القطاعات الحيوية في ظل التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة، وأن التسهيلات الأخيرة تحمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين وقطاع الأعمال، وتسهم في تعزيز السيولة وتحسين بيئة الأعمال ودعم استمرارية الشركات. قال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة التسهيلات الاقتصادية الإضافية بقيمة 1.5 مليار درهم، يعكس نهجًا حكوميًا متكاملًا يقوم على الاستباقية والمرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.

وأكد أن الحزمة الجديدة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارة، وتحفيز بيئة الأعمال، ودعم استدامة النمو في القطاعات الحيوية. أكد عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن المبادرات الاقتصادية الجديدة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعكس نهج دبي الاستباقي في دعم مجتمع الأعمال، وترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار وريادة الأعمال، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمنظومة الحكومية القائمة على المرونة، وسرعة اتخاذ القرار، والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

وقال: «إن اعتماد حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم يجسد التزام دبي المستمر بتمكين الشركات». قال علي عبدالله الشيراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاونج»، إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هذه الحزمة الإضافية، يعكس استمرار النهج الاقتصادي المتكامل الذي تتبعه دبي في تعزيز استقرار بيئة الأعمال ورفع جاذبيتها الاستثمارية.

قال نصر طاهر، رئيس مجلس إدارة «مالتي بنك»، إن الحزمة الجديدة من التسهيلات الاقتصادية التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس استمرار النهج الاستباقي الذي تتبناه دبي في دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة. أكد أمجد نصر، الخبير المصرفي، أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الاقتصادية في دبي تعكس نهجاً استباقياً ومرناً في إدارة الاقتصاد، خاصةً في ظل التحديات والمتغيرات العالمي.

قال حسن الهزيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنتركويل العالمية»: إن اعتماد هذه الحزمة إضافية من التسهيلات الاقتصادية يؤكد استمرار النهج الاقتصادي المرن والاستباقي الذي تتبعه دبي لترسيخ استقرار بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية. قال زايد البداد، الرئيس التنفيذي ل «مجموعة البداد القابضة»: إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة إضافية من التسهيلات الاقتصادية يعكس استمرار نهج الدعم الذي تنتهجه قيادة دبي لتعزيز مرونة الاقتصاد.

قال إبراهيم البحر، مدير شركة البحر للدراسات والاستشارات، إن التسهيلات الاقتصادية تعكس استمرارية الثقة في حكومة دبي، ويؤكد دعمها المتواصل للقطاعات التجارية. مبيناً أن الهدف الأساسي من هذه القرارات، هو التأكيد على أن الحكومة تقف مع جميع القطاعات.

قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سامانا» العقارية: يأتي قرار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتماد الحزمة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، ليشكل قوة دفع استراتيجية جديدة تُرسخ ريادة الإمارة كوجهة استثمارية عالمية من الطراز الأول





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دبي تسهيلات اقتصادية حزمة استثمار

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

انخفاض الأسهم الأوروبية: تحذيرات من ترامب وإيران، وتوقع لرفع الفائدة في يونيوتراجعت الأسهم الأوروبية الخميس، وسط ترقب المستثمرين وحذرهم في انتظار تطورات جديدة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأعلنت إيران أنها تراجع رد واشنطن الأخير لإنهاء الحرب، بينما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مستعد للانتظار 'للحصول على الإجابات الصحيحة' من طهران، لكنه أكد أن الهجمات ستتجدد في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 618.79 نقطة، بعد أن أنهى تداولات يوم الأربعاء مرتفعًا بنسبة 1.5% قرب أعلى مستوياته في أسبوعين.

Read more »

صندوق محمد بن راشد للابتكار يضمن تمويل بقيمة 1.5 مليون درهم لشركة 01Gov لتوسيع أعمالها وتطوير حلول حكومية مبتكرةصندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، أعلن عن تقديم ضمان تمويل بقيمة 1.5 مليون درهم لمصلحة 01Gov، وهي شركة إماراتية ناشئة متخصصة في التقنيات الحكومية. يهدف هذا الضمان إلى تسريع نمو المنصة المملوكة للشركة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز توجه دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تميزها على كل المستويات.

Read more »

حمدان بن محمد: لن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم مجتمعنا ويعزز من مرونة اقتصادنااعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم.

Read more »

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية تسهيلات اقتصادية في دبياعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير...

Read more »