دبي تصنف الأولى عالمياً في التكنولوجيا المالية وسط إطلاق شراكات جديدة

أكد عارف أميري رئيس مركز دبي المالي العالمي تصنيف المدينة الأول عالمياً في التكنولوجيا المالية، معلناً عن شراكة مع 6 آلاف شركة يابانية ومبادرة دبي ستاك للفاينتك.

أكد عارف أميري ، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ، أن الخبراء يصنفون دبي حالياً كالمدينة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية. جاء هذا التقييم خلال كلمته في اليوم الثاني من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا التصنيف هو نتاج جهود مشتركة بين الجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركاء.

دبي الأولى عالمياً في التصنيف المالي التقني

يشدد عارف أميري على أن هذا التصنيف يعكس الجهود المركزة لمنظومة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركاء. يؤكد أن هذا الإنجاز يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار المالي، لكنه يوضح أن طموحات الإمارة لا تحددها التصنيفات وحدها. بل تتمحور حول الفرص التي تخلقها دبي للشركات التي تمكنها من النمو والأثر المستدام الذي تحققه في السوق العالمية.

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شراكة استراتيجية مع 6 آلاف شركة يابانية

أعلن عارف أميري عن شراكة جديدة تتيح لنحو 6 آلاف شركة يابانية ناشئة الوصول المباشر إلى منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي. يهدف هذا الإجراء إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والتوسع الدولي بين الجانبين. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المركز على تعزيز تعاونه مع الأسواق الناشئة وتطوير ممرات اقتصادية جديدة عبر دول الجنوب العالمي.

يهدف المركز من خلال هذه الشراكة إلى ترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية تلتقي فيها الابتكارات ورؤوس الأموال والفرص. يسعى المركز لتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق إمكاناتها على المستوى العالمي، مما يعزز الروابط الاقتصادية مع اليابان والأسواق الناشئة الأخرى بشكل أكبر.

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نمو هائل في الشركات والذكاء الاصطناعي

كشف عارف أميري عن قفزة نوعية في عدد الشركات المتخصصة، حيث يحتضن مركز دبي المالي العالمي اليوم أكثر من 2000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار. يقارن هذا العدد بـ11 شركة ناشئة فقط كانت موجودة عند إطلاق مسرعة التكنولوجيا المالية التابعة للمركز في عام 2017. يعكس هذا النمو المتسارع قدرة دبي على استباق التغيرات وخلق الفرص وتحويل الطموحات طويلة الأمد إلى نجاحات قابلة للقياس.

يوضح عارف أميري أن الجيل المقبل من الابتكار المالي لن ينشأ من المراكز المالية التقليدية وحدها، بل سيأتي أيضاً من أسواق وقطاعات جديدة وجيل جديد من رواد الأعمال. يضيف أن دبي تتمتع بموقع فريد يتيح لها ربط هذه الفرص بالاقتصاد العالمي، مستهدفةً الشركات التي تمتلك الطموح لتحدي النماذج القائمة وتطوير حلول جديدة.

إطلاق مبادرة دبي ستاك للفاينتك

أعلن عارف أميري عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم "Dubai FinTech Stack" تهدف إلى تمكين مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية من الوصول إلى القدرات الأساسية اللازمة. تشمل هذه المبادرة مساعدة الشركات على تأسيس أعمالها وتشغيلها وتوسيع نطاقها بشكل أكثر كفاءة وسرعة في السوق. تغطي المبادرة مجموعة واسعة من المجالات الحيوية التي تدعم دورة حياة الشركات الناشئة.

تشمل المجالات التي تغطيها مبادرة "Dubai FinTech Stack" إجراءات انضمام العملاء والمدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. يوضح عارف أميري أن تسارع الابتكار المالي يتطلب تطوير البنية التحتية الداعمة له بالوتيرة نفسها، مع تزايد أهمية قدرة رواد الأعمال على تطوير الحلول الجديدة واختبارها وطرحها في الأسواق بكفاءة عالية.

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أكد عارف أميري أن بناء شركة ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية يتطلب أكثر من مجرد فكرة مبتكرة، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تبسيط رحلة الانتقال من الابتكار إلى النجاح التجاري. تهدف المبادرة إلى تقليل التعقيدات وتسريع التنفيذ وتمكين الشركات من التوسع بثقة أكبر، مما يعزز من قدرة دبي على استقطاب المواهب والاستثمارات.

رؤية مستقبلية وقيادة القطاع المالي

شدد عارف أميري على مسؤولية مركز دبي المالي العالمي في ضمان استمرار دبي في طليعة التحولات التي تعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية. يوضح أن الطموح منذ البداية لم يقتصر على استقطاب الشركات الناشئة إلى دبي، بل تمثل في تهيئة الظروف التي تتيح لهذه الشركات النجاح والنمو والمنافسة على المستوى الدولي. يجمع المركز بيئة تنظيمية متطورة وبنية تحتية عالمية المستوى مع الوصول إلى رؤوس الأموال والمواهب المتميزة.

أضاف عارف أميري أن المقياس الحقيقي لنجاح المركز لا يتمثل فقط في عدد الشركات التي يستقطبها، وإنما في عدد الشركات التي تنطلق من دبي وتنمو لتصبح رائدة عالمياً. يؤكد أن هذا الهدف لا يزال محورياً في طموحات المركز، مشدداً على أن دبي أثبتت قدرتها على الجمع بين الابتكار والثقة، والطموح والقدرة، والرؤية والتنفيذ.

ختاماً، أكد عارف أميري أن مركز دبي المالي العالمي سيواصل تعزيز الأسس اللازمة للجيل المقبل من الابتكار المالي. يوضح أن طموح المركز لا يقتصر على الاستجابة لمستقبل القطاع المالي، بل أداء دور محوري في تشكيله من خلال تبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية.