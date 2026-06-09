دبي وأبوظبي ضمن أفضل خمس مدن عالمية داعمة للعملات الرقمية 2026

حلت دبي رابعة وأبوظبي سادسة في مؤشر المدن الداعمة للعملات الرقمية 2026، بفضل التنظيم الواضح والضرائب الجاذبة والبنية التحتية القوية والتبني المؤسسي المتزايد.

تصدرت سنغافورة التصنيف العالمي للمدن الداعمة للعملات الرقمية لعام 2026، وفق مؤشر شركة "مالتي بوليتان"، الذي حللت فيه 54 مدينة في 39 دولة. وجاءت دبي في المركز الرابع و أبوظبي في المركز السادس، مما يعكس مكانة الإمارات المتقدمة كمركز عالمي للأصول الرقمية.

يعتمد المؤشر على أربعة معايير رئيسية: البيئة التنظيمية، النظام الضريبي، البنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الخاصة بالعملات الرقمية مثل أجهزة الصراف الآلي المشفرة وعدد المؤسسات التي تقبل العملات الرقمية. كما يولي المؤشر وزناً أكبر لمستوى التبني الفعلي مقارنة بالسياسات المعلنة. تتميز دبي بجمعها بين بيئة ضريبية جاذبة، حيث لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد، وإطار تنظيمي متخصص عبر هيئة تنظيم الأصول الافتراضية التي توفر سجلاً عاماً للتراخيص، مما يعزز الشفافية ويقلل عدم اليقين.

كما أبرز التقرير مبادرات مثل توقيع دبي المالية مذكرة تفاهم مع شركة Crypto.com لاستكشاف سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية، واتفاق دبي للأسواق الحرة مع نفس الشركة لقبول المدفوعات الرقمية. بالإضافة إلى صفقة مجموعة داماك بقيمة مليار دولار مع شركة مانترا لترميز أصول في الشرق الأوسط، مما يدل على تحول الأصول التقليدية إلى رقمية.

يشير التقرير إلى انتقال مركز ثقل العملات الرقمية شرقاً، حيث تضم القائمة العشر الأولى خمس مدن من آسيا والمحيط الهادئ، بفضل تبني الحكومات للعملات الرقمية كجزء من البنية التحتية المالية المستقبلية. في المقابل، رغم أهمية لندن ونيويورك، إلا أن الأعباء الضريبية والتعقيدات التنظيمية تجعلها أقل تنافسية. نجحت الإمارات في تحقيق توازن بين الضرائب المنخفضة والمصداقية التنظيمية، مما جذب منصات التداول والسيولة والاستثمارات طويلة الأجل، معززة مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية





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